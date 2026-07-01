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Chính thức kéo dài chính sách ưu đãi thuế với xăng dầu

Thứ Tư, 10:31, 01/07/2026
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VOV.VN - Ngày 30/6, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 34/2026, kéo dài thời gian áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết 30/9/2026. Chính sách được kỳ vọng ổn định thị trường năng lượng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và kiểm soát lạm phát

Tiếp tục áp dụng ưu đãi thuế với xăng dầu đến hết ngày 30/9

Theo Nghị quyết số 34/2026, có hiệu lực từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026, Chính phủ quyết định kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 25/2026 và Nghị định số 72/2026, qua đó tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu theo quy định hiện hành.

Cùng với đó, thời gian áp dụng các chính sách về thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026 của Quốc hội cũng được gia hạn đến hết ngày 30/9.

Riêng đối với thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, Nghị quyết quy định tiếp tục thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

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Chính thức giảm thuế bảo vệ môi trường, VAT với xăng dầu đến 30/9 để ổn định thị trường. (Ảnh minh họa: KT)

Đáng chú ý, Nghị quyết giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh thời gian áp dụng chính sách trong trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu.

Việc kéo dài các chính sách ưu đãi thuế được Chính phủ đưa ra trên cơ sở đánh giá diễn biến của thị trường năng lượng thế giới, yêu cầu bảo đảm nguồn cung trong nước cũng như mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đánh giá, chính sách sẽ góp phần giảm chi phí nhiên liệu, vận tải, logistics và sản xuất kinh doanh, đồng thời hạn chế tác động đến chỉ số giá tiêu dùng trong quý III/2026.

Trước đó, Bộ Tài chính đã đề xuất gia hạn các chính sách ưu đãi thuế thêm 3 tháng nhằm duy trì mặt bằng giá xăng dầu ổn định, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và giảm áp lực lạm phát. Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục duy trì mức thuế nhập khẩu ưu đãi giúp tạo điều kiện đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu từ các thị trường ngoài ASEAN, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng.

Bộ Tài chính cũng cho rằng thị trường năng lượng thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong khi nguồn cung xăng dầu trong nước chủ yếu là lượng hàng dự trữ được mua với giá cao trước đó và nguồn nhập khẩu theo mặt bằng giá mới cần thời gian để đưa về thị trường. Vì vậy, việc tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi thuế được kỳ vọng sẽ góp phần ổn định giá xăng dầu, giảm chi phí cho nền kinh tế, hỗ trợ kiểm soát lạm phát và tạo dư địa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lê Thanh/VOV.VN
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