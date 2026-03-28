Công bố mở bến cảng Bến Đình, tăng năng lực cảng biển Quảng Ngãi

Theo quyết định, bến cảng Bến Đình, tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, do Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi quản lý. Bến cảng được đưa vào khai thác, phục vụ bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và cung cấp các dịch vụ hàng hải liên quan.

Về quy mô tiếp nhận, bến cảng có thể đón tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 2.000 tấn tại mép cầu cảng phía ngoài biển, tàu đến 1.000 tấn tại mép cầu cảng phía trong bờ và tàu khách 400 tấn (khoảng 400 ghế) tại cầu dẫn.

Khu vực cảng bến cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi có trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại bến cảng Bến Đình và được thu các khoản phí theo quy định pháp luật. Đồng thời, căn cứ điều kiện thực tế, giới hạn độ sâu vùng nước trước bến cảng, luồng hàng hải và các quy định của pháp luật có liên quan để cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế bến cảng ra vào bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi căn cứ quy định của Quyết định này cũng như các quy định của pháp luật có liên quan và điều kiện khai thác bến cảng để tổ chức khai thác Bến cảng Bến Đình đúng mục đích, bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và được thu các khoản phí theo quy định pháp luật.