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Chính phủ cho phép Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chia cổ tức bằng cổ phiếu

Thứ Tư, 15:47, 11/11/2026
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VOV.VN - Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị quyết số 46/2026/NQ-CP ngày 10/11/2026 về việc chia cổ tức của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ cho phép việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (VIMC). Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu thực hiện theo các quy định pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán.

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Ảnh: baochinhphu.vn

Chính phủ giao Bộ Tài chính thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại VIMC theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện việc theo dõi, giám sát việc đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VIMC theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính chỉ đạo Nhóm Người đại diện phần vốn nhà nước tại VIMC tổ chức thực hiện phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm tài chính 2024 (sau khi trích lập các quỹ theo quy định) để tăng vốn điều lệ bảo đảm hiệu quả, đúng mục đích, gắn liền với các mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng cảng biển, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của VIMC.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2026.

PV/VOV.VN
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