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Chủ tịch Đắk Lắk trực tiếp kết nối nguồn cung, gỡ khó vật liệu cho các công trình

Thứ Tư, 18:34, 11/11/2026
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VOV.VN - Trước tình trạng thiếu đá, đất đắp và giá vật liệu tăng cao, ảnh hưởng tiến độ các công trình, dự án đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trực tiếp kiểm tra các mỏ, kết nối nguồn cung với nhà thầu, ưu tiên các công trình đầu tư công.

Tại mỏ đá của Công ty TNHH Xây dựng Nam Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy kiểm tra sản lượng khai thác, trữ lượng còn lại và khả năng cung ứng. Mỏ được cấp phép khai thác hơn 1,29 triệu m³ đá, công suất 46.800 m³/năm. Đến nay, doanh nghiệp đã khai thác hơn 533.000 m³, còn khoảng 762.000 m³.

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Hoạt động khai thác đá tại mỏ Nam Hải. Mỏ có trữ lượng được cấp phép hơn 1,29 triệu m³, hiện còn khoảng 762.000 m³ chưa khai thác.

Ngay tại mỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo kết nối doanh nghiệp với đơn vị thi công tại xã Hòa Phú đang cần nguồn đá, yêu cầu hai bên trao đổi cụ thể về sản lượng, nhu cầu để thống nhất cung ứng.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khảo sát thực tế tại mỏ đá Nam Hải, kiểm tra khả năng cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ các công trình trên địa bàn tỉnh.

Tại mỏ đá của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhật Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp ưu tiên cung ứng trực tiếp cho các nhà thầu thi công công trình đầu tư công, không để thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ giải ngân trong hai tháng cuối năm.

“Còn hai tháng cuối năm, tỉnh đẩy mạnh giải ngân đầu tư công. Bây giờ các doanh nghiệp thiếu đá, yêu cầu doanh nghiệp ưu tiên bán đá trực tiếp cho các nhà thi công của công trình của Nhà nước. Phải ưu tiên bán cho các dự án đầu tư công”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hữu Huy trao đổi trực tiếp với chủ mỏ đá Nam Hải về phương án tăng cường cung ứng đá xây dựng, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị thi công.

Làm việc với đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Hồ Anh Thiên, phụ trách giám sát mỏ đá của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhật Quang cho biết, doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp, ưu tiên cung ứng vật liệu cho các công trình trọng điểm của tỉnh.

“Chúng tôi cảm thấy rất vui, vì Chủ tịch UBND tỉnh đã quan tâm đến doanh nghiệp và các công trình trọng điểm của tỉnh. Doanh nghiệp hết sức hợp tác để hỗ trợ”, ông Hồ Anh Thiên nói.

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Hoạt động khai thác đá tại một mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phục vụ nhu cầu vật liệu xây dựng các công trình.

Đợt kiểm tra lần này nằm trong kế hoạch tăng cường quản lý nguồn cung và giá vật liệu xây dựng của tỉnh Đắk Lắk. Đoàn công tác đã kiểm tra 4 mỏ đá tại phường Buôn Ma Thuột và phường Thành Nhất, tập trung rà soát trữ lượng, sản lượng có thể khai thác, chất lượng và khả năng cung ứng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành kiểm soát giá bán, hóa đơn trong chuỗi cung ứng; đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác và tổng hợp nhu cầu vật liệu của từng chủ đầu tư, nhà thầu để kết nối, điều phối nguồn cung. Qua đó, chủ động tháo gỡ khó khăn về vật liệu, bảo đảm tiến độ thi công các công trình trên địa bàn.

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Đắk Lắk siết kiểm soát giá vật liệu xây dựng, ngăn găm hàng, thổi giá

VOV.VN - Chiều 2/11, tại hội nghị về nguồn cung, giá vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy khẳng định nguồn cung đáp ứng nhu cầu. Tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra khai thác, kinh doanh, kiểm soát giá bán và hóa đơn, ngăn khan hiếm cục bộ, găm hàng, nâng giá trong toàn bộ chuỗi cung ứng trên địa bàn.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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