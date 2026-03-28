Công bố mở bến cảng Bến Đình, tăng năng lực cảng biển Quảng Ngãi

Thứ Bảy, 08:28, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa ban hành Quyết định về việc công bố mở bến cảng Bến Đình, thuộc cảng biển Quảng Ngãi nhằm tiếp nhận tàu thuyền trong nước và quốc tế ra vào hoạt động.

Theo quyết định, bến cảng Bến Đình, tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý. Bến cảng được đưa vào khai thác, phục vụ bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và cung cấp các dịch vụ hàng hải liên quan.

Về quy mô tiếp nhận, bến cảng có thể đón tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 2.000 tấn tại mép cầu cảng phía ngoài biển, tàu đến 1.000 tấn tại mép cầu cảng phía trong bờ và tàu khách 400 tấn (khoảng 400 ghế) tại cầu dẫn.

Khu vực cảng bến cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại bến cảng Bến Đình và được thu các khoản phí theo quy định pháp luật. Đồng thời, căn cứ điều kiện thực tế, giới hạn độ sâu vùng nước trước bến cảng, luồng hàng hải và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền  có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế bến cảng ra vào bốc dỡ hàng hóa,  đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng  hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi căn cứ quy định của Quyết định này cũng như các quy định của pháp luật có  liên quan và điều kiện khai thác bến cảng để tổ chức khai thác Bến cảng Bến Đình đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định pháp luật.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Cộng hưởng các cảng biển - cú hích đưa kinh tế biển TP.HCM vươn tầm quốc tế

VOV.VN - Sự kết hợp giữa cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, cảng Hiệp Phước của TP.HCM và cảng Phước An, Đồng Nai được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới. Đây là cơ hội vàng để TP.HCM tạo ra cú đột phá về kinh tế biển, khẳng định vị thế và vươn tầm quốc tế.

Thương chiến cảng biển Mỹ-Trung làm căng thẳng chuỗi cung ứng toàn cầu

VOV.VN - Các chuyên gia cảnh báo, thương chiến cảng biển Mỹ-Trung có thể khiến chi phí vận chuyển tăng vọt, mở ra giai đoạn căng thẳng mới không chỉ giữa hai nền kinh tế lớn nhất, còn với toàn bộ chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cái Mép – Thị Vải của TPHCM đủ tiềm năng trở thành cảng biển thông minh

VOV.VN - Theo các chuyên gia cảng biển, với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng sẵn có và định hướng phát triển rõ ràng, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM có đủ tiềm năng để trở thành một cảng thông minh hiện đại, đáp ứng yêu cầu cao của thương mại quốc tế, đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam

