Chương trình nghệ thuật đặc biệt mừng Ngày Văn hoá Việt Nam với chủ đề “Tự hào bản sắc Việt” diễn ra đồng thời tại 3 điểm cầu của TP.HCM, gồm: sân khấu đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), phường Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương cũ) và phường Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũ).

Dòng chảy di sản

Mở đầu chương trình là chuỗi tiết mục di sản được UNESCO vinh danh từ điểm cầu phường Sài Gòn. Bắt đầu từ nhịp Xòe Thái giữa núi rừng Tây Bắc, tiếng phách Ca trù trầm mặc đất Thăng Long đến câu Ví giặm ân tình xứ Nghệ; từ Nhã nhạc Cung đình, tiếng cồng chiêng âm vang đại ngàn đến làn điệu Đờn ca tài tử phóng khoáng mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc. Dòng chảy di sản liền mạch từ địa đầu Tổ quốc đến tận cùng dải đất phương Nam đã khẳng định sức sống bền bỉ, sự tiếp nối thiêng liêng và sức lan tỏa mạnh mẽ của bản sắc văn hóa Việt Nam.

Tiết mục chầu văn "Cô đôi thượng ngàn" do NSND Tuyết Mai thể hiện

Ngay sau đó, là hình ảnh TP.HCM rực rỡ không chỉ bởi những tòa nhà cao vút hay nhịp sống năng động không ngừng nghỉ, mà còn bởi nét hào sảng và bao dung thấm đẫm trong từng con hẻm nhỏ. Nơi đây dang rộng vòng tay đón mọi bước chân phương xa đến lập nghiệp, mưu sinh và gửi gắm ước mơ, thể hiện qua những ca khúc như Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Tự hào thành phố mang tên Bác....

Tiết mục Thanh âm đại ngàn do nhóm múa đoàn nghệ thuật Đam San thể hiện

Là một trong những khán giả theo dõi trực tiếp chương trình tại đường Nguyễn Huệ, bà Nguyễn Thị Bích Thạnh, phường Thới An, bày tỏ ấn tượng với các hoạt động nghệ thuật ở đây. Đặc biệt, những loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, đờn ca tài tử, chèo… đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, trong đó có giới trẻ.

“Tôi rất thích hoạt động này vì quy tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc của các vùng miền, để mọi người cùng tham quan và thưởng thức. Đặc biệt, chương trình giúp giới trẻ hiểu hơn về truyền thống dựng nước, giữ nước của ông cha", bà Bích Thạnh nói.

Khán giả xem chương trình tại điểm cầu phường Sài Gòn

Tiếp thêm sức sống cho văn hóa đương đại

Văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ từ quá khứ, mà còn là dòng chảy sống động trong từng hơi thở, nhịp đập của tuổi trẻ thành phố. Trên nền tảng truyền thống, thành phố không ngừng tiếp biến, sáng tạo và đổi mới để vươn mình mạnh mẽ. Các thế hệ công dân đang tiếp thêm sức sống cho văn hóa đương đại, góp phần đưa Thành phố tự tin bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, thể hiện bằng những ca khúc như Thương ca tiếng Việt, Về nghe mẹ ru với sự kết hợp của NSDN Bạch Tuyết và nghệ sĩ trẻ Hoàng Dũng,…

Cùng lúc đó, các hoạt động nghệ thuật diễn ra tại quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu thu hút đông đảo người dân và du khách. Chị Ngọc Vy cùng gia đình từ phường Sài Gòn ra Vũng Tàu tham quan nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đã ở lại đến tối để hưởng thức chương trình ca nhạc và màn bắn pháo hoa bên bờ biển.

“Mọi người thường giới thiệu khi đến phường Vũng Tàu thì nên ghé tháp Tam Thắng tham quan. Khi đến đây, mình cảm thấy rất thích vì không gian rất đẹp, có nhiều góc để chụp ảnh, check-in và tận hưởng không khí du lịch biển", chị Vy nói.

Chương trình văn nghệ tại điểm cầu tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu

Chương trình nghệ thuật cùng các hoạt động khác như pháo hoa, triển lãm, biểu diễn văn hóa các dân tộc...diễn ra tại 3 trung tâm của 3 khu vực ở TP.HCM đã đem đến cho người dân và du khách những giờ phút vui vẻ, rộn ràng, những trải nghiệm thú vị trong Ngày Văn hóa Việt Nam.

Điệu xoè Thái được trình diễn tại điểm cầu phường Sài Gòn

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, chương trình mở đầu bằng chuỗi trình diễn nghệ thuật di sản từ Bắc vào Nam

Tiết mục Nhã nhạc cung đình- đêm hoa trăng

Người dân đổ về công viên Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một xem chương trình văn nghệ và pháo hoa