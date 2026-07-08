Cộng đồng lãnh sự đánh giá cao môi trường hợp tác tại TP.HCM

Tối 8/7, tại Hội nghị Gặp gỡ các cơ quan nước ngoài năm 2026 diễn ra tại TP.HCM, ông Werner Bardill, Trưởng Đoàn Lãnh sự tại Thành phố, bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn lãnh đạo TP.HCM đã quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện nước ngoài trong thời gian qua.

Thay mặt Đoàn Lãnh sự, ông Werner Bardill đánh giá cao tầm nhìn phát triển của TP.HCM, nhất là định hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và mở rộng hợp tác quốc tế. Ông tin tưởng, quan hệ giữa TP.HCM và cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc, bền vững.

Theo ông Werner Bardill, năm 2026 ghi dấu nhiều thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Thụy Sỹ, đồng thời là cột mốc ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

"Hiệp định Thương mại Tự do cùng Hiệp định Đối tác Toàn diện song phương vừa được hoàn tất, mở ra nhiều cơ hội mới nhằm thúc đẩy thương mại, đầu tư, tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác phát triển kinh tế giữa hai nước. Đoàn Lãnh sự tại TP sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với TP.HCM trong việc thúc đẩy tình hữu nghị và tăng cường hợp tác vì lợi ích chung" - Trưởng đoàn Lãnh sự tại TP.HCM cho biết.

Ông Warner Bardill, Tổng lãnh sự Thụy Sỹ tại TP.HCM, Trưởng đoàn Lãnh sự phát biểu

Ông Werner Bardill cũng đánh giá cao vai trò của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (FOSCO) nhân dịp kỷ niệm 47 năm thành lập. FOSCO là cầu nối hiệu quả giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế; đồng thời hỗ trợ tích cực cho cộng đồng ngoại giao, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thiện nguyện do FOSCO tổ chức đã góp phần tăng cường sự gắn kết trong Đoàn Lãnh sự, thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa cộng đồng quốc tế với người dân TP.HCM.

Đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố cho biết, TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của khu vực.

Để đạt mục tiêu này, Thành phố xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; là động lực quan trọng để thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và mở rộng hợp tác.

Bà Lê Thị Hồng Hậu, Bí thư Đảng ủy Công ty FOSCO trao hỗ trợ cho các gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM

Trong thời gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục phối hợp với FOSCO, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng kết nối với Đoàn Lãnh sự, các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp nước ngoài. Qua đó góp phần quảng bá môi trường đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa và đối ngoại nhân dân; đóng góp vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của TP.HCM.