Chuyên gia Nhật Bản: “Xăng sinh học E10 lợi nhiều hơn hại”

Thứ Tư, 15:01, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo các chuyên gia Nhật Bản, xăng sinh học E10 đem lại 3 lợi ích to lớn và mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay.

Việc thực hiện cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 đang khiến Nhật Bản phải đa dạng hóa các chủng loại nhiên liệu, trong đó, xăng sinh học E10 đang được coi là một trong những lựa chọn lý tưởng.

Theo các chuyên gia Nhật Bản, xăng sinh học E10 đem lại 3 lợi ích to lớn và mang tính chiến lược trong giai đoạn hiện nay. Lợi ích đầu tiên là việc giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, góp phần bảo vệ môi trường và đối phó với biến đổi khí hậu. Mặc dù khi bị đốt cháy, xăng E10 cũng thải ra khí carbon dioxide (Co2), nhưng khí thải này sẽ được thực vật hấp thu phần lớn thông qua quá trình quang hợp.

chuyen gia nhat ban xang sinh hoc e10 loi nhieu hon hai hinh anh 1
Nhiều cây xăng ở Tokyo đã triển khai bán xăng sinh học từ năm 2021 - Ảnh Jiji Press

Lợi ích thứ 2 là tính liên thông, tương thích với cơ sở hạ tầng và phương tiện hiện có. Theo các chuyên gia, E10 có thể sử dụng ngay cho các loại động cơ xăng thông dụng hiện nay và đối với Nhật Bản - đất nước có nhiều trạm bán xăng, việc cung cấp loại nhiên liệu này sẽ rất dễ dàng. Dựa vào lợi ích nêu trên, “ông lớn” Toyota đang đẩy mạnh phát triển xăng sinh học với bước khởi đầu là xác lập vùng trồng nguyên liệu.

Ông Nakajima Hiroki, Phó Tổng giám đốc Toyota rất lạc quan với dự án có tính đột phá này và cho biết, hiện nay tất cả các đường phố đều có cây xăng. Đây là lợi thế giúp hãng có thể triển khai rất nhanh chóng việc tập trung phát triển xăng sinh học.

Liên quan đến lợi ích thứ 3, từ góc độ một chính trị gia và nhà quản lý, ông Muto Yoji – Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp tiền nhiệm của Nhật Bản nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, có thể khẳng định nhiên liệu sinh học có một vai trò rất quan trọng đối với chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.

Giới chuyên môn hoàn toàn đồng tình với nhận định của cựu Bộ trưởng Muto khi cho rằng, xăng E10 sẽ góp phần to lớn cho việc giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung dầu mỏ từ một số ít quốc gia, nhất là khi nguồn cung bị đình trệ do tình hình căng thẳng ở Trung Đông hiện nay.

chuyen gia nhat ban xang sinh hoc e10 loi nhieu hon hai hinh anh 2
Một cơ sở nghiên cứu nhiêu liệu sinh học của Toyota ở Fukushima - Ảnh: Jiji

Tuy nhiên, giới chuyên môn cũng chỉ ra một số hạn chế của nhiên liệu sinh học, như giá thành sản phẩm còn đắt đỏ, nguy cơ gây áp lực cạnh tranh đối với sản xuất lương thực, tính ăn mòn đối với một số kim loại và độ hấp thu nước cao dễ dẫn tới những ảnh hưởng đối với tuổi thọ động cơ và hiệu suất nhiên liệu.

Hiện nay, Nhật Bản đang thúc đẩy nghiên cứu nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm của nhiên liệu sinh học, hướng tới thực hiện mục tiêu sử dụng rộng rãi E10 vào năm 2030, trong đó, tỉnh Okinawa - cực Nam Nhật Bản, sẽ đi tiên phong với mốc phổ cập xăng E10 từ năm 2028. 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tag: nhiên liệu sinh học ưu điểm của xăng e10 hạn chế của xăng e10
Tin liên quan

Chính phủ chỉ đạo thúc đẩy lộ trình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc
VOV.VN - Theo văn bản 4299/VPCP-CN ngày 12/5/2026 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương được giao chủ động triển khai lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học.

Điều chỉnh các chỉ tiêu xăng sinh học E5, E10
Bộ Khoa học và Công nghệ sửa quy chuẩn xăng sinh học E5, E10, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường nhiên liệu sinh học.

Thái Nguyên đẩy mạnh chuyển đổi sang xăng sinh học E10
VOV.VN - Nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã bắt đầu triển khai kinh doanh xăng sinh học E10, từng bước thay thế xăng khoáng truyền thống. Những ngày đầu triển khai cho thấy loại nhiên liệu mới này đang nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực từ người tiêu dùng.

Hà Nội yêu cầu doanh nghiệp đẩy nhanh triển khai xăng sinh học E10 trước 1/6/2026
VOV.VN - Sở Công Thương Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn đẩy nhanh cung ứng, chuẩn bị hạ tầng và tuân thủ quy định nhằm triển khai xăng sinh học E10 trước thời hạn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Hoàn tất hạ tầng chuyển đổi xăng khoáng sang xăng sinh học E10
VOV.VN - Petrolimex Hà Nội chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án chuẩn bị tiếp nhận và tổ chức kinh doanh xăng E10RON95-III. Dự kiến ngày 29/4/2026 sẽ tiếp nhận tạo nguồn tuyến ống xăng E10RON95-III, các tổng kho triển khai xuất toàn bộ xăng E10RON95-III khi đủ các điều kiện theo quy định.

