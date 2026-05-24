Chuyển từ 'tiền kiểm' sang 'hậu kiểm': Cú hích cho môi trường đầu tư TP.HCM

Chiều 22/5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp cùng Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Khu vực TP.HCM (VCCI-HCM) tổ chức hội nghị “Cơ hội đầu tư tại TP.HCM trong bối cảnh mới: Bức tranh toàn cảnh và khuyến nghị pháp lý”.

​Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế VCCI, cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách thể chế với tốc độ và quy mô chưa từng có.

Những định hướng lớn như Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng pháp luật và Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân chính là nền tảng để tái định hình môi trường đầu tư, đổi mới cách Nhà nước đồng hành cùng doanh nghiệp.

​Theo ông Tuấn, việc đổi mới tư duy xây dựng pháp luật gắn liền với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ rút ngắn các quy trình phức tạp. Từ đó, các địa phương và nhà đầu tư có thêm cơ sở vững chắc để tự tháo gỡ vướng mắc.

"Trong Kết luận 08 của Bộ Chính trị, Việt Nam hiện nay đã thống nhất quan điểm là phải phân tách giữa luật công và luật tư. Phải nói rằng triết lý xây dựng pháp luật của chúng ta đã thay đổi rất lớn. Trong Kết luận 08 thậm chí đã đưa ra định hướng sắp tới chúng ta sẽ sửa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cho nên có thể sắp tới mỗi cơ quan chỉ ban hành một loại hình văn bản pháp luật thôi. Trước đây, chúng ta vẫn thấy nhiều địa phương kêu khó thực hiện do vướng mắc pháp luật, nhưng hiện nay cách tiếp cận là phải tháo gỡ hết", ông Tuấn nói.

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trọng tài viên VIAC.

​Đồng bộ với định hướng này, nhiều đạo luật quan trọng về đầu tư, đất đai, thuế, thương mại điện tử, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và công nghệ số đang được sửa đổi theo hướng giảm mạnh điều kiện kinh doanh, chuyển từ cơ chế “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Động thái này giúp cắt giảm chi phí gia nhập thị trường, thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như: công nghệ cao, bán dẫn, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và kinh tế số.

​Đánh giá dưới góc độ chính sách, TS. LS. Phan Hoài Nam - Tổng Giám đốc Hãng Tư vấn W&A, Trọng tài viên VIAC, nhận định hệ thống thuế mới đang được sửa đổi nhằm đáp ứng mục tiêu kép: Vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa tăng cường minh bạch và hiệu quả quản lý trong bối cảnh kinh tế số, giao dịch xuyên biên giới phát triển mạnh. Những quy định này được kỳ vọng sẽ tác động trực tiếp và tích cực đến hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

​Chỉ ra vị thế của TP.HCM trong bối cảnh hiện tại, ông Trần Ngọc Liêm - Giám đốc VCCI-HCM, nhấn mạnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển động quan trọng về mô hình quản trị. Do đó, TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị trở thành một trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo, logistics, công nghệ cao và dịch vụ quốc tế của khu vực.

Ông Trần Ngọc Liêm - Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Khu vực TP.HCM.

"Thành phố hiện không chỉ cạnh tranh bằng quy mô thị trường mà còn bằng năng lực cải cách, chất lượng điều hành, khả năng kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu và tốc độ thích ứng với các xu hướng mới. Cùng với cơ hội luôn đi kèm những yêu cầu, thách thức mới. Các khảo sát gần đây của VCCI cho thấy doanh nghiệp đang đánh giá tích cực hơn về cải cách thủ tục hành chính và tính minh bạch của môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, đồng thời vẫn còn nhiều mối quan tâm liên quan đến tính ổn định của chính sách, khả năng dự báo pháp lý, chi phí tuân thủ và các rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai thực tế", ông Trần Ngọc Liêm nói.

​Từ thực tế trên, việc liên tục cập nhật chính sách, nhận diện rủi ro pháp lý và nâng cao năng lực quản trị đã trở thành nhu cầu cấp thiết đối với mọi doanh nghiệp. Giữa một môi trường kinh doanh toàn cầu biến động không ngừng, khả năng thích ứng chính sách và tuân thủ pháp lý chính là “chìa khóa” để nhà đầu tư phát triển bền vững.

