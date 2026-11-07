Chính phủ đề xuất đầu tư công hơn 162.000 tỷ đồng làm 3 tuyến cao tốc dài 430 km

Dự kiến khởi công trong năm 2027

Sáng 7/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội nghe Chính phủ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc, gồm: Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La); Bảo Hà - Lai Châu (đoạn Bảo Hà - Tân Phong) và Quảng Ngãi - Kon Tum.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, việc đầu tư các tuyến cao tốc nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 đưa vào khai thác trên 5.000km đường bộ cao tốc.

Theo Chính phủ, hiện nay, các tuyến quốc lộ kết nối Sơn La, Lai Châu, Quảng Ngãi với các trung tâm kinh tế trong vùng có quy mô nhỏ, tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa lũ. Việc đầu tư các tuyến cao tốc sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển khoảng 50 - 60% so với đi trên quốc lộ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc

Trong đó, tuyến Bảo Hà - Lai Châu góp phần hoàn thiện mạng lưới cao tốc, bảo đảm hệ thống cao tốc bao phủ 34/34 địa phương. Tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên kết nối các đoạn cao tốc liền kề, hướng tới nối thông tuyến Hà Nội - Phú Thọ - Sơn La - Điện Biên vào năm 2030-2031. Tuyến Quảng Ngãi - Kon Tum hình thành trục giao thông Đông - Tây, kết nối cao tốc Bắc - Nam phía Đông với khu vực Tây Nguyên và hệ thống cảng biển.

Chính phủ đánh giá, các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải mà còn mở rộng không gian phát triển, tăng cường giao thương quốc tế, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn miền núi, biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, các tuyến đường có ý nghĩa quan trọng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai.

Theo Tờ trình, tổng chiều dài 3 tuyến cao tốc khoảng 430,5km, gồm Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên dài 179,5km; Bảo Hà - Lai Châu dài 119km và Quảng Ngãi - Kon Tum dài 132km. Các tuyến được định hướng đầu tư quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80-120km/h. Tổng diện tích đất dự kiến khoảng 4.583ha, trong đó diện tích đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng khoảng 1.155ha. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ước tính khoảng 19.050 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Chính phủ đã nghiên cứu phương án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT. Tuy nhiên, ngay cả trong trường hợp Nhà nước hỗ trợ 50 - 70% tổng mức đầu tư, các dự án vẫn không xác định được thời gian hoàn vốn. Trong khi đó, các tuyến cao tốc đi qua khu vực miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế còn khó khăn, có ý nghĩa thiết yếu và liên vùng. Vì vậy, Chính phủ đề xuất thực hiện cả 3 dự án theo hình thức đầu tư công.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của 3 dự án là 162.393 tỷ đồng. Trong đó, dự án Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên có tổng mức đầu tư 63.120 tỷ đồng; Bảo Hà - Lai Châu là 50.990 tỷ đồng và Quảng Ngãi - Kon Tum là 48.283 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí khoảng 158.342 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.051 tỷ đồng. Phần vốn ngân sách địa phương được sử dụng để bố trí khoảng 50% chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án thành phần được giao cho địa phương làm cơ quan chủ quản, gồm Lai Châu 2.004 tỷ đồng và Quảng Ngãi 2.047 tỷ đồng.

Riêng trong giai đoạn 2026-2030, Chính phủ dự kiến cân đối, bố trí khoảng 119.398 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương cho 3 dự án, đồng thời bảo đảm nguồn lực để cơ bản hoàn thành các công trình vào năm 2030.

Theo tiến độ dự kiến, công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện trong giai đoạn 2026-2027; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và khởi công trong năm 2027. Các dự án cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào khai thác năm 2031. Tổng cộng có 14 dự án thành phần, bao gồm các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường cao tốc.

Cùng với đề xuất chủ trương đầu tư, Chính phủ kiến nghị áp dụng 5 nhóm cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt tương tự các dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội chấp thuận, gồm: thẩm quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chỉ định thầu; điều chỉnh quy hoạch; bãi đổ thải và mỏ vật liệu xây dựng.

Cơ quan thẩm tra lưu ý tác động đến rừng và nguy cơ thất thoát, lãng phí

Báo cáo thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội thống nhất cao về sự cần thiết đầu tư 3 dự án nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tăng cường kết nối liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Bắc.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý, do địa hình miền núi phức tạp, quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cần khảo sát kỹ điều kiện địa chất, thủy văn, đặc biệt là các khu vực có địa chất karst, đứt gãy và lòng chảo, nhằm bảo đảm an toàn khai thác, khả năng tiêu thoát lũ.

Đồng thời, cần nghiên cứu phương án cầu cạn, hầm xuyên núi tại những vị trí phù hợp để hạn chế tác động đến rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đầu nguồn; bảo đảm đủ kinh phí và quỹ đất trồng rừng thay thế.

Đối với các cơ chế đặc thù, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ rà soát kỹ, chỉ áp dụng chỉ định thầu trong những trường hợp thực sự đặc biệt; quy định rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện và trách nhiệm thực hiện, tránh tạo khoảng trống pháp lý, dẫn đến nguy cơ thất thoát, lãng phí.