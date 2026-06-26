Chủ tịch tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi xanh



Tại đây, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững trong tương lai.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng, chuyển đổi xanh và thực hành bộ tiêu chí ESG hiện nay là yêu cầu tất yếu, bắt buộc để doanh nghiệp duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để làm được điều này, doanh nghiệp cần giảm phát thải, quản trị minh bạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cải thiện điều kiện lao động và minh bạch dữ liệu…

Các diễn giả, chuyên gia phân tích về xu hướng tất yếu của ESG.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần coi chuyển đổi xanh là một khoản đầu tư cho tăng trưởng bền vững, không nên coi đây là chi phí phát sinh.

Hiện nay, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những giải pháp có chi phí thấp, mang lại hiệu quả cao như tiết kiệm năng lượng, quản lý nước thải, số hóa dữ liệu sản xuất và nâng cao chất lượng quản trị.

Ông Nguyễn Thành Long, chuyên gia về quản lý chuỗi ESG cho rằng, các địa phương cần có các khu công nghiệp sinh thái với hạ tầng điện sạch, nước tuần hoàn và xử lý chất thải đồng bộ, tạo nền tảng để doanh nghiệp thực hiện ESG hiệu quả và giảm chi phí chuyển đổi.

“Với sản phẩm xuất khẩu sang Châu Âu, có 6 nhóm chính đang bị ảnh hưởng trực tiếp là thép, xi măng, nhôm, phân bón hidro. Hiện nay đã có phí cacbon cụ thể và phải đo khí thải sản phẩm, truy xuất dấu chân cacbon trên từng sản phẩm, từng lô hàng. Các doanh nghiệp cần chuẩn bị sớm để không bị bỏ lại”, ông Nguyễn Thành Long nói.

Các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp thảo luận trong chương trình.

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định giai đoạn 2026-2030, địa phương xác định sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện nay, tỉnh có nhiều lợi thế để phát triển kinh tế xanh với tiềm năng lớn về năng lượng sạch, điều kiện phát triển công nghệ tuần hoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết chính quyền sẽ chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai các dự án. “Tỉnh sẽ có chiến dịch đồng hành với doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh. Nhà nước sẽ hỗ trợ những việc cụ thể thông qua một số chính sách. Nhưng quan trọng nhất là ý thức của người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp phải thấy đây là bắt buộc chuyển đổi để tồn tại. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiên định triển khai chuyển đổi xanh tại tỉnh với tinh thần nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn”, ông Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh, bền vững tại địa phương.

Chính quyền địa phương hai cấp tạo động lực mới cho thu hút đầu tư ở Gia Lai VOV.VN - Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh Gia Lai đã thu hút được 145 dự án với tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Gia Lai đang vận hành thông suốt, cùng với việc phân cấp mạnh cho cơ sở.