Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Nghị định 398, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 43/2026 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 29/10/2026, áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027. Theo đó, mức giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp, không phải trên doanh thu của người kinh doanh.

(Ảnh: Báo Điện tử Chính phủ)

Hộ kinh doanh vượt doanh thu 10 tỉ đồng phải nộp bổ sung thuế

Theo nghị định, hộ và cá nhân kinh doanh cư trú có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh không quá 10 tỉ đồng/năm được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Đối tượng áp dụng gồm cá nhân kinh doanh; người đăng ký thành lập hộ kinh doanh; hoặc người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân.

Về thủ tục kê khai, trường hợp dự kiến doanh thu trong năm 2026 hoặc 2027 không quá 10 tỉ đồng, cá nhân kinh doanh được kê khai giảm thuế theo mẫu số 01. Hồ sơ được nộp cùng tờ khai thuế theo quý, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc theo năm.

Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay và nộp thay thuế cho người kinh doanh, mức giảm 30% được áp dụng đối với số thuế thuộc phạm vi khấu trừ, khai thay, nộp thay nếu đáp ứng đủ điều kiện. Hồ sơ kê khai theo mẫu số 02 được nộp cùng tờ khai thuế tương ứng.

Đáng chú ý, điều kiện hưởng ưu đãi được xác định căn cứ vào tổng doanh thu thực tế từ tất cả hoạt động kinh doanh trong năm. Nếu doanh thu vượt 10 tỉ đồng, cá nhân không còn thuộc diện được giảm thuế và phải nộp bổ sung số thuế đã được giảm.

Khi doanh thu lũy kế từ đầu năm vượt ngưỡng 10 tỉ đồng, người kinh doanh phải kê khai điều chỉnh theo mẫu số 03, nộp cùng hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu vượt ngưỡng.

Đối với khoản thuế phải nộp bổ sung, người kinh doanh không bị tính tiền chậm nộp đến thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ phát sinh doanh thu vượt ngưỡng.

Trường hợp đã kê khai thuế nhưng chưa thực hiện kê khai giảm thuế, cá nhân có thể bổ sung hồ sơ hoặc xác định số thuế được giảm khi quyết toán năm. Số tiền thuế nộp thừa được xử lý theo quy định về bù trừ và hoàn thuế.

Doanh nghiệp được tự xác định số thuế giảm khi tạm nộp hằng quý

Đối với doanh nghiệp, nghị định quy định giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm 2026 và 2027 nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng.

Chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh thu nhập.

Số thuế được giảm tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế năm, không phân biệt phương pháp tính thuế. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang được hưởng các ưu đãi thuế khác vẫn được giảm thêm 30% trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi đó.

Doanh thu làm căn cứ xác định điều kiện hưởng chính sách bao gồm doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, doanh thu tài chính và thu nhập khác. Nếu doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc hoặc địa điểm kinh doanh, doanh thu của các đơn vị này cũng được tính vào tổng doanh thu.

Doanh nghiệp dự kiến có doanh thu không quá 10 tỉ đồng được tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hằng quý.

Tuy nhiên, nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng quy định, doanh nghiệp phải kê khai và nộp đủ số thuế còn thiếu. Việc tính tiền chậm nộp được thực hiện theo quy định hiện hành.

Để ngăn ngừa việc lợi dụng chính sách, nghị định cũng quy định doanh nghiệp được thành lập từ việc chia, tách sau khi nghị quyết có hiệu lực sẽ không được giảm thuế nếu tổng doanh thu của các doanh nghiệp sau chia, tách vượt 10 tỉ đồng.