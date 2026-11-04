English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chuyên gia châu Âu: Sức hút của Việt Nam với doanh nghiệp EU

Thứ Tư, 15:51, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2025, EU trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất ASEAN, trong khi Việt Nam là thị trường được nhiều doanh nghiệp châu Âu ưu tiên mở rộng hoạt động.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Claudio Dordi, Phó Giáo sư Luật Quốc tế - Trưởng nhóm Trụ cột Thương mại Mở Anh - ASEAN, về tiềm năng thu hút đầu tư của ASEAN và Việt Nam đối với các nhà đầu tư châu Âu.

PV: Cuộc đua thu hút đầu tư vào ASEAN đang ngày càng sôi động và EU đã nắm bắt đúng cơ hội, trở thành nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất của ASEAN trong năm 2025. Xin ông đánh giá về tiềm năng kinh tế của khu vực nói chung cũng như Việt Nam nói riêng?

Ông Claudio Dordi: Về tiềm năng kinh tế của ASEAN đang ngày càng tăng đặc biệt trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế hiện nay. ASEAN hội tụ cả một thị trường tiêu dùng rộng lớn, lẫn năng lực sản xuất đang không ngừng mở rộng. Quan trọng hơn nữa, khu vực này còn có tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh mẽ cùng năng lực công nghệ ngày càng cao. Đây là những yếu tố then chốt, biến ASEAN thành một khối kinh tế quan trọng trên toàn cầu.

Thứ hai, các căng thẳng địa chính trị vừa tạo ra thách thức, vừa mở ra cơ hội cho sự hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Âu. Chúng ta đều biết rằng, với căng thẳng Mỹ - Trung Quốc, ASEAN đã trở thành một nhóm các quốc gia nắm giữ nguồn lực kinh tế lớn. Trước đây, ASEAN được coi là một thị trường để đầu tư, chứ không phải là thị trường tiêu thụ cuối cùng cho các sản phẩm. Nhưng giờ đây, ASEAN đã trở thành một thị trường quan trọng, không chỉ sản xuất và phân phối, mà còn là nơi tiêu thụ sản phẩm. Với tầng lớp trung lưu đang phát triển cùng quy mô dân số hơn 600 triệu người, ASEAN thực sự là một thị trường vô cùng tiềm năng.

Một điểm thú vị khác là cả Liên minh châu Âu và ASEAN, dù có mức độ hội nhập và tham vọng hội nhập khác nhau, đều chú trọng thúc đẩy hợp tác khu vực. Trong khi EU thực hiện điều này ở các cấp độ khác nhau, ASEAN cũng đã ký kết nhiều thỏa thuận nội khối nhằm thúc đẩy lưu thông hàng hóa tự do, cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ. Tôi tin rằng tương lai của quan hệ hợp tác ASEAN - EU rất đáng kỳ vọng vì hai bên có những lợi ích chung lớn. Đối với EU, ASEAN sẽ củng cố vai trò là một trung tâm thu hút đầu tư, đồng thời là thị trường xuất khẩu hàng hóa và đối tác quan trọng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

chuyen gia chau Au suc hut cua viet nam voi doanh nghiep eu hinh anh 1
Việt Nam và EU còn nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, máy móc, nông nghiệp và kinh tế số.

PV: Vậy xin ông cho biết những khuôn khổ kinh tế nào ASEAN và EU có thể tận dụng để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới?

Ông Claudio Dordi: Thực tế trước đây, ASEAN và EU từng thảo luận về việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhưng chưa được ký kết do nhiều rào cản phức tạp. Tuy nhiên, chiến lược tiếp cận đang chuyển sang hình thức song phương. Một số quốc gia ASEAN đã ký kết FTA với EU; điển hình là Singapore và Việt Nam. Indonesia cũng đã đạt được thỏa thuận tương tự vào năm ngoái, trong khi Thái Lan, Philippines và Malaysia đang trong quá trình đàm phán FTA với EU. Đây là một điểm khởi đầu rất quan trọng. Hơn nữa, EU cũng quan tâm đến việc mở rộng hợp tác với các thành viên ASEAN, không chỉ ở cấp độ song phương mà còn ở cấp độ khu vực. Ví dụ ở cấp độ song phương, Việt Nam đã thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với EU, giúp nâng tầm mối quan hệ giữa hai bên. Đây là một hướng đi mà tôi tin rằng EU cũng rất quan tâm.

Vì vậy, xét từ góc độ chiến lược, ngay cả khi việc đạt được một FTA chung giữa EU và ASEAN còn nhiều khó khăn, hai bên vẫn có thể triển khai hợp tác trong các lĩnh vực cụ thể. Hiệp định Khung về Kinh tế Số (DEFA) được thông qua, sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa ASEAN và EU.

PV: Việt Nam đã nổi lên như một trong những điểm đến trọng điểm tại Đông Nam Á đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư châu Âu. Xin ông đánh giá những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và EU?

Ông Claudio Dordi: Liên minh châu Âu và Việt Nam có mối quan hệ hợp tác kinh tế gắn kết. Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EUVFTA) đạt được năm 2020 đã góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận thị trường, qua đó khiến Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư châu Âu. Kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt khoảng 76 tỷ Euro trong năm 2025. Trong khuôn khổ ASEAN, Việt Nam cũng là một nền kinh tế quan trọng và đang trên đà phát triển.

Đề cập các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, rất rõ ràng đó là các lĩnh vực có thể giúp Việt Nam gia tăng giá trị sản xuất trong nước. Đầu tư không chỉ để hưởng lợi từ chi phí lao động thấp, mà còn đầu tư có chất lượng vào các ngành giá trị gia tăng cao, các lĩnh vực máy móc, máy móc thiết bị công nghệ cao, máy móc nông nghiệp…. Quan trọng hơn, hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu có thể mở rộng sang cả hợp tác số. Khi ASEAN phê duyệt Hiệp định khung về kinh tế số sẽ mở ra hợp tác không chỉ thuần túy về số, mà còn có tác động quan trọng đến thương mại. Ví dụ, Hiệp định Khung về kinh tế số  ASEAN DEFA sẽ thúc đẩy khái niệm thương mại không giấy tờ. Theo tôi nghĩ, các nước ASEAN sẵn sàng áp dụng các quy tắc này, vì cho phép tiết kiệm rất nhiều chi phí trong các giao dịch xuất nhập khẩu. Về điều này, Liên minh châu Âu có nhiều kinh nghiệm và sẵn sàng thực hiện. Tôi tin rằng đây là những lĩnh vực chính có liên quan.

Ngoài ra còn những lĩnh vực khác như dịch vụ hay công nghệ. Tôi tin rằng sự phát triển của các ngành dịch vụ ở ASEAN và Việt Nam sẽ giúp các quốc gia này có tính cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, cũng cần phải nói ASEAN hay Việt Nam vẫn cần công nghệ và thông tin do các công ty Liên minh châu Âu cung cấp trong lĩnh vực này. Do đó sẽ mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai bên.

PV: Vậy theo ông,  những  yếu tố nào để ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục duy trì sức hấp dẫn, tính cạnh tranh với các nhà đầu tư châu Âu?

Ông Claudio Dordi: Một môi trường đầu tư ổn định và dễ dự đoán hơn là điều đáng hoan nghênh và Việt Nam đã làm được điều đó. Chúng ta có Luật đầu tư mới năm 2025, thúc đẩy hơn nữa tính minh bạch trong môi trường đầu tư. Gần đây Việt Nam thúc đẩy Luật đấu thầu, thúc đẩy hơn nữa tính minh bạch của khu vực trong nước. Tuy nhiên cũng có những vấn đề còn tồn tại, không chỉ tại Việt Nam mà còn nhiều nước ASEAN khác đó là đưa ra luật và việc thực thi luật. Vì vậy, việc phổ biến, truyền đạt và hướng dẫn tất cả các cơ quan liên quan ở cấp địa phương là rất quan trọng, để áp dụng một cách tiếp cận, hỗ trợ đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mặt khác, Liên minh châu Âu và các nước ASEAN đều hiểu được nguy cơ một số khoản đầu tư có thể nhắm vào các lĩnh vực nhạy cảm đối với nền kinh tế và an ninh quốc gia. Vì vậy, tôi tin rằng đây là một lĩnh vực hai bên quan tâm để hướng tới những hợp tác chung trong tương lai.

PV: Vâng xin cảm ơn ông.

thong-cao-bao-chi-viet-nam-eu.jpg

Thông cáo báo chí chung Việt Nam – EU

VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức EU ngày 22/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Liên minh châu Âu nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hợp tác an ninh.

Phạm Hà - Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Canada - EU hướng tới mô hình liên kết mới giữa biến động địa chính trị
Canada - EU hướng tới mô hình liên kết mới giữa biến động địa chính trị

VOV.VN - Trong bối cảnh những biến động địa chính trị và thương mại quốc tế đang thúc đẩy các quốc gia điều chỉnh quan hệ đối tác, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đang hướng tới một mô hình liên kết chiến lược mới, sâu rộng hơn khuôn khổ hợp tác truyền thống nhưng không bao gồm tư cách thành viên đầy đủ.

Canada - EU hướng tới mô hình liên kết mới giữa biến động địa chính trị

Canada - EU hướng tới mô hình liên kết mới giữa biến động địa chính trị

VOV.VN - Trong bối cảnh những biến động địa chính trị và thương mại quốc tế đang thúc đẩy các quốc gia điều chỉnh quan hệ đối tác, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đang hướng tới một mô hình liên kết chiến lược mới, sâu rộng hơn khuôn khổ hợp tác truyền thống nhưng không bao gồm tư cách thành viên đầy đủ.

EU cam kết đẩy nhanh xuất kho dầu dự trữ chiến lược
EU cam kết đẩy nhanh xuất kho dầu dự trữ chiến lược

VOV.VN - Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen mới đây cho biết, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết đẩy nhanh việc xuất 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong những tháng tới nhằm ổn định nguồn cung năng lượng trước mùa Đông.

EU cam kết đẩy nhanh xuất kho dầu dự trữ chiến lược

EU cam kết đẩy nhanh xuất kho dầu dự trữ chiến lược

VOV.VN - Ủy viên châu Âu phụ trách Năng lượng và Nhà ở Dan Jorgensen mới đây cho biết, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết đẩy nhanh việc xuất 42,6 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong những tháng tới nhằm ổn định nguồn cung năng lượng trước mùa Đông.

EU và Canada khởi động “Liên minh vì tương lai”
EU và Canada khởi động “Liên minh vì tương lai”

VOV.VN - Ngày 30/10, Liên minh châu Âu (EU) và Canada ra Tuyên bố chung, khởi động “Liên minh vì tương lai”, sau hai ngày họp thượng đỉnh tại thành phố Montréa, Canada. Trước những biến động khó lường của địa chính trị toàn cầu, hai bên nhất trí siết chặt hợp tác về kinh tế, công nghệ và an ninh.

EU và Canada khởi động “Liên minh vì tương lai”

EU và Canada khởi động “Liên minh vì tương lai”

VOV.VN - Ngày 30/10, Liên minh châu Âu (EU) và Canada ra Tuyên bố chung, khởi động “Liên minh vì tương lai”, sau hai ngày họp thượng đỉnh tại thành phố Montréa, Canada. Trước những biến động khó lường của địa chính trị toàn cầu, hai bên nhất trí siết chặt hợp tác về kinh tế, công nghệ và an ninh.

EU áp phí mới đối với hàng mua trực tuyến từ ngoài khối
EU áp phí mới đối với hàng mua trực tuyến từ ngoài khối

VOV.VN - Từ ngày 01/11, Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức áp dụng khoản phí xử lý hải quan mới đối với hàng hóa mua trực tuyến gửi từ ngoài khối. Đây là bước đi tiếp theo của Brussels nhằm bù đắp chi phí kiểm soát biên giới, ngăn hàng kém chất lượng và tái lập cạnh tranh công bằng cho các nhà bán lẻ nội địa.

EU áp phí mới đối với hàng mua trực tuyến từ ngoài khối

EU áp phí mới đối với hàng mua trực tuyến từ ngoài khối

VOV.VN - Từ ngày 01/11, Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức áp dụng khoản phí xử lý hải quan mới đối với hàng hóa mua trực tuyến gửi từ ngoài khối. Đây là bước đi tiếp theo của Brussels nhằm bù đắp chi phí kiểm soát biên giới, ngăn hàng kém chất lượng và tái lập cạnh tranh công bằng cho các nhà bán lẻ nội địa.

EU thúc đẩy cách tiếp cận toàn khối đối với quy định về trẻ em dùng mạng xã hội
EU thúc đẩy cách tiếp cận toàn khối đối với quy định về trẻ em dùng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 29/10, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Thomas Regnier cho biết, EU quyết định hoãn xem xét trong vòng 12 tháng các dự luật cấp quốc gia có nội dung trùng với quy định chung về mạng xã hội dành cho trẻ em sắp được ban hành, nhằm bảo đảm trẻ em ở tất cả các nước thành viên được bảo vệ ở mức độ như nhau.

EU thúc đẩy cách tiếp cận toàn khối đối với quy định về trẻ em dùng mạng xã hội

EU thúc đẩy cách tiếp cận toàn khối đối với quy định về trẻ em dùng mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 29/10, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Thomas Regnier cho biết, EU quyết định hoãn xem xét trong vòng 12 tháng các dự luật cấp quốc gia có nội dung trùng với quy định chung về mạng xã hội dành cho trẻ em sắp được ban hành, nhằm bảo đảm trẻ em ở tất cả các nước thành viên được bảo vệ ở mức độ như nhau.

 
CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp