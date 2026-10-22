Chủ tịch TP Quảng Ninh yêu cầu thành lập tổ chăm sóc doanh nghiệp 24/7

Ngày 22/10, tại phường Hạ Long, UBND TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp tháng 10/2026 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh, yêu cầu thành lập ngay tổ chuyên trách chăm sóc doanh nghiệp, do ông Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phụ trách. Theo ông Khắng, chính quyền xác định tất cả doanh nghiệp, dù lớn hay nhỏ, đều là những khách hàng quan trọng, cần được lắng nghe, hỗ trợ thường xuyên và đồng hành trong quá trình hoạt động, phát triển.

Ngày 22/10, UBND TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và cải thiện môi trường đầu tư

Tổ chuyên trách có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp cả ngày lẫn đêm. Với những vấn đề thuộc thẩm quyền tư vấn, hỗ trợ, tổ sẽ giải quyết ngay; các nội dung còn lại được chuyển đến cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan để phối hợp xử lý, đồng thời phải xác định thời hạn trả lời doanh nghiệp.

Thành phố dự kiến thiết lập tổng đài tiếp nhận thông tin hoạt động 24/7, bên cạnh các kênh liên hệ khác. Không chỉ tiếp nhận kiến nghị, tổ còn chủ động liên hệ với doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn, nhu cầu hỗ trợ và đề xuất phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh kỳ vọng cơ chế này sẽ giúp chính quyền đồng hành, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thường xuyên, thay vì chờ đến các cuộc đối thoại định kỳ. Qua đó, các buổi gặp gỡ trong thời gian tới sẽ tập trung nhiều hơn vào những đề xuất, sáng kiến phát triển địa phương.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP Quảng Ninh đã trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Đáng chú ý, liên quan đến tiến độ giao mỏ đất, cát phục vụ san lấp mặt bằng, ông Bùi Văn Khắng yêu cầu doanh nghiệp, Chủ tịch UBND xã Đầm Hà và Giám đốc Sở Công Thương đứng lên đối chất trực tiếp tại hội nghị.