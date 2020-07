Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian chống dịch Covid 19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, thực hiện Thông báo số 253/TB-VPVP ngày 25/7/2020 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, ngày 28/7/2020, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký ban hành Công văn số 2388/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Chi trả lương hưu tại nhà trong thời gian chống dịch Covid 19 ở những địa bàn có nguy cơ cao.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh báo cáo UBND tỉnh phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 8/2020 và các tháng tiếp theo, đề xuất các biện pháp phòng chống dịch tại các điểm chi trả và thời gian chi trả trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng địa bàn có nguy cơ cao, địa bàn có nguy cơ và địa bàn có mức nguy cơ thấp đảm bảo an toàn cho người hưởng. Riêng địa bàn có nguy cơ cao phải thực hiện giãn cách xã hội triển khai xây dựng phương án tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Đồng thời, hai Ngành phải tuyên truyền sâu rộng các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian, địa điểm chi trả cho người hưởng biết để phối hợp thực hiện. Tại điểm chi trả, nhân viên chi trả và người hưởng phải đeo khẩu trang, sát khuẩn.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo các Bưu điện tỉnh, thành phố tích cực phối hợp với BHXH tỉnh, sớm thông báo cho người hưởng về những thay đổi trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch tại các điểm chi trả; tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, không để tập trung quá đông người theo đúng tinh thần Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 vào tháng 3-4/2020, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã kịp thời, chủ động ban hành các công văn gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố nhằm đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp tháng 4-5/2020 vào cùng một kỳ chi trả qua hệ thống Bưu điện; đồng thời khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, đặc biệt trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT; hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp (DN) trong khai báo y tế điện tử, đóng nộp BHXH, BHYT; hỗ trợ DN, đơn vị giảm gánh nặng khi thực hiện tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các DN bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đảm bảo chi trả đầy đủ các chế độ BHTN cho người lao động bị thất nghiệp do dịch bệnh gây ra…

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, BHXH Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” vừa tiếp tục phòng, chống dịch theo Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia và người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN./.