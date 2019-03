Choáng ngợp trước những du thuyền siêu xa xỉ

Ngoài nội thất "xịn" ngang khách sạn 5 sao, các du thuyền xa xỉ còn có cả nhà hàng "sang chảnh", cây cối xanh tươi... Du thuyền Celebrity Edge của hãng Celebrity Cruises vừa được giải thưởng “Tàu mới tốt nhất” trên đại dương. (Nguồn: Cruise Critic) Celebrity Edge gây ấn tượng với Eden, một nhà hàng với chủ đề vườn tuyệt đẹp nơi phục vụ các trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. (Nguồn: Cruise Critic) Du thuyền này còn có cả Rooftop Garden (vườn cây trên sân thượng) và những căn penthouse Suites thiết kế sang trọng. (Nguồn: Cruise Critic) Du thuyền Crystal Serenity thuộc hàng xa xỉ nhất thế giới của hãng tàu Nhật Bản Nippon Yusen Kaisha - công ty mẹ của Crystal Cruises. Được xây dựng từ năm 2002, chiếc siêu du thuyền này "ngốn" 350 triệu USD tại thời điểm đó. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Được đặt tên là Sea Dream I, hay còn gọi là Sea Born Goddess I., du thuyền này còn có cả dịch vụ casino, spa, bar và bể bơi. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Siêu du thuyền mang tên Paul Gauguin cung cấp các dịch vụ 5 sao cho khách VIP. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Seven Seas Voyager được xây dựng từ năm 2001, và hoàn thành năm 2003. Đây là một trong những du thuyền đắt đỏ nhất châu Á. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Seven Seas Mariner cung cấp cho du khách những dịch vụ xa xỉ, từ bữa tốibên bể bơi tới dịch vụ xem phim trong nhà hát của du thuyền. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Được xây dựng từ năm 1990, du thuyền Radisson Seven Seas Cruises phục vụ theo phong cách ẩm tực Pháp. Du thuyền này có thể phục vụ 490 khách cùng lúc. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Du khách trên Seabourn Spirit được trải qua hành trình trung bình là từ 1-2 tuần. Trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách, du thuyền này có thể lênh đênh trên đại dương đến 100 ngày, qua Địa Trung Hải, Bắc Âu, Caribbean, châu Á và Trung Đông... Trên du thuyền có dịch vụ spa, bể bơi và rạp chiếu phim. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Du thuyền Crystal Cruises này thuộc sở hữu của hãng tàu Nhật Bản Nippon Yusen Kaisha có trụ sở ở Los Angles (Mỹ). Dịch vụ của siêu du thuyền này có thể đáp ứng nhu cầu của 940 khách cùng lúc. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Siêu du thuyền Silver Sea Cruises được xây dựng năm 1994, và từng giành được nhiều giải thưởng danh giá dành cho du thuyền hạng sang. (Nguồn: Mostluxuriouslist)./.

Ngoài nội thất "xịn" ngang khách sạn 5 sao, các du thuyền xa xỉ còn có cả nhà hàng "sang chảnh", cây cối xanh tươi... Du thuyền Celebrity Edge của hãng Celebrity Cruises vừa được giải thưởng “Tàu mới tốt nhất” trên đại dương. (Nguồn: Cruise Critic) Celebrity Edge gây ấn tượng với Eden, một nhà hàng với chủ đề vườn tuyệt đẹp nơi phục vụ các trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ. (Nguồn: Cruise Critic) Du thuyền này còn có cả Rooftop Garden (vườn cây trên sân thượng) và những căn penthouse Suites thiết kế sang trọng. (Nguồn: Cruise Critic) Du thuyền Crystal Serenity thuộc hàng xa xỉ nhất thế giới của hãng tàu Nhật Bản Nippon Yusen Kaisha - công ty mẹ của Crystal Cruises. Được xây dựng từ năm 2002, chiếc siêu du thuyền này "ngốn" 350 triệu USD tại thời điểm đó. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Được đặt tên là Sea Dream I, hay còn gọi là Sea Born Goddess I., du thuyền này còn có cả dịch vụ casino, spa, bar và bể bơi. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Siêu du thuyền mang tên Paul Gauguin cung cấp các dịch vụ 5 sao cho khách VIP. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Seven Seas Voyager được xây dựng từ năm 2001, và hoàn thành năm 2003. Đây là một trong những du thuyền đắt đỏ nhất châu Á. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Seven Seas Mariner cung cấp cho du khách những dịch vụ xa xỉ, từ bữa tốibên bể bơi tới dịch vụ xem phim trong nhà hát của du thuyền. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Được xây dựng từ năm 1990, du thuyền Radisson Seven Seas Cruises phục vụ theo phong cách ẩm tực Pháp. Du thuyền này có thể phục vụ 490 khách cùng lúc. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Du khách trên Seabourn Spirit được trải qua hành trình trung bình là từ 1-2 tuần. Trong một số trường hợp theo yêu cầu của khách, du thuyền này có thể lênh đênh trên đại dương đến 100 ngày, qua Địa Trung Hải, Bắc Âu, Caribbean, châu Á và Trung Đông... Trên du thuyền có dịch vụ spa, bể bơi và rạp chiếu phim. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Du thuyền Crystal Cruises này thuộc sở hữu của hãng tàu Nhật Bản Nippon Yusen Kaisha có trụ sở ở Los Angles (Mỹ). Dịch vụ của siêu du thuyền này có thể đáp ứng nhu cầu của 940 khách cùng lúc. (Nguồn: Mostluxuriouslist) Siêu du thuyền Silver Sea Cruises được xây dựng năm 1994, và từng giành được nhiều giải thưởng danh giá dành cho du thuyền hạng sang. (Nguồn: Mostluxuriouslist)./.