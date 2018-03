Chính phủ sẽ kiểm soát được lạm phát của năm 2018 như mục tiêu

Tại phiên họp Quý I/2018 của Ban chỉ đạo điều hành giá, diễn ra sáng 27/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: "9 tháng còn lại của năm nay sẽ có một số yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá cả nhưng Chính phủ sẽ đủ khả năng để điều hành chỉ số giá tiêu dùng tăng 4% theo đúng yêu cầu của Quốc hội."

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc họp





Tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục quản lý giá, Bộ Tài chính, cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng 3/2018 không tăng như 2 tháng đầu năm mà dự kiến giảm 0,28% so với tháng trước đó. Còn so với cùng kỳ năm 2017 thì CPI tháng 3 tăng 2,65%. Như vậy, tổng hợp số liệu 3 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 2,82% so với cùng kỳ năm 2017.

Bộ Tài chính chỉ ra nguyên nhân tăng CPI trong Quý I là do nhu cầu gia tăng tiêu dùng trong dịp Tết và Lễ hội đầu năm, giá cả các mặt hàng thiết yếu thế giới tăng trở lại như nhiên liệu, chất đốt, sắt thép... gây áp lực lên mặt bằng giá trong nước; điều chỉnh một số mặt hàng thiết yếu trong nước tại một số tỉnh như giá khám chữa bệnh không thẻ bảo hiểm y tế tăng 34,19% làm CPI tăng chung khoảng 1,32%, giá dịch vụ giáo dục tăng 7,38% làm CPI tăng 0,38%, giá điện sinh hoạt tăng 6,08%, mức lương tối thiểu vùng tăng 6,5% làm tăng giá một số loại dịch vụ từ 2-8% so với cùng kỳ năm trước.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, lạm phát cơ bản hiện nay là 1,36% vẫn thấp hơn mục tiêu trong năm nay là từ 1,6- 1,8%.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ theo dõi sát diễn biến của lạm phát cơ bản, việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 17%, tập trung tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp cân đối tiền - hàng, hỗ trợ cho tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, các Bộ, ngành bám sát kịch bản tăng CPI năm 2018 ở mức 3,55% để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, NHNN điều hành lạm phát cơ bản linh hoạt, kiểm soát tín dụng về cơ cấu và chất lượng, cung tiền, tiếp tục biện pháp trung hoà ngoại hối thu được từ nước ngoài, cổ phần hoá bán vốn nhà nước.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn bám sát nhu cầu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là thịt heo, muối, đường,... để tổ chức sản xuất phù hợp, ổn định thị trường, đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản; phối hợp với các bộ, ngành xây dựng giá dịch vụ thuỷ lợi ngoài công ích (theo quy định của Luật Thuỷ lợi có hiệu lực từ 1/7/2018).

Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục điều hành hiệu quả Quỹ bình ổn xăng dầu, ổn định thị trường xăng dầu trong nước, công bố giá cơ sở của xăng A95 trong tháng 4/2018, xây dựng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng E5 để khuyến khích tiêu dùng; điều hành ổn định giá điện trong năm 2018 và tăng cường truyền thông trong sử dụng và tiết kiệm điện, tránh tạo ra “lạm phát kỳ vọng”./.

