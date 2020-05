Chủ tịch Hà Nội: Có phó phòng “om” hồ sơ của DN nước ngoài đến 8 tháng

Sáng 6/5, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 4/2020 của UBND thành phố.

Xuất khẩu hàng hóa giảm 4,7%



Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tổng thu NSNN trên địa bàn Thành phố 4 tháng đầu năm đạt 88.275 tỷ đồng, đạt 31,7% dự toán (cùng kỳ đạt 32% dự toán), bằng 98,4% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 4.329 triệu USD, giảm 4,7% cùng kỳ.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở KH-Đầu tư Hà Nội.

Tuy nhiên một số nhóm hàng duy trì kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ là hàng hóa thiết yếu, thiết bị y tế phục vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng; hàng gốm sứ tăng; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng; giày dép và sản phẩm từ da tăng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Hà Nội bình quân 4 tháng tăng 4,57% (cùng kỳ tăng 4,06%).

Đáng chú ý, thành phố đã cấp Giấy chứng nhận cho 7.165 doanh nghiệp thành lập mới, thực hiện thủ tục giải thể cho 725 doanh nghiệp (tăng 6% so với cùng kỳ), 4.877 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 36% so với cùng kỳ).

1.200 cơ sở lưu trú tạm dựng hoạt động

Sở Du lịch cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19 trong tháng 4, khách du lịch đến Hà Nội đạt khoảng 35.500 lượt khách, giảm 98,4% cùng kỳ, trong đó: khách du lịch quốc tế ước đạt 8.511 lượt khách, giảm 98,6% so với cùng kỳ năm trước.

Khách du lịch còn lại trong các cơ sở lưu trú (chỉ còn lại 1,5%). So với cùng kỳ, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay khách nội địa chỉ đạt 8,1%. Với tác động của dịch Covid -19, có 1.200 cơ sở lưu trú đã thông báo tạm dừng hoạt động; trước ngày 30/4, 1/5 có 1.364 doanh nghiệp lữ hành ngừng hoạt động, lượng lao động trong nhóm này có khoảng trên 35.000 người không có việc làm.

Sở Du lịch xác định từ nay đến cuối năm chủ yếu là kích cầu du lịch nội địa. Từ đó xây dựng kế hoạch kích cầu, tăng cường tuyên truyền quảng bá với các địa phương, các hãng vận chuyển, đặc biệt là số hóa sản phẩm để phục vụ du lịch

Sản lượng điện khó khó theo kịp nhu cầu

Tại hội nghị, trước tình hình nắng nóng dự báo có thể kéo dài, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng cho biết, nhu cầu sử dụng điện theo dự báo từ đầu năm 2020 sẽ tăng khoảng 9,7% đến 10%, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 sản lượng điện chưa chắc sẽ bảo đảm sẽ tăng trưởng theo kịp nhu cầu.

“Tuy nhiên, nếu nhu cầu điện trong mùa hè của thành phố hoàn toàn có thể đáp ứng được, tuy nhiên trong quá trình sử dụng phải tránh để xảy ra sự cố đường dây, trạm cung cấp để bảo đảm phục vụ nhân dân”, ông Thăng nói.

Cải cách hành chính giải pháp “xương sống” thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, về góc độ kinh tế, nhiều mục tiêu kinh tế-xã hội của Hà Nội không đạt theo kế hoạch, có nhiều biến động. 4 tháng đầu năm tình hình thu, chi ngân sách đều thấp hơn so với cùng kỳ; kết quả giải ngân, chi thường xuyên cũng thấp hơn... Chủ tịch Hà Nội chỉ rõ nguyên nhân đều do tác động của dịch Covid-19.

Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị giao ban công tác tháng 4/2020 các quận, huyện Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh các đơn vị phải kiên trì thực hiện các biện pháp. Cụ thể, các đơn vị phải cắt giảm chi tiêu thường xuyên mà trong thời gian qua không thực hiện như đoàn đi công tác nước ngoài, các hoạt động lễ hội văn hóa, xúc tiến đầu tư, cắt giảm khoảng 15%. Sở Tài chính và kho bạc phải yêu cầu các đơn vị thống kê, có con số sơ bộ báo cáo thường trực Thành ủy trước ngày 15/5.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đẩy mạnh cải cách hành chính là giải pháp “xương sống” để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. “Tôi nắm được thông tin có đồng chí phó phòng om hồ sơ của doanh nghiệp nước ngoài đến 8 tháng, lên đến Văn phòng UBND TP cũng kéo dài đến 1 tháng. Có gần 20 hồ sơ tính tiền sử dụng đất từ năm 2018 của Sở TN-MT chuyển cho Sở Tài chính, nhưng các đồng chí không vào hệ thống nhập hồ sơ, xem xong lại “đá qua đá lại” đến 6 vòng. Đề nghị các đồng chí phải chấn chỉnh lại ngay tình trạng này” – Chủ tịch UBND TP nói rõ và nhấn mạnh phải tháo gỡ mọi khó khăn trong thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, bởi thời gian là vàng, nếu để mất cơ hội thì chi phí sẽ tăng cao. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, cắt giảm các thủ tục không cần thiết. Cán bộ phải thực sự nỗ lực công tâm và có nhiệt huyết làm việc, không gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng phải rà soát lại nội dung này và đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện tối đa phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thành phố sẽ thắt chặt chi tiêu và quản lý mua sắm hiệu quả và rút kinh nghiệm về tình trạng vật tư y tế thời gian qua mỗi nơi một giá, phải chấn chỉnh lại... “Chúng ta không để thị trường y tế như tình trạng hiện nay. TP Hà Nội phải tiên phong trong việc thiết lập thị trường y tế về vật tư y tế và thuốc chữa bệnh, đảm bảo công khai minh bạch”, ông Chung nói./.