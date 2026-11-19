

Trong những đợt mưa lũ lịch sử năm 2025, hàng trăm người ở nóc Loong Póc, xã Nam Trà My phải vội vã chạy tránh sạt lở. Cứ nghe dự báo mưa là 51 hộ dân kéo nhau đi sơ tán nhưng địa điểm sơ tán cũng không đảm bảo an toàn. Nóc Loong Póc ở xa trung tâm, nằm cheo leo giữa khu rừng. Khổ nhất là ở điểm trường mầm non, các cháu nhỏ và cô giáo không biết chạy đến đâu cho an toàn. Năm nay, điểm trường mầm non này được xây dựng kiên cố giữa khu tái định cư Loong Póc. Trời mưa to, cô trò đóng cửa ngủ yên.

Khẩn trương thi công đường vào khu dân cư Loong Póc, xã Nam Trà My. Ảnh: Trường An

Cô giáo Nguyễn Thị Linh, người Mơ Nông ở xã Trà Leng sang đây dạy học rất yên tâm trước những đợt mưa lớn vừa qua: “Cơ sở vật chất trường rất khang trang nên 2 cô ở đây rất yên tâm. Nhà trường cũng có hỗ trợ về đồ dùng dạy học để học tập và trải nghiệm. Ở đây đa số là con em của nóc Loong Póc. Từ khi có trường mới, các cháu đi học đều, đầy đủ”.

Sau các đợt mưa lũ năm 2025, UBND thành phố Đà Nẵng ban bố tình trạng khẩn cấp đối với khu dân cư Loong Póc. Đầu năm nay, xã Nam Trà My đã lập dự án xây dựng khu tái định cư Loong Póc với kinh phí 20 tỷ đồng, khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2026. Nguồn kinh phí ít ỏi nhưng chính quyền địa phương quyết tâm xây dựng một khu tái định cư kiên cố, hạ tầng hoàn chỉnh, bảo đảm an toàn trong phòng tránh thiên tai. Cán bộ xã họp dân, thống nhất chọn mặt bằng gần nơi ở cũ, gần với nương rẫy sản xuất của đồng bào. Trên cơ sở đó, xã Nam Trà My san ủi 2 héc ta đất, chia thành 10 khu đất để bố trí 51 hộ dân. 8 hạng mục chính được đầu tư đồng bộ là san nền, đường nội bộ, tuyến đường chính vào khu dân cư, hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện chiếu sáng, nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, nước sinh hoạt, nâng cấp điểm trường mầm non.

Cùng với đó, xã làm việc với các đơn vị Quân đội, 2 địa phương kết nghĩa là xã Thăng Trường và phường Hòa Xuân hỗ trợ kinh phí, nhân công vận chuyển vật liệu xây dựng. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lăn lộn cả tháng trời giúp dân, hỗ trợ xã tháo dỡ nhà cửa, gùi cõng xi măng, gạch tôn. Nhờ đó, đến hết tháng 10 năm nay, khu tái định cư Loong Póc, xã Nam Trà My đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc. Đến nay đã có 45 hộ dân xây dựng xong nhà cửa khang trang, ổn định nơi ở mới.

Ông Hồ Văn Vượng, bên căn nhà mới ở khu tái định cư Loong Póc, xã Nam Trà My.

Ông Hồ Văn Vượng, người dân ở khu tái định cư Loong Póc, xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng bày tỏ niềm vui: “Hồi tháng Tư, có chính quyền, mấy chú bộ đội lên khu dân cư gỡ nhà cũ, đồ gỗ sang khu mới để xây dựng lại nhà mới. Gia đình tôi được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà mới kiên cố, sống ổn định. Từ giờ, có nhà cửa ổn định, tôi sẽ cố gắng làm ăn và phát triển”.

Nghị quyết 63 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành chính sách hỗ trợ mỗi hộ dân di dời khỏi nơi sạt lở là 140 triệu đồng, trong đó 30 triệu đồng hỗ trợ di dời, 100 triệu đồng mua vật liệu xây dựng, 10 triệu đồng làm nhà vệ sinh. Xã Nam Trà My vận động nhân dân, bộ đội giúp nhau tháo dỡ, di dời nhà cũ. Khoản kinh phí di dời sẽ được linh động mua vật liệu để có một căn nhà kiên cố. Mặt khác, UBND xã Nam Trà My cũng lồng ghép các hạng mục của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, sử dụng nguồn kinh phí đầu tư công của xã để xây kè, chống sạt lở một cách vững chãi.

Bình quân mỗi căn nhà được xây dựng với kinh phí 170 triệu đồng

Ông Nguyễn Hồng Nhân, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, thành phố Đà Nẵng cho rằng, nhờ cách làm này, tổng chi phí mỗi căn nhà được xây dựng hơn 170 triệu đồng: “Rất là cảm ơn các đồng chí bộ đội đã hỗ trợ cho dân tháo dỡ và di dời toàn bộ nhà cửa ở nơi ở cũ sang nơi ở mới. Thứ hai là mua vật liệu và làm nhà vệ sinh, bằng các nguồn xã hội, chúng tôi được các nhà hảo tâm, các hội từ thiện hỗ trợ triển khai xây dựng nhà với mức bình quân khoảng 170 triệu đồng, mỗi nhà. Về cơ sở hạ tầng thì chúng tôi sử dụng 100% vốn đầu tư công của thành phố. Làm sao đó, hoàn thiện dự án này trước ngày 15/12/2026”. Ông Nhân nói.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đánh giá cao kinh nghiệm của chính quyền địa phương huyện Nam Trà My trước đây và xã Nam Trà My hiện nay. Kinh nghiệm này được Lãnh đạo thành phố ghi nhận và có thể xem xét tổ chức thực hiện trong việc sắp xếp dân cư giai đoạn 2026-2036.

Một căn nhà ở khu tái định cư Loong Póc. Ảnh: Đạo Nguyễn

Những xã có năng lực sẽ được giao làm chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư công xây dựng các khu tái định cư. “Điều quan trọng là con người và tổ chức thực hiện. Vì sao cũng một cơ chế chính sách như vậy mà Nam Trà My trước đây thực hiện rất tốt, thực hiện nhanh gọn và được nhiều hiệu quả tốt trong thực tiễn, có sản phẩm; đó là do tổ chức thực hiện, do con người lãnh đạo chỉ huy ở đó”. Ông Trần Nam Hưng cho biết thêm.