

Tại buổi đối thoại, thanh niên thành phố Huế nêu lên nhiều vấn đề thiết thực như giảm rác thải nhựa, phát triển nông nghiệp xanh, tiếp cận vốn khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và cơ hội việc làm.

Bạn Đỗ Nguyễn Nhật Trường, Bí thư Đoàn phường Thuận Hóa nêu ý kiến: “Giai đoạn 2026-2030, thành phố Huế định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Vậy thành phố sẽ có những nhiệm vụ, giải pháp gì để định hướng, hỗ trợ thanh niên phát huy năng lực, chủ động nắm bắt cơ hội và đóng góp vào quá trình phát triển trong thời đại số hiện nay?”

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại buổi đối thoại

Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Huế cho rằng, văn hóa, di sản là lợi thế riêng có để Huế tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Trong đó, kinh tế di sản số và công nghiệp văn hóa số là những lĩnh vực thành phố ưu tiên phát triển.

“Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào tìm ra những động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, phát huy tốt nhất những thế mạnh, tiềm năng của thành phố Huế. Trong đó, văn hóa, di sản chính là lợi thế nổi bật và cũng là định hướng xuyên suốt trong giai đoạn tới. Thành phố xác định phát triển kinh tế số, đặc biệt là kinh tế di sản số và công nghiệp văn hóa số, là những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu”, ông Nguyễn Xuân Sơn nói.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường là vấn đề được nhiều bạn trẻ thành phố Huế nêu ý kiến. Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cho biết, ngành nông nghiệp định hướng thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ và kinh tế tuần hoàn. Thành phố khuyến khích nhân rộng các mô hình hạn chế rác thải nhựa, giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, với sự tham gia của thanh niên và cộng đồng.

“Ngành nông nghiệp tập trung thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, khai thác hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, phụ phẩm của quá trình sản xuất này có thể được tận dụng làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình khác, vừa tạo thêm giá trị kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Mục tiêu là phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp hữu cơ”, ông Lê Văn Cường cho biết.

Bạn trẻ thành phố Huế nêu ý kiến tại buổi đối thoai

Nhiều ý kiến của các bạn trẻ thành phố Huế đề nghị thành phố mở rộng chính sách hỗ trợ vốn cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nhất là những mô hình có tính khả thi nhưng gặp khó khăn do thiếu tài sản bảo đảm.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị các sở, ngành hướng dẫn thanh niên tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời rà soát hoạt động cho vay, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn. Đối với việc làm thanh niên, Chủ tịch UBND thành phố Huế đề nghị tăng cường kết nối với doanh nghiệp, tạo cơ hội tìm việc làm đúng chuyên môn và lập nghiệp tại địa phương.

Nhiều ý kiến của tuổi trẻ thành phố Huế đề nghị hỗ trợ vốn cho các dự án nông nghiệp công nghệ cao

Lãnh đạo thành phố Huế sẽ đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo. Thành phố cũng đã mở kênh “Hiến kế” trên nền tảng Hue-S để tiếp nhận sáng kiến của người trẻ; đồng thời chuẩn bị đưa Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ vào hoạt động, tạo không gian kết nối ý tưởng với doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung.

“Thông qua những nội dung trao đổi hôm nay, thanh niên có thể rút ra những bài học bổ ích, từ đó định hướng con đường phát triển sự nghiệp của bản thân. Điều quan trọng trước hết là sự nỗ lực của mỗi cá nhân, tập thể và cộng đồng. Về phía chính quyền, thành phố sẽ tiếp tục kiến tạo môi trường thuận lợi, phát huy tối đa tiềm năng và nguồn lực của thanh niên, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Dịp này, thành phố Huế biểu dương 10 thanh niên tiêu biểu có đóng góp tích cực trong khởi nghiệp kinh tế xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.