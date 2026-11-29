Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 425/2026/NĐ-CP ngày 27/11/2026 quy định cơ chế hoạt động, cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM).

Đối tượng áp dụng Nghị định này gồm:

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

2. PETROVIETNAM.

3. Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại PETROVIETNAM.

4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Cơ chế hoạt động đặc thù của PETROVIETNAM

Quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên PETROVIETNAM thực hiện quyền theo quy định của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này, Luật Dầu khí, các pháp luật khác có liên quan và quyền cụ thể sau:

1. Hội đồng thành viên PETROVIETNAM phê duyệt nội dung dự kiến biểu quyết và thông qua kết quả các kỳ họp của Hội đồng Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" hằng năm để thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phía Việt Nam trong Hội đồng Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" bảo đảm tuân thủ Hiệp định Liên Chính phủ ký ngày 27 tháng 12 năm 2010 (bao gồm các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung), Điều lệ Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" và quy định pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích của Phía Việt Nam trong Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro".

2. Hội đồng thành viên PETROVIETNAM chịu trách nhiệm về quyết định quy định tại khoản 1 Điều này, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Cơ chế hoạt động, quản lý tài chính đặc thù đối với PETROVIETNAM.

Cơ chế quản lý tài chính đặc thù của PETROVIETNAM

Nghị định quy định các cơ chế quản lý tài chính đặc thù của PETROVIETNAM như sau:

Quản lý vốn của PETROVIETNAM tại Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro"

PETROVIETNAM trực tiếp quản lý và hạch toán vào vốn chủ sở hữu toàn bộ vốn góp của Chính phủ Việt Nam trong Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" theo Hiệp định Liên Chính phủ ký ngày 27/12/2010, những sửa đổi, bổ sung (nếu có) và quy định của pháp luật Việt Nam.

PETROVIETNAM chỉ thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" vào báo cáo tài chính hợp nhất của PETROVIETNAM theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao.

PETROVIETNAM có trách nhiệm quản lý và giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" theo Hiệp định Liên Chính phủ ký ngày 27/12/2010, những sửa đổi, bổ sung (nếu có) và quy định của pháp luật Việt Nam.

Các khoản thu của Nhà nước

Nghị định quy định các khoản thu của Nhà nước bao gồm:

1. Các khoản thuế và thu ngân sách phải nộp theo quy định của pháp luật.

2. Thu chênh lệch giá khí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

3. Thu tiền khí đồng hành mỏ Bạch Hổ và các mỏ khác theo quy định hiện hành.

4. Thu vào ngân sách nhà nước tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ các Hợp đồng dầu khí sau khi thanh toán các chi phí, nghĩa vụ theo pháp luật dầu khí; tiền lãi dầu khí và các khoản thu khác được chia cho Phía Việt Nam từ Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" và từ các Hợp đồng dầu khí mà Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" tham gia với vai trò là một Bên Nhà thầu; tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu khí. Hội đồng thành viên PETROVIETNAM chịu trách nhiệm xác định và phê duyệt các khoản chi phí, nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí, nghĩa vụ từ nguồn lãi nước chủ nhà.

5. Thu vào ngân sách nhà nước 100% tiền thu về hoa hồng dầu khí các loại (hoa hồng chữ ký, hoa hồng phát hiện, hoa hồng sản xuất, hoa hồng gia hạn); khoản tiền đền bù do không thực hiện đầy đủ cam kết công việc tối thiểu của nhà thầu trong quá trình thực hiện các Hợp đồng dầu khí.

6. Khoản thu phí nghiên cứu của nước chủ nhà.

Kế hoạch thu, chi ngoại tệ

Nghị định nêu rõ: Hằng năm, trong trường hợp Chính phủ không có quy định khác, PETROVIETNAM phải xây dựng kế hoạch về nhu cầu chi ngoại tệ báo cáo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ nhu cầu chi ngoại tệ, PETROVIETNAM được sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp ngân sách nhà nước để cân đối cho nhu cầu chi tiêu ngoại tệ nhưng không vượt quá 30% nhu cầu chi ngoại tệ của PETROVIETNAM. Phần còn thiếu, PETROVIETNAM tự cân đối. Các khoản thu nộp ngân sách nhà nước tương ứng với số ngoại tệ nêu trên sẽ được quy đổi ra tiền đồng Việt Nam theo quy định.

Căn cứ khả năng cân đối ngoại tệ của ngân sách nhà nước và nhu cầu chi ngoại tệ của PETROVIETNAM, Bộ Tài chính xem xét, quyết định và thông báo về khả năng cân đối cho PETROVIETNAM được sử dụng số ngoại tệ phải nộp ngân sách nhà nước hằng năm.

PETROVIETNAM thực hiện giao dịch thu, chi bằng ngoại tệ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Doanh thu từ các hoạt động khai thác dầu khí của PETROVIETNAM

Nghị định quy định doanh thu từ các hoạt động khai thác dầu khí của PETROVIETNAM bao gồm:

1. 1,5% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà của các Hợp đồng dầu khí để PETROVIETNAM bù đắp các chi phí quản lý, giám sát các Hợp đồng dầu khí.

2. Tiền lãi dầu khí PETROVIETNAM được chia với tư cách nhà thầu.

3. Tiền dầu khí thu hồi chi phí thu được từ các Hợp đồng dầu khí với tư cách nhà thầu.

4. Các khoản thu khác của PETROVIETNAM với vai trò nhà thầu trong các Hợp đồng dầu khí.

5. Tiền lãi dầu khí và các khoản thu khác được chia cho Phía Việt Nam từ Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" và từ các Hợp đồng dầu khí mà Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" tham gia với vai trò là một Bên Nhà thầu quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này.

Chi phí hoạt động dầu khí của PETROVIETNAM

Nghị định quy định chi phí hoạt động dầu khí của PETROVIETNAM bao gồm:

1. Các chi phí hoạt động dầu khí được quy định theo pháp luật dầu khí.

2. Chi phí thu hồi dầu khí tương ứng tiền dầu, khí được thu hồi theo Hợp đồng dầu khí. Trường hợp đến thời điểm kết thúc Hợp đồng dầu khí hoặc kết thúc dự án phát triển khai thác, khoản thu hồi chi phí theo hợp đồng không đủ bù đắp chi phí hoạt động dầu khí thì phần chi phí còn lại chưa được thu hồi, sau khi có quyết định kết thúc dự án, được phân bổ vào chi phí doanh nghiệp (chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp) trong thời gian không quá 05 năm.

3. Các khoản chi cho việc quản lý, giám sát các Hợp đồng dầu khí, Hiệp định Liên Chính phủ tại Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro" mà Nhà nước giao cho PETROVIETNAM thực hiện.

Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo

Nghị định quy định Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo của PETROVIETNAM được hình thành từ nguồn thu "cam kết nghĩa vụ đào tạo" và khoản đóng góp quỹ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ dầu khí trong các Hợp đồng dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí. Quỹ được sử dụng để duy trì, phát triển sự nghiệp nghiên cứu khoa học, đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên của ngành dầu khí theo Quy chế quản lý, sử dụng do Hội đồng thành viên PETROVIETNAM ban hành.

Chi phí được xử lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế

Nghị định quy định các chi phí tại điểm b khoản 1 Điều 25 của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm:

a) Chi phí đầu tư thất bại tại các dự án dầu khí trong nước và nước ngoài mà các khoản chi phí này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, gồm các trường hợp:

a1) Chi phí điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò dầu khí không có phát hiện dầu khí;

a2) Chi phí tìm kiếm thăm dò có phát hiện dầu khí, nhưng trữ lượng dầu khí không đủ để khai thác thương mại hoặc tại thời điểm lập dự án chưa có công nghệ khai thác, chế biến phù hợp, chưa có các giải pháp khắc phục tác động xấu đến môi trường;

a3) Chi phí đầu tư phát triển dầu khí nhưng dự án phải dừng đầu tư do yếu tố khách quan bao gồm trữ lượng thay đổi, giá sản phẩm không đủ bù đắp chi phí đầu tư, các nguyên nhân bất khả kháng.

b) Chi phí điều tra cơ bản, tìm kiếm thăm dò dầu khí đã thực hiện nhưng không thể triển khai dự án do nằm trong khu vực mà cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch hoặc có các quyết định thay đổi về chính sách dẫn đến dự án không hiệu quả hoặc không đủ điều kiện triển khai mà các khoản chi phí này không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2027.