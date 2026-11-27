Căn hộ còn trống, giá thuê đã là bài toán lớn

Trưa 26/11, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam đến tòa nhà Biwase, số 400/1 đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, TP.HCM. Khu vực này trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, khá xa trung tâm TP.HCM. Xung quanh dự án có nhiều nhà máy, đường vào thường ùn tắc. Ở ngay lối vào tòa nhà, phóng viên ghi nhận bụi đường và tiếng xe qua lại.

Nhìn từ ngoài, mặt tiền tòa nhà đã cũ.

Tại dự án này, một người tự giới thiệu là nhân viên ban quản lý dẫn phóng viên đi xem nhà. Trong căn hộ, khu bếp có sẵn một bệ xây, phần diện tích còn lại gần như để trống. Muốn dọn vào ở, người thuê phải tính thêm tiền sắm từ chiếc giường ngủ đến bộ bàn ăn.

Các căn hộ của dự án có chất lượng xây dựng, vật liệu bình thường, thiết kế lạc hậu và lỗi thời

Được biết tại dự án này, chủ đầu tư đang chuẩn bị tiếp nhận hồ sơ thuê 44 căn nhà ở xã hội, diện tích từ 61,6 đến 69,9 m². Đơn giá tối đa được công bố là 282.000 đồng/m²/tháng, đã gồm thuế giá trị gia tăng. Nếu áp mức đó, tiền thuê căn nhỏ nhất là 17,37 triệu đồng/tháng. Với căn lớn nhất, số tiền lên tới 19,71 triệu đồng, chưa kể phí quản lý, điện, nước.



Chị Nguyễn Minh Anh, người có nhu cầu thuê căn hộ nhà ở xã hội, cho rằng với hiện trạng như vậy, căn hộ không khác gì một phòng trọ. “Cho thuê 3 triệu đồng/tháng còn khó, vậy mà mức giá lên tới 18 triệu đồng/tháng là quá vô lý, không phù hợp với thực tế”, chị Minh Anh nói.

Một tòa nhà, ba mức giá

Khi phóng viên hỏi giá thuê, ban quản lý cho biết cứ làm hồ sơ thuê đi, giá tối đa là 282.000 đồng/m²/tháng. Người trực tiếp đưa phóng viên lên xem căn hộ lại báo khoảng 5 đến 6 triệu đồng/tháng. Qua điện thoại, một môi giới hỗ trợ hồ sơ tại dự án đưa ra mức thấp hơn. Theo người này, căn chưa có nội thất như căn phóng viên vừa xem chỉ dễ tìm khách ở mức 3 triệu đồng/tháng trở xuống. Căn đã sắm nội thất có thể chào khoảng 4,5 triệu đồng/tháng.

Bên trong căn hộ, khu bếp có sẵn bệ xây, người thuê phải tự trang bị đồ dùng sinh hoạt.

Vì sao hỏi thuê nhà ở cùng một địa chỉ lại nghe những con số cách nhau cả chục triệu đồng? Theo môi giới, tại đây ngoài quỹ căn hộ chủ đầu tư đưa ra cho thuê còn có một số căn thuê tạm với giá thấp hơn.

Người mua chờ sổ, người thuê chờ giá

Dự án này có 216 căn hộ. Chủ đầu tư đã bán 144 căn, đợt này đưa ra 28 căn để bán và 44 căn để cho thuê. Khi được hỏi đã có bao nhiêu gia đình dọn về, một người dẫn khách cho biết khu nhà đã ở kín. Trong khi đó, một cư dân ước tính số hộ thực sự chuyển đến chỉ hơn một nửa số căn đã bán.

Bảng thông tin tại tòa nhà Biwase liệt kê các căn nhà ở xã hội thuộc hai khối nhà.

Theo chuyên gia bất động sản Nguyễn Duy Thành, người thuê nhà quanh An Phú có nhiều lựa chọn. Một số căn hộ thương mại hai phòng ngủ ở phân khúc cao hơn có giá thuê khoảng 7–8 triệu đồng/tháng. Tại một số chung cư khác, mức thuê khoảng 4,5–5 triệu đồng/tháng. Phòng trọ phổ biến ở mức 2,5–3 triệu đồng/tháng. Vì vậy mức giá mà chủ đầu tư dự án này đưa ra chỉ nhằm gây sốc.

Theo một số chuyên gia bất động sản, 282.000 đồng/m²/tháng có thể là mức giá thuê cho các diện tích kinh doanh, như shophouse chứ không thể có mức giá đó cho các căn hộ.

Bản vẽ mặt bằng tầng điển hình thể hiện cách bố trí căn hộ từ tầng 4 đến tầng 12 của tòa nhà.

Trao đổi với báo chí ngày 25/11, đại diện chủ đầu tư xác nhận 282.000 đồng/m²/tháng là mức thuê tối đa tại dự án. Giá cụ thể do hai bên thỏa thuận. Theo khoản 3 Điều 87 Luật Nhà ở, với dự án nhà ở xã hội được đầu tư ngoài vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn, chủ đầu tư và người thuê thỏa thuận giá trong khung do UBND cấp tỉnh quy định. Giá thuê bao gồm kinh phí bảo trì nhà ở.

Được biết năm 2024, khi dự án còn thuộc tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh ban hành Quyết định 59/2024/QĐ-UBND. Với chung cư trên 10 đến 15 tầng, có một tầng hầm như tòa Biwase, khung giá khi đó từ 75.200 đến 194.200 đồng/m²/tháng, chưa gồm VAT và một số chi phí dịch vụ.