Chôm chôm Việt chính thức vào thị trường New Zealand

Sáng 10/4, tại Hà Nội, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN - PTNT) và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu quả chôm chôm vào New Zealand.

Theo đó, chôm chôm là loại trái cây thứ ba của Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường khó tính này. Trước đó, trong năm 2011 và 2014, New Zealand cũng lần lượt cấp phép xuất khẩu cho quả thanh long và xoài của Việt Nam.

Sau một thời gian dài đàm phán để đưa trái chôm chôm xuất khẩu sang New Zealand, New Zealand đã đồng ý cho Việt Nam xuất khẩu trái chôm chôm sang thị trường nước này. (Ảnh minh họa: Báo đầu tư)

Theo thống kê của Cục Bảo vệ thực vật, loại quả chôm chôm đang được xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, EU, Canada… và có tăng trưởng tốt. Chỉ tính riêng thị trường Mỹ, trong năm 2017 xuất khẩu được 300 tấn chôm chôm xuất khẩu vào thị trường này nhưng trong 3 tháng đầu năm nay, sản lượng xuất khẩu đã đạt trên 200 tấn.

Ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, cho biết New Zealand là một trong thị trường rất khó tính, đòi hỏi các tiêu chuẩn về kiểm dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm rất cao. Qua 7 năm nộp hồ sơ và đàm phán qua lại, loại trái cây được cấp phép nhập khẩu là thành công lớn của ngành hàng trái cây Việt Nam khi có thể tiếp cận đàm phán các thị trường khác.

Cụ thể, theo ông Trung, để xuất khẩu vào New Zealand, chôm chôm phải được Cục Bảo vệ thực vật mã số vùng trồng, kiểm soát sinh vật gây hại; khâu thu hoạch cũng phải đóng gói, ghi nhãn theo yêu cầu của phía New Zealand. Bên cạnh đó, các lô hàng phải được chiếu xạ để đảm bảo không bị nhiễm các loài sinh vật gây hại.

Phát biểu tại lễ công bố, bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, cho biết sau xoài và thanh long, trái chôm chôm được cấp phép xuất khẩu vào New Zealand giúp người tiêu dùng tại quốc gia này được thưởng thức thêm một loại trái cây ngon của vùng nhiệt đới xuất xứ từ Việt Nam.

Bà Wendy Matthews kỳ vọng, quả chôm chôm sẽ góp phần gia tăng kim ngạch thương mại nông nghiệp hai nước trong thời gian tới.

Bà Wendy Matthews và các đại biểu đến từ New Zealand thưởng thức trái chôm chôm tại lễ công bố chứng nhận xuất khẩu. (Ảnh: Thanh Niên)

Do là mặt hàng trái cây tươi nên theo thông lệ quốc tế trái chôm chôm phải đáp ứng tiêu chí về kiểm dịch của bên nhập khẩu. Hiện tại mỗi quốc gia đều có những tiêu chí riêng cho các mặt hàng trái cây nhập khẩu nên muốn xuất sang thị trường nào, bắt buộc sản phẩm đó phải tuân theo tiêu chuẩn kiểm dịch của nước sở tại, Cục bảo vệ thực vật cho biết.

Thương vụ Việt Nam tại New Zealand cho biết, hàng năm, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này còn khiêm tốn. Đối với hoa quả tươi, kim ngạch xuất khẩu chưa thể hiện xu hướng ổn định và rõ ràng, hiện đạt 12.000 NZD. New Zealand chỉ cho phép nhập khẩu những mặt hàng mà nước này đã xem xét phân tích rủi ro và ban hành quy định tiêu chuẩn sức khỏe hàng nhập khẩu khắt khe.

Hiện tại, Việt Nam mới có hai mặt hàng hoa quả tươi là xoài và thanh long được New Zealand cho phép xuất khẩu, mặt hàng trái Chôm chôm đã thông qua Đánh giá Rủi ro Nhập khẩu kề từ 2014.

Trái chôm chôm được nhận "giấy thông hành" sang New Zealand sẽ góp phần gia tăng kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng rau quả trong năm nay và những năm tới. Năm 2017, giá trị xuất khẩu rau quả đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng hơn 40%, trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu quý 1/2018 cũng đạt 950 triệu USD, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 17 của New Zealand và là quốc gia trong khối ASEAN đạt tốc độ phát triển nhanh nhất trong quan hệ thương mại với New Zealand. Việt Nam hiện là nhà xuất khẩu đứng thứ 19 vào thị trường New Zealand.

Theo số liệu của Cục trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện Việt Nam đang trồng 3 giống chôm chôm là chôm chôm java, chôm chôm Thái Lan và chôm chôm nhãn. Chôm chôm được trồng chủ yếu ở các tỉnh phía Nam với diện tích hơn 50.000 ha, mỗi năm cung cấp cho thị trường khoảng 300.000 tấn./.

