Chủ đầu tư dự án lấn biển ở Bà Rịa Vũng Tàu còn san gạt núi trái phép

Chiều ngày 17/10, đoàn công tác của Sở Xây dựng cùng các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu để công bố quyết định tạm ngưng dự án lấn biển. Trong quá trình làm việc, đoàn đã phát hiện công ty đang tự ý san, gạt một diện tích lớn trên đỉnh núi để xây dựng khu biệt thự mà chưa được cấp phép.

Đoàn công tác đã phát hiện Công ty Cáp treo Vũng Tàu san gạt núi trái phép.

Theo đó, một diện tích mặt bằng lên đến vài ngàn m2 trên đỉnh núi Lớn, Thành phố Vũng Tàu đã được đơn vị chủ đầu tư san, gạt để phục vụ dự án xây dựng khu biệt thự nghỉ dưỡng. Ngoài ra, còn có một căn biệt thự mẫu đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng chưa được cơ quan chức năng cấp phép xây dựng.

Ông Mai Trung Hưng, Phó Giám Đốc Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã yêu cầu chủ đầu tư ngừng ngay việc thi công các công trình tại dự án mà chưa có giấy phép. Ngoài ra, sẽ phối hợp với các ngành chức năng rà soát lại các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án này./.