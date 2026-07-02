Chính phủ giải thể Ban chỉ đạo tái cơ cấu Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 về việc giải thể Ban chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) đã được thành lập theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ yêu cầu công tác quyết định việc duy trì hoặc giải thể Ban chỉ đạo tái cơ cấu SBIC của bộ, ngành, cơ quan mình, bảo đảm tuân thủ nguyên tắc không phát sinh tổ chức mới.

Giải thể Ban chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Trước đó, ngày 13/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1470/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo tái cơ cấu SBIC. Ban chỉ đạo tái cơ cấu SBIC được kiện toàn tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 14/2/2017.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp để tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Được biết, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp về cơ bản đã hoàn thành, các nhiệm vụ xử lý tiếp theo được chuyển sang cơ chế triển khai trực tiếp của các bộ, ngành.