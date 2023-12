Có kéo dài quy định trong nghị định về trái phiếu doanh nghiệp hay không?

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Tài chính tổ chức chiều 27/12.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, Nghị định 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế) có nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cần đánh giá lại nghị định này khi một số quy định trong nghị định này có tiếp tục nữa hay không vì hết năm 2023 là hết hiệu lực thi hành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái

"Nghị định 08 với nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chỉ còn vài ngày sẽ hết hiệu lực. Tôi đã yêu cầu Bộ Tài chính đánh giá về nghị định này. Bộ Tài chính cần sớm báo cáo Chính phủ về việc có tiếp tục kéo dài một số quy định của Nghị định 08 hay không”, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính có giải pháp nhằm kiểm soát tốt dòng tiền, không để xảy ra rủi ro mất an toàn thị trường tài chính. Với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính cần có giải pháp đa dạng hoá sản phẩm, hướng tới nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà đầu tư tổ chức. Bộ Tài chính cần rà soát khả năng chi trả của doanh nghiệp có trái phiếu đến hạn thanh toán năm 2024. Từ đó, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ, tăng cường niềm tin cho nhà đầu tư.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, đến ngày 25/12/2023, có 78 doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp với khối lượng 235.900 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, ngân hàng thương mại chiếm 54,5%. Nhà đầu tư cá nhân chỉ mua 6,8%. Các doanh nghiệp cũng mua lại 230.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tăng 5,8% so với năm 2022.

Trước đó, tại cuộc họp lấy ý kiến bộ ngành, hiệp hội, doanh đánh giá Nghị định 08/2023, Bộ Tài chính đã nhận được 13 ý kiến từ bộ, cơ quan trung ương, hiệp hội tham dự cuộc họp xoay quanh nội dung gồm: Xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, quy định xếp hạng tín nhiệm bắt buộc, quy định giảm thời gian phân phối trái phiếu…

Trong đó, đa số các đại biểu đều đồng tình với đề xuất không cần thiết kéo dài thời gian ngưng hiệu lực thi hành quy định xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu ý kiến liên quan trái phiếu doanh nghiệp, cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra phương án sao cho phù hợp nhất với tình hình thực tế.

“Bộ Tài chính sẽ cố gắng xây dựng thị trường trái phiếu nói chung và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nói riêng phát triển một cách bền vững”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.