Chủ tịch EVN: So sánh giá điện của đại biểu Lê Thu Hà chưa chính xác

Thảo luận tại tổ sáng 22/5, đại biểu Lê Thu Hà – Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Đối ngoại cho rằng, trên thực tế, giá điện không tăng 8,36% như EVN công bố.

Theo bà Hà, bóc tách thực tế tăng giá điện lũy tiến so với mức cơ sở trước khi tăng giá, các chuyên gia kinh tế cho thấy: Người tiêu dùng ở bậc 6 (từ 401 kwh trở lên) phải trả đến 2.927 đồng cho 1kwh. Mức này tăng đến 189% so với giá cơ sở (1.549 đồng) và tăng đến 15% so với bậc 6 (174%) trước khi chưa tăng giá - không phải là hơn 8,37% như EVN đệ trình để Chính phủ thông qua cho bậc 6.

Đại biểu Lê Thu Hà phát biểu tại tổ, sáng 22/5

Đối với bậc 3 (101-200 kwh) theo EVN là phổ cập, thì mức giá mới 2.014 đồng sẽ có sự gia tăng lên 130% so với mức cơ sở (1.549 đồng), hơn 10% so với giá cũ 1.858 đồng (120%), khác với 8,4% mà EVN thông báo.

Tương tự, theo bà Hà, sự gia tăng giá điện ở bậc 4 (201- 300 kwh) là 12,7% và ở bậc 5 (301-400kwh) là 14,2%. Như vậy thực chất mức tăng mới là 10%, 12,7%, 14,2%, 15%, khác với 8,33 – 8,40% trong đề xuất trình Chính phủ phê duyệt.

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều nay, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, so sánh mà đại biểu Lê Thu Hà đưa ra là chưa chính xác. Tính toán trước và sau tăng giá điện của EVN thì các bậc thang chỉ tăng 8,3-8,4%.

Các số liệu đại biểu Hà đưa ra không nằm trong biểu giá mà Chính phủ quy định. Giá cơ sở là giá bán điện bình quân mà Chính phủ quy định, nên không phải mức 1.549 đồng như đại biểu Hà nêu.

Chủ tịch EVN Dương Quang Thành trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, chiều 22/5 xung quanh ý kiến đại biểu về giá điện

"Khi so sánh các bậc với nhau thì phải so sánh cùng một bậc trước và sau khi tăng giá", ông Thành nói và cho biết thêm ngay sau phát biểu của đại biểu Lê Thu Hà, ông đã yêu cầu cán bộ chuyên môn gặp và giải thích rõ cho các đại biểu Quốc hội trước khi vào phiên họp trên hội trường chiều nay.

Trước đề xuất của đại biểu Quốc hội nên rút bậc thang giá điện từ 6 bậc xuống còn 3 bậc, ông Dương Quang Thành cho biết, chiều mai (23/5), Cục Điều tiết điện lực sẽ làm việc tới EVN vấn đề này.

Ông cũng đang yêu cầu tập hợp lại số liệu về lượng khách hàng dùng điện, tỷ lệ khách hàng cũng như giá trị chi phí khách hàng trả từng bậc thang để cân đối, đưa ra đề xuất cụ thể. Đề xuất cụ thể thế nào ngành điện sẽ nghiên cứu, tính toán dựa trên cơ sở thực tế./.