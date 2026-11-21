Nhân dịp Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có những chia sẻ với phóng viên VOV về những kết quả đạt được và giải pháp nâng tầm thương hiệu “Tôm Cà Mau”.

Ông Lữ Quang Ngời trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

PV: Thưa ông, Cà Mau có thế mạnh đứng đầu cả nước về phát triển ngành tôm. Thời gian qua, tỉnh đã phát triển ra sao và đạt được những thành tựu nổi bật gì?

Ông Lữ Quang Ngời: Con tôm có vai trò đặc biệt đối với Cà Mau, không chỉ là sản phẩm chủ lực mà còn là trụ cột kinh tế, gắn với sinh kế người dân, chế biến, xuất khẩu và tăng trưởng của tỉnh.

Đến hết tháng 10/2026, diện tích nuôi tôm của tỉnh đạt khoảng 419.000 hecta, sản lượng tôm đạt gần 557.000 tấn, bằng 92% kế hoạch năm và tăng 7,9% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có 89 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu, công suất trên 500.000 tấn/năm; sản phẩm đã có mặt tại khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Quan trọng hơn, ngành tôm đang chuyển từ phát triển theo quy mô, sản lượng sang nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, với các mô hình đa dạng từ tôm - rừng, tôm - lúa đến thâm canh, siêu thâm canh và công nghệ cao.

Tỉnh Cà Mau có diện tích và sản lượng tôm đứng đầu cả nước.

Thời gian tới, Cà Mau không chỉ giữ vững vị thế “Thủ phủ tôm”, mà phấn đấu trở thành Trung tâm công nghiệp tôm của cả nước, chuyển lợi thế về quy mô thành lợi thế về giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

PV: Cà Mau sẽ chuyển từ nuôi tôm truyền thống sang các mô hình sinh thái và ứng dụng công nghệ cao như thế nào? Tỉnh sẽ tập trung vào những giải pháp nào để giữ vững vị thế “thủ phủ tôm” và xây dựng thương hiệu “Tôm Cà Mau” trên thế giới?

Ông Lữ Quang Ngời: Cà Mau định hướng phát triển ngành tôm theo hướng hiện đại, sinh thái, công nghệ cao, hiệu quả và bền vững, phù hợp với từng vùng sinh thái và yêu cầu của thị trường.

Với tôm - rừng, tôm - lúa và các mô hình sinh thái, tỉnh tập trung chuẩn hóa quy trình, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc và giảm phát thải. Với vùng nuôi tập trung, phát triển thâm canh, siêu thâm canh và công nghệ cao; đồng thời nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh tuần hoàn ít thay nước, an toàn sinh học (RAS-IMTA) quy mô 1.500 hecta.

Theo đó, tỉnh tập trung vào 5 nhóm giải pháp: Hoàn thiện hạ tầng vùng nuôi; Nâng cao chất lượng đầu vào và an toàn sinh học; Tổ chức sản xuất theo chuỗi; Đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chế biến sâu; Đồng thời mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu “Tôm Cà Mau”.

Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đi thực tế mô hình nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn.

Đến năm 2030, dự kiến sản lượng tôm của tỉnh đạt khoảng 731.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,5 tỷ USD.

Mục tiêu cuối cùng là để “Tôm Cà Mau” được nhận diện bằng chất lượng, giá trị sinh thái, tính minh bạch và trách nhiệm, từng bước nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị tôm toàn cầu.

PV: Lễ hội Tôm sắp tới là sự kiện quan trọng của tỉnh. Ông có thể chia sẻ về những mục tiêu trọng tâm và thông điệp mà Cà Mau muốn gửi gắm thông qua sự kiện?

Ông Lữ Quang Ngời: Festival Tôm Cà Mau - Lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới” không chỉ là sự kiện quảng bá sản phẩm, mà là diễn đàn kết nối, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và mở rộng không gian phát triển ngành tôm.

Lễ hội tôm lần này tập trung vào 4 mục tiêu: Nâng cao giá trị thương hiệu “Tôm Cà Mau”; Thúc đẩy ngành tôm xanh, hiện đại và hội nhập; Kết nối người nuôi, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà đầu tư và thị trường; Đồng thời quảng bá đất, người, văn hóa và sản phẩm đặc trưng của Cà Mau - Vùng đất địa đầu cực Nam của tổ quốc.

Tỉnh Cà Mau sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển ngành tôm, nhất là trong chế biến sâu

Thông điệp Cà Mau muốn gửi đến bạn bè trong nước và quốc tế là: “Tôm Cà Mau không chỉ là sản phẩm chủ lực, mà còn đại diện cho một ngành kinh tế xanh, hiện đại, minh bạch, có trách nhiệm và sẵn sàng hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu.”

Thông qua Lễ hội tôm, tỉnh mong muốn tạo ra những kết nối thực chất, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư và từng bước nâng tầm thương hiệu “Tôm Cà Mau” trên thị trường quốc tế.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 có chủ đề: “Tôm Cà Mau - Vươn tầm thế giới”, diễn ra từ ngày 21-25/11. Sự kiện mang đến chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên ngành gồm: Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, triển khai kế hoạch năm 2027 (chiều 21/11), Diễn đàn “Tôm Việt Nam năm 2026” với chủ đề “Định vị ngành tôm Việt Nam” (sáng 22/11) và Hội nghị kết nối cung cầu ngành thủy sản (ngày 22/11). Bên cạnh đó, còn có không gian trưng bày quy mô khoảng 350 gian hàng giới thiệu sản phẩm, công nghệ ngành tôm, sản phẩm OCOP cùng nhiều mặt hàng tiêu biểu khác. Du khách còn được thưởng thức không gian ẩm thực với các màn quảng diễn chế biến món ngon từ tôm, cua Cà Mau và tham gia nhiều hoạt động tương tác sôi nổi như bắt tôm nhanh, câu tôm càng xanh, thi phân loại tôm, xếp hình mô hình con tôm hay xem biểu diễn hóa trang “Tôm vui”…