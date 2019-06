Chính vụ vải thiều, Bắc Giang lên phương án bảo đảm an ninh, trật tự

Dù mới bước vào chính vụ thu hoạch vải thiều, dọc con đường về huyện Lục ngạn, hàng đoàn xe tải của thương lái khắp nơi nối đuôi nhau về vùng đất vải... Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân thu mua, tiêu thụ, lực lượng công an, chính quyền các địa phương trong tỉnh Bắc Giang đã chủ động xây dựng phương án, triển khai nhiều giải pháp an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự giải quyết kịp thời mọi tình huống.

Đồng thời, phân công mỗi cán bộ công an huyện phụ trách 1 xã, thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân các xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tốt an ninh và trật tự xã hội trong thời vụ vải thiều.

Tỉnh Bắc Giang sẽ đảm bảo an ninh trật tự để chuẩn bị thu hoạch vải thiểu chính vụ.

Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tăng cường 10 cán bộ Phòng cảnh sát giao thông trực tiếp xuống địa bàn phối hợp với các lực lượng của huyện phục vụ tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông,

Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Phó trưởng công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang khẳng định: “Bảo vệ an toàn cho các thương gia nước ngoài, các tỉnh bạn đến giao dịch, thu mua vải thiều và các dịch vụ khác trong tiêu thụ vải thiều, đảm bảo tuyệt đối an toàn không để xảy ra việc trộm cắp, cưỡng đoạt gây rối trật tự công cộng; đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn va chạm giao thông cũng như ùn tắc giao thông kéo dài cục bộ trong thời gian diễn ra thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều của người dân Lục Ngạn diễn ra một cách an toàn; tạo môi trường giao dịch tốt trong việc mua bán vận chuyển, góp phần tiêu thụ vải thiều nhanh nhất đến người tiêu dùng và đi các nơi xuất khẩu một cách thuận lợi”.

Xác định trong thời điểm chính vụ thu hoạch vải thiều, lượng người và phương tiện đến các địa phương tăng cao đột biến, nguy cơ xảy ra ùn tắc trên một số tuyến đường, công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường phân luồng, giải tỏa ùn tắc giao thông, nhất là vào các khung giờ cao điểm thu mua, đóng hàng và vận chuyển.

Trung tá Trần Đình Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông huyện Lục Ngạn cho biết, vào lúc cao điểm tiêu thụ vải, đội huy động tối đa lực lượng, phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát. Cùng với đó, tổ chức cho chủ điểm cân vải thiều ký cam kết không vi phạm hành lang giao thông; không để hàng hóa, phương tiện dưới lòng đường. Đồng thời tổ chức phân luồng giao thông, phòng ngừa ùn tắc tại các khu vực tập trung hoạt động mua bán vải thiều như: Thị trấn Chũ; phố Kim, xã Phượng Sơn; Cầu Cát, xã Nghĩa Hồ; ngã ba Kép, xã Hồng Giang…

Điểm mới của kế hoạch năm nay là ngoài các tổ chốt tại những khu vực trọng điểm, lực lượng duy trì 2 Tổ tuần tra lưu động, kịp thời có mặt giải quyết tình trạng ùn tắc, va chạm giao thông.

Trung tá Trần Đình Long cho biết: “Năm nay, ngoài 10 điểm chốt chính, chúng tôi phân công cán bộ chiến sĩ vào những đường liên thôn, liên xã làm sao tạo điều kiện tối đa cho người dân tiêu thụ vải thiều, cũng như những thương lái từ nơi khác đến đảm bảo giao thông thông suốt, không để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài. Chúng tôi rải đều ra 10 điểm, phân công cán bộ, nếu 1 điểm nào ùn tắc sẽ rút cán bộ ở những tổ kia để tập trung giảm ùn tắc kéo dài và không để ùn tắc cục bộ xảy ra, đảm bảo các thương lái tỉnh bạn đến giao dịch thuận lợi”.

Ông Cao Văn Hoàn, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn cho biết, trong thời gian thu hoạch vải thiều chính vụ, ước tính mỗi ngày sẽ có hàng nghìn thương lái và doanh nghiệp đến thu mua vải. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho các thương lái và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh là nội dung trọng tâm mà chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

“Các cơ sở thu mua thì chủ hộ phải có trách nhiệm quản lý trực tiếp đối với người nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho họ trong quá trình giao dịch. Tập trung chỉ đạo đảm bảo công tác an toàn giao thông, đề nghị Sở giao thông vận tải Bắc Giang kiểm tra các tuyến đường giao thông đảm bảo thông suốt. Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đến nay Lục Ngạn đã cứng hóa hơn 700 km đường giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các xe trọng tải lớn vào được tận các hộ gia đình để thu mua vải. Đây là một trong những giải pháp giảm áp lực đối với những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hạn chế ùn tắc giao thông”, ông Cao Văn Hoàn nói.

So với năm 2018, sản lượng vải thiều Lục Ngạn năm nay đạt khoảng 70%, tuy nhiên, giá vải ở mức khá cao, dao động từ 30.000-70.000 đồng/kg. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, đã có hơn 30.000 tấn vải chín sớm được tiêu thụ, với tổng doanh thu và dịch vụ phụ trợ ước đạt hơn 1,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị vải thiều sớm đạt hơn 1.000 tỷ đồng./.