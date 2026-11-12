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Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công, đóng góp 1,7% tăng trưởng

Thứ Năm, 11:22, 12/11/2026
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VOV.VN - Báo cáo tại phiên chất vấn Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 để đóng góp thêm 1,7% vào tăng trưởng, đồng thời đẩy mạnh huy động vốn tư nhân qua các dự án PPP và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA.

Mở rộng huy động vốn tư nhân qua các dự án PPP

Thay mặt Chính phủ báo cáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, huy động doanh nghiệp tham gia các dự án PPP, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, là giải pháp quan trọng để bổ sung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng.

Theo Phó Thủ tướng, trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển như các nước châu Âu, Mỹ đã triển khai hình thức huy động nguồn lực doanh nghiệp đầu tư hạ tầng từ hàng trăm năm nay. Thông thường, các dự án được thực hiện theo hai phương thức: doanh nghiệp trực tiếp đầu tư xây dựng, sau đó thu phí để hoàn vốn và có lợi nhuận; hoặc Nhà nước đầu tư xây dựng rồi chuyển giao cho doanh nghiệp vận hành, khai thác theo hình thức O&M.

Tại Việt Nam, cả hai phương thức này đều đã được triển khai. Tuy nhiên, hình thức phổ biến hiện nay vẫn là giao doanh nghiệp đầu tư xây dựng, sau đó tổ chức thu phí để hoàn vốn. Thời gian khai thác, thu phí của một dự án PPP thường khoảng trên dưới 20 năm. Đây là khoảng thời gian được tính toán trên khả năng chịu đựng của doanh nghiệp, trong bối cảnh các nhà đầu tư chủ yếu phải vay vốn ngân hàng, trong khi thời hạn cho vay thường chỉ khoảng 10-12 năm. Do đó, doanh nghiệp phải sử dụng thêm nguồn vốn tự có để thực hiện dự án.

chinh phu dat muc tieu giai ngan 100 von dau tu cong, dong gop 1,7 tang truong hinh anh 1
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

Để khuyến khích khu vực tư nhân tham gia, Luật PPP đã có các quy định về cơ chế Nhà nước chia sẻ, hỗ trợ vốn với nhà đầu tư. Theo đó, mức vốn Nhà nước tham gia có thể lên tới 50% tổng mức đầu tư; trong những trường hợp đặc biệt có thể lên tới 70%.

Phó Thủ tướng đánh giá, trước đây, khi nhà đầu tư phải tự bỏ toàn bộ vốn, nhiều dự án PPP gặp khó khăn trong việc bảo đảm khả năng hoàn vốn nếu tính đúng, tính đủ chi phí. Cơ chế Nhà nước tham gia hỗ trợ theo từng dự án, căn cứ vị trí và hiệu quả đầu tư, đã góp phần tháo gỡ khó khăn này. Với các dự án mới được triển khai theo cơ chế chia sẻ nguồn lực, Chính phủ đánh giá hiệu quả đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực.

Đối với hình thức O&M, Bộ Xây dựng đang triển khai nghiên cứu, dự kiến thí điểm đấu giá, đấu thầu quyền thu phí tại một số dự án, trong đó có các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam. Theo Phó Thủ tướng, phương thức này có thể thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp bởi nhà đầu tư không phải đối mặt trực tiếp với các rủi ro về giải phóng mặt bằng, thi công hay biến động giá trong quá trình xây dựng.

Bên cạnh đó, Luật PPP cũng quy định cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu. Trường hợp doanh thu thực tế thấp hơn mức quy định, trong khoảng từ 75% đến 90% phương án tài chính, Nhà nước có thể xem xét hỗ trợ bằng ngân sách. Một số trường hợp đặc biệt cũng có thể được xem xét mua lại dự án theo quy định.

Vay ODA phải tính kỹ hiệu quả và khả năng trả nợ

Về huy động vốn ODA, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam đã bước qua giai đoạn được tiếp cận các nguồn vốn ODA giá rẻ, trong khi nhu cầu vốn phục vụ phát triển vẫn rất lớn.

Theo Phó Thủ tướng, dư địa vay nợ của Việt Nam hiện còn tương đối lớn. Các chỉ tiêu về nợ công, trần nợ công, vay nước ngoài và nợ Chính phủ đều đang ở mức thấp so với giới hạn Quốc hội cho phép. Vì vậy, việc tiếp tục huy động vốn ODA, kết hợp với các nguồn vốn khác để phục vụ phát triển kinh tế là cần thiết.

Tuy nhiên, điều kiện vay vốn hiện nay đã thay đổi, không còn nhiều nguồn vốn ưu đãi với chi phí thấp như trước. Do đó, việc huy động và sử dụng ODA cần được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm hiệu quả và an toàn.

chinh phu dat muc tieu giai ngan 100 von dau tu cong, dong gop 1,7 tang truong hinh anh 2
Toàn cảnh phiên họp

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu đánh giá đầy đủ chi phí, rà soát các điều kiện liên quan đến thi công, lựa chọn nhà thầu và hiệu quả kinh tế của từng dự án. Việc vay vốn cần tập trung vào những dự án có hiệu quả kinh tế, xã hội và tài chính, tránh đầu tư dàn trải.

Tạm ứng 30% cho nhà thầu mua vật liệu là quy định bình thường

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2026. Theo tính toán, việc hoàn thành mục tiêu này có thể đóng góp thêm 1,7% vào tăng trưởng kinh tế, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay.

Liên quan đến ý kiến đại biểu về tình trạng tạm ứng vốn, Phó Thủ tướng cho rằng cần nhìn nhận trong bối cảnh năm nay là năm đầu triển khai nhiều dự án. Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu được tạm ứng 30% giá trị theo quy định để mua nguyên vật liệu và chuẩn bị các điều kiện thi công. Đây là hoạt động bình thường, không phải dấu hiệu bất thường trong giải ngân.

Một phần nhỏ số vốn tạm ứng còn tồn đọng là từ năm trước. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm việc giải ngân thực chất, vốn được đưa vào triển khai dự án và đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Phó Thủ tướng khẳng định, cùng với việc huy động hiệu quả nguồn lực tư nhân và sử dụng vốn ODA có trọng tâm, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm nay.

Đánh giá kết quả giải ngân 10 tháng, Phó Thủ tướng cho biết tỷ lệ đạt khoảng 74%. Đây là kết quả tích cực, đặc biệt trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026. Theo tính toán, việc hoàn thành mục tiêu này sẽ đóng góp thêm 1,7% vào tăng trưởng kinh tế, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay.

Giải trình ý kiến đại biểu về tình trạng tạm ứng vốn, Phó Thủ tướng cho rằng, cần nhìn nhận đúng bối cảnh năm đầu triển khai nhiều dự án mới. Theo quy định, sau khi ký hợp đồng, nhà thầu được tạm ứng 30% giá trị để mua nguyên vật liệu và chuẩn bị thi công. Đây là hoạt động bình thường, không phải dấu hiệu bất thường trong giải ngân.

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Bộ trưởng Tài chính: Đầu tư công cần tăng vốn huy động 2,6 lần

VOV.VN - Dự thảo Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) đặt ra yêu cầu huy động vốn đầu tư công tăng 2,6 lần giai đoạn tới. Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định sẽ tiếp thu tối đa ý kiến ĐBQH, siết chặt kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương.

 

Vân Hồng/VOV.VN
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