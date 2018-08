Chưa vào vụ nhãn lồng Hưng Yên, hàng nhái được rao bán nhan nhản

“Nhái” thương hiệu nhãn lồng

Vào thời điểm từ ngày 20/8 tới cuối tháng 9, nhãn lồng Hưng Yên mới chín và cho thu hái. Tuy nhiên, thời điểm này, nhãn “nhái” thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên được bày bán tại các chợ truyền thống, dọc các vỉa hè trên nhiều tuyến phố của Hà Nội và trên các mạng xã hội như Facebook, Zalo…

Nhãn được bày bán với giá khá rẻ chỉ từ 18.000 – 35.000 đồng/kg tùy chất lượng quả. Hầu hết, khi được hỏi nguồn gốc xuất xứ của nhãn bày bán nhiều người khẳng định đây là nhãn lồng Hưng Yên.

Tại huyện Khoái Châu – nơi được coi là “thủ phủ” nhãn lồng Hưng Yên, các chợ trên địa bàn huyện đã tràn ngập nhãn. Giá nhãn tại chợ chỉ 12.000 – 15.000 đồng/kg. Hầu hết đó là nhãn từ các tỉnh khác đưa về, nhãn Thái Lan, nhãn chín sớm ở một số nơi nhưng đều được gắn mác “nhãn lồng Hưng Yên”. Trong khi tại các vườn nhãn ở Khoái Châu còn gần 2 tuần nữa mới thu hoạch.

Nông dân Hưng Yên phấn khởi khi nhãn được mùa.

Bình thường người mua sẽ không phân biệt được giữa nhãn Sơn La và nhãn lồng Hưng Yên vì mẫu mã của 2 loại rất giống nhau. Giống nhãn trồng ở Sơn La cũng được lấy từ Hưng Yên, chỉ những người buôn, người trồng nhãn mới biết được. Bà Nguyễn Thị Bảy – một người bán hàng chợ xã Tân Châu cho biết, nhãn Sơn La mã rất sáng, quả đều vỏ mỏng hơn nhãn Hưng Yên một chút nhưng vị ngọt không đậm. Còn nhãn lồng thì mã vỏ không sáng bằng, cành cứng, quả không đều nhưng khi được nước thì rất ngọt.

Anh Nguyễn Văn Diễn ở thôn An Cảnh, xã Hàm Tử (Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, năm nay nhãn Hưng Yên và các địa phương khác đều được mùa, sản lượng gần gấp đôi năm trước. Giá khi vào vụ thu hoạch sẽ rẻ hơn năm trước khoảng 20-30%. Nhưng giá nhãn từ 10.000 – 13.000 đồng/kg thì không có và đây không phải nhãn lồng chuẩn.

“Nhãn bán ở chợ 10.000 – 13.000 đồng/kg là nhãn xấu bẻ sớm, một nguyên nhân khác là mưa nhiều nên một số vùng trũng của các tỉnh lân cận bẻ nhãn non chạy nước. Với nhãn xấu, nhãn non thì giá không cao. Năm nay giá nhãn thấp hơn so với năm ngoái nhưng cũng phải là 15.000 – 20.000 đồng/kg với loại quả bình thường, nhãn chất lượng tốt có thể 35.000-40.000 đồng/kg” – anh Diễn nói.

Giá nhãn lồng sẽ giảm khoảng 20%

Năm nay, Hưng Yên được mùa nhãn, sản lượng và năng suất dự kiến tăng 40%. Với diện tích khoảng 4.340 ha, trong đó có 3.820 ha chuẩn bị cho thu hoạch, sản lượng nhãn dự kiến năm 2018 của Hưng Yên đạt 42.000 tấn, cao hơn năm 2017 trên 10.000 tấn.

Nhãn lồng Hưng Yên cuối tháng 8 mới vào vụ thu hoạch.

Trong đó, huyện Khoái Châu là nơi có diện tích trồng nhãn lồng nhiều nhất ở tỉnh Hưng Yên với 1.600 ha, sản lượng nhãn ước đạt 20.000 tấn. Tuy nhiên, giá nhãn năm nay dự báo sẽ giảm khoảng 20% so với năm ngoái.

Theo ông Nguyễn Văn Đạt, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Khoái Châu, nhãn chất lượng cao trên địa bàn huyện chiếm 40% sản lượng đã được bán qua đơn đặt hàng, vào các siêu thị giá trong khoảng 35.000-40.000 đồng/kg. Nhãn chất lượng khá chiếm 50% sản lượng giá từ sẽ từ 20.000 – 25.000 đồng/kg, còn nhãn cây mới trồng một vài năm giá khoảng 13.000 – 18.000 đồng/kg.

“Nhãn lồng chất lượng tốt đã được hệ thống siêu thị Big C, Tập đoàn VinGroup, Eco Việt… ký hợp đồng tiêu thụ với mức giá rất tốt cho người dân. Ngoài ra năm nay nhãn lồng tại Khoái Châu sẽ được đem đi giới thiệu quảng bá tại thị trường Nhật” – ông Đạt nói.

Việc được mùa nhãn ở các nơi và ở Hưng Yên có thể làm giảm giá nhãn xuống nhưng không nhiều, vì nhãn lồng Hưng Yên thu hoạch muộn khi mùa nhãn ở Sơn La hay các tỉnh thành khác đã kết thúc, thị trường hiện tại chưa có nhãn lồng chất lượng cao, chỉ là loại nhãn xấu, nhãn non, ông Đạt cho biết thêm.

Công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản nhãn lồng và kết nối với các doanh nghiệp tiêu thụ cũng được UBND tỉnh Hưng Yên chuẩn bị thực hiện. Từ ngày 11-18/8, tại Hưng Yên, có 5 sự kiện Hội nghị kết nối giao thương tiêu thụ nhãn và các sản phẩm nông nghiệp. Đó là Lễ hội Nhãn lồng Hưng Yên năm 2018; Hội nghị Xúc tiến thương mại nhãn và các sản phẩm nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2018; Tuần lễ Nhãn lồng Hưng Yên năm 2018 tại Hà Nội; Phiên chợ nhãn lồng tại Khu đô thị Ecopark Văn Giang./.

