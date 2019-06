Chủ tịch tập đoàn Alibaba lăng mạ Chủ tịch xã, công an xã trên MXH

Tối ngày 25/6, ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, thị xã nắm được thông tin vụ việc về những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc ALibaba gây xôn xao mạng xã hội. Phát ngôn này là hình thức bôi nhọ cán bộ, cơ quan nhà nước.

Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang yêu cầu thẩm định, làm rõ nội dung mà Chủ tịch HĐQT công ty CP địa ốc Alibaba miệt thị rằng “học ngu” ra làm công an xã “học côn đồ” ra làm chủ tịch xã. Sẽ đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch Địa ốc Alibaba lăng mạ Chủ tịch và Công an xã trên mạng xã hội

Trước đó, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tạm giữ hình sự bà Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh để điều tra làm rõ về hành cố ý làm hư hỏng tài sản thì tối 17/6, trên fanpage của Địa ốc Alibaba phát trực tiếp chương trình tọa đàm nhân viên “Sự việc cưỡng chế sai quy định pháp luật – Tập đoàn địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua?”.

Trong clip này ông Nguyễn Thái Luyện hỏi nhân viên công ty “Học cái gì ra làm công an xã?”, sau đó ông tự trả lời “học ngu ra làm công an xã”. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm chẳng làm gì thì kêu vô làm công an xã. Nó chẳng chịu đi học”. Tiếp đến ông Luyện hỏi “học cái gì ra làm chủ tịch xã?”, và lập tức tự trả lời “Học làm côn đồ. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt lên vị trí đó, không có học, không có trình độ gì hết trơn”.

Sau khi có những phát ngôn lăng mạ người khác, Chủ tịch Địa ốc Alibaba đã lên tiếng xin lỗi.

Trong tối 25/6, trên Fanpage của Địa ốc Alibaba đã livestream công khai lời xin lỗi của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba, đối với lực lượng công an xã, chủ tịch xã sau khi có những phát ngôn gây bức xúc cho nhiều người. Ông Luyện cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc ông phát ngôn trên là do bức xúc trước việc bị cưỡng chế khu đất tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà Công ty Alibaba đang phân phối đất nền.

Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba nói rằng việc phát ngôn như vậy là không quy chụp cho toàn bộ công an xã và chủ tịch xã vì ông biết bên cạnh "những người cậy tiền, cậy quyền chạy chọt có chức có quyền" vẫn có những cán bộ ngày đêm tận tâm ra sức bảo vệ và xây dựng, phát triển quê hương giàu đẹp.

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho hay, đã có chỉ đạo hướng dẫn chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cũng như công an xã Tóc Tiên làm đơn tố cáo về những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện đến các cơ quan chức năng để xử lý: “Bây giờ không thể gửi đơn trực tiếp lên TP HCM mà chỉ gửi đến Sở Thông tin truyền thông và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lúc đó các cơ quan này mới đại diện cho ngành chuyên môn. Cũng vừa hướng dẫn UBND xã Tóc Tiên và Công an Tóc Tiên làm đơn trước, còn gửi cho những nơi nào thì sau này sẽ trao đổi với các ngành của tỉnh BRVT để người ta hướng dẫn thêm”./.