Chủ tịch Quốc hội: Cần thêm các đánh giá về thực chất tăng trưởng

Tại buổi thảo luận ở tổ về phát triển kinh tế - xã hội, ngày 23-24/10, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã "hiến kế" giữ vững đà tăng trưởng kinh tế trong năm nay và những năm tiếp theo.

Bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2018 có nhiều gam màu sáng.

Tạo môi trường để tư nhân làm chủ lực

Trước việc Chính phủ hoàn thành và vượt 12 chỉ tiêu được Quốc hội giao, trong đó có 4 chỉ tiêu đạt và 8 chỉ tiêu vượt, các ĐBQH đều khẳng định rằng đó là tiền đề để tạo ra sự phát triển bền vững cho các năm còn lại của nhiệm kỳ (2016-2021).

ĐBQH Phạm Phú Quốc

Ông Quốc cũng bày tỏ to lắng khi xuất khẩu của Việt Nam đang phụ thuộc vào một số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) như Samsung.

Đề cập tới việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ năm 2019 tăng lãi suất, ông Quốc đồng thời cho rằng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam, nhiều lo ngại hơn là thuận lợi. Nước Mỹ bảo hộ mậu dịch, trong khi Việt Nam xuất siêu qua Mỹ. "Nếu Mỹ nhìn lại vấn đề xuất siêu của Việt Nam thì chúng ta sẽ rất kẹt", ông Quốc nói.

Cần đánh giá thực chất chất lượng tăng trưởng

ĐBQH Đặng Quốc Khánh

Về cơ cấu chuyển dịch kinh tế, đại biểu Đặng Quốc Khánh cho hay, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm nhưng đáng mừng rằng xuất khẩu của nông nghiệp lại đạt con số ấn tượng là trên 40,5 tỷ USD.

Đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực, song Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần có thêm các đánh giá thực chất chất lượng của tăng trưởng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý năm 2018 còn có gần 1 quý nữa để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra nhưng những rủi ro về tác động của kinh tế thế giới, chiến tranh thương mại giữa các nước lớn, giá dầu thế giới tăng cao tác động tới đầu tư và xuất nhập khẩu của Việt Nam, vì vậy không thể chủ quan về kiểm soát lạm phát điều hành tỉ giá.

Cùng với đó cũng phải lưu ý đến những rào cản về thủ tục hành chính, công tác chỉ đạo điều hành cũng làm chậm tiến độ thực hiện nhiệm vụ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, bà Ngân nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Về đánh giá 3 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm (2016-2020), Chủ tịch Quốc hội cho rằng, điều đáng mừng là quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, tăng trưởng năm sau khá hơn năm trước chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực, năng lực cạnh tranh tăng, lạm phát, bội chi, nợ công đều được kiểm soát trong ngưỡng cho phép.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Kim Nhân cũng nhấn mạnh, cần làm rõ một số vấn đề như chất lượng kinh tế tăng trưởng nhưng so với yêu cầu thì mức độ cao, thấp, bền vững như thế nào; cần có đánh giá và so sánh với khu vực thì Việt Nam đang ở mức nào; thu ngân sách đạt và vượt nhưng đạt và vượt như thế nào...

Vấn đề đầu tư công chậm, như hai dự án trọng điểm quốc gia là Cảng hàng không quốc tế Long Thành và đường cao tốc Bắc –Nam, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, đầu tư công chậm nhưng không hẳn nguyên nhân là do luật mà theo báo cáo tóm tắt về đánh giá giữa kì kế hoạch đầu tư công trung hạn chỉ ra 6 hạn chế nhưng đều do khâu tổ chức thực thi luật. Đầu tư công chậm thì sẽ ảnh hướng đến chất lượng tăng trưởng. Do đó, bà Ngân khẳng định, vốn đầu tư thời gian qua mà giải ngân tốt, giao vốn nhanh thì chắc chắn tăng trưởng sẽ cao hơn nữa./.

