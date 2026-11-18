Sáng 18/11, Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh quốc tế diễn ra tại Hà Nội sẽ nhằm kết nối chính sách với thực tiễn, chia sẻ giải pháp và thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại thị trường nước ngoài, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh quốc tế do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức tại Hà Nội

Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh quốc tế do Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, với sự tham gia của khoảng 200-250 đại biểu, gồm đại diện cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia kinh tế, tổ chức tài chính, hiệp hội, doanh nghiệp và các tổ chức trong nước, quốc tế. Tại đây, các đại biểu sẽ làm rõ những cơ hội mới khi doanh nghiệp chuyển từ hoạt động xuất khẩu đơn thuần sang chủ động xây dựng hiện diện, đầu tư và phát triển kinh doanh tại thị trường nước ngoài như cơ hội mở rộng thị trường quốc tế; khả năng tiếp cận nguồn vốn và các công cụ tài chính; vai trò của công nghệ, chuyển đổi số và dữ liệu trong kinh doanh toàn cầu; quản trị rủi ro pháp lý, tài chính, vận hành; lựa chọn thị trường và xây dựng chiến lược gia nhập phù hợp…

Trong phần tọa đàm “Doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới: Từ cơ hội đến năng lực cạnh tranh toàn cầu”, các đại biểu sẽ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong lựa chọn thị trường, huy động vốn, ứng phó với rủi ro, phát triển thương hiệu và tận dụng công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh. Đồng thời, các chuyên gia cũng sẽ thảo luận về vai trò hỗ trợ của cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, hiệp hội và các đối tác trong việc tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả hơn.

Mở rộng thị trường, tiếp cận nguồn lực quốc tế

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, đa dạng hóa thị trường và mở rộng hoạt động ra nước ngoài đang trở thành hướng đi giàu tiềm năng đối với doanh nghiệp Việt Nam. Cơ hội không chỉ nằm ở việc mở rộng đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ. Khi đầu tư và kinh doanh trực tiếp tại nước ngoài, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận các trung tâm công nghệ, tài chính, nghiên cứu và phát triển, đồng thời tham gia vào những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ số đang tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động xuyên biên giới. Các nền tảng thương mại điện tử, thanh toán số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, nghiên cứu nhu cầu thị trường và tối ưu hóa hoạt động quản trị. Nhờ đó, không chỉ các tập đoàn lớn mà cả doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng có thêm điều kiện tìm kiếm khách hàng, đối tác và từng bước xây dựng hiện diện tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, mạng lưới các hiệp định thương mại tự do và quan hệ kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã thiết lập tạo thêm thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và kết nối với các đối tác quốc tế. Quá trình dịch chuyển, đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu cũng mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất, phân phối và dịch vụ quốc tế.

Một thay đổi đáng chú ý là xu hướng chuyển từ xuất khẩu đơn thuần sang chủ động đầu tư, kinh doanh và xây dựng hiện diện tại thị trường nước ngoài. Nếu xuất khẩu giúp sản phẩm Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng quốc tế, thì đầu tư trực tiếp tạo điều kiện để doanh nghiệp nắm bắt nhu cầu, phát triển hệ thống khách hàng và xây dựng thương hiệu dài hạn.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nâng cấp mô hình tăng trưởng, chuyển từ cạnh tranh chủ yếu về giá và chi phí sản xuất sang cạnh tranh bằng công nghệ, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực quản trị. Việc hiện diện tại nước ngoài còn giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn, thị hiếu và yêu cầu của khách hàng quốc tế, từ đó cải thiện sản phẩm, nâng cao khả năng đáp ứng thị trường và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng.

Từ cơ hội hội nhập đến năng lực cạnh tranh toàn cầu

Để khai thác hiệu quả những cơ hội trên, doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị bài bản về tài chính, công nghệ và quản trị. Việc lựa chọn thị trường phải gắn với năng lực nội tại, lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển dài hạn. Khả năng huy động vốn, tiếp cận các công cụ tài chính quốc tế, xây dựng mạng lưới đối tác và quản trị rủi ro pháp lý, tài chính, vận hành sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư.

Công nghệ và chuyển đổi số cũng cần được xem là nền tảng trong quá trình mở rộng hoạt động quốc tế. Bên cạnh nâng cao năng suất, doanh nghiệp cần khai thác dữ liệu trong nghiên cứu thị trường, quản trị chuỗi cung ứng, tiếp thị và chăm sóc khách hàng. Đây là những yếu tố giúp tăng khả năng thích ứng với môi trường kinh doanh khác biệt và tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Định hướng này cũng được thể hiện trong Chương trình “Vươn ra thị trường quốc tế” giai đoạn 2026-2030, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026. Chương trình hướng tới tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh tại nước ngoài và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, sự đồng hành của cơ quan quản lý, tổ chức tài chính, hiệp hội và các đối tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin thị trường, tư vấn pháp lý, kết nối đối tác, huy động vốn và nâng cao năng lực quản trị sẽ góp phần chuyển hóa cơ hội hội nhập thành kết quả kinh doanh cụ thể.