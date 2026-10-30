English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công nghệ sinh học tổng hợp - “chip bán dẫn” của nông nghiệp tương lai

Thứ Sáu, 18:16, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐBQH cho rằng, nông nghiệp Việt Nam cần chuyển từ làm chủ sản lượng sang làm chủ công nghệ lõi, trong đó công nghệ sinh học tổng hợp được xem như “chip bán dẫn” của nền nông nghiệp tương lai.

Nông nghiệp chịu "sức ép" từ đầu vào đến đầu ra

Chiều 30/10, thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) đánh giá cao kết quả tăng trưởng kinh tế, trong đó GDP 9 tháng đạt trên 9%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 56 tỷ USD. Đây là những điểm sáng đáng ghi nhận trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, thể hiện sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nỗ lực của toàn xã hội.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu nhận định, nước ta đã bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với điểm nghẽn chiến lược khi phụ thuộc tới 60-70% nguồn đạm và phụ gia thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Nhiều loại giống chất lượng cao, enzyme và chế phẩm phục vụ chế biến sâu cũng phải nhập từ nước ngoài.

cong nghe sinh hoc tong hop - chip ban dan cua nong nghiep tuong lai hinh anh 1
Đại biểu Nguyễn Thị Lan - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Ở góc độ thực tiễn sản xuất tại Đồng bằng sông Cửu Long, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) chỉ ra nhiều khó khăn của ngành nông nghiệp, từ chi phí đầu vào, tổ chức sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Theo đó, chi phí vật tư nông nghiệp và giống chất lượng cao vẫn ở mức lớn, trong khi giá nông sản chỉ ở mức trung bình. Việc sản xuất cây ăn trái chưa tuân thủ chặt chẽ quy hoạch, khuyến cáo của ngành nông nghiệp dẫn đến mất cân đối cung - cầu. Đầu ra của nhiều loại nông sản vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc, trong khi thị trường này thiếu ổn định.

Đối với Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá thành sản phẩm thấp vẫn là trở ngại, khiến nông dân khó yên tâm duy trì sản xuất lâu dài.

Bên cạnh đó, tình trạng giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người có thu nhập thấp. Trong khi đó, việc làm và thu nhập của người lao động chưa được cải thiện đáng kể do hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn.

Nông nghiệp cần làm chủ một “chip bán dẫn” của riêng mình 

Để giữ vững đà tăng trưởng và đưa nông nghiệp tiếp tục bứt phá, đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng, Việt Nam cần làm chủ một “chip bán dẫn” của riêng mình trong lĩnh vực nông nghiệp, đó chính là công nghệ sinh học tổng hợp.

Vì vậy, thước đo phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới không nên chỉ là quy mô sản lượng, mà phải là mức độ làm chủ công nghệ lõi, chủ động chuỗi cung ứng đầu vào. Công nghệ sinh học tổng hợp có thể lập trình tế bào sống thành những “nhà máy siêu vi”, giúp sản xuất đạm sinh học, enzyme, vaccine và chế phẩm sinh học thay thế hóa chất độc hại.

Để đưa công nghệ sinh học tổng hợp vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Lan đề xuất Chính phủ tập trung vào 4 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, sớm ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm sinh học nông nghiệp mới. Cần thiết lập quy trình liên thông từ thử nghiệm tại các viện nghiên cứu, trường đại học đủ điều kiện đến cấp phép lưu hành, cắt giảm rào cản thủ tục nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ, minh bạch về an toàn sinh học.

Thứ hai, tháo gỡ các rào cản về thể chế, tài chính và quản lý tài sản công để phát triển doanh nghiệp trong trường đại học. Đại biểu đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể về định giá, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học; thí điểm cơ chế vốn mồi, đồng tài trợ với doanh nghiệp trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Đồng thời, cần thực thi thực chất nguyên tắc chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học theo quy định pháp luật, tạo điều kiện để các nhà khoa học theo đuổi những bài toán công nghệ khó.

Thứ ba, quy hoạch và đầu tư có trọng tâm hạ tầng nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm dùng chung. Trong đó, ưu tiên các phòng thí nghiệm hiện đại và hệ thống sản xuất thử nghiệm (pilot) tại những viện nghiên cứu, trường đại học trọng điểm; vận hành theo cơ chế mở, tăng kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí ngân sách.

Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng làm chủ và dẫn dắt công nghệ sinh học tổng hợp. Chính phủ cần đặt hàng đào tạo chuyên sâu, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành làm chủ công nghệ lõi, cùng lực lượng quản lý, tư vấn khoa học có năng lực kết nối chuỗi giá trị. Cùng với đó là chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút và giữ chân chuyên gia giỏi.

Bảo đảm an ninh lương thực là yêu cầu cần thiết, song cần tính toán hài hòa với mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Do tỷ trọng nông nghiệp còn khá cao trong cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long, dư địa tăng trưởng không giống các địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

cong nghe sinh hoc tong hop - chip ban dan cua nong nghiep tuong lai hinh anh 2
Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Nhấn mạnh yêu cầu đầu tư hạ tầng và tạo động lực phát triển cho nông nghiệp, nhất là tại những địa phương có tỷ trọng ngành này còn cao, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực có tác động kích cầu nông nghiệp. Việc đầu tư cần hướng tới tạo điều kiện để sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, nâng cao hiệu quả và tính bền vững.

Trong đó, hạ tầng giao thông được xác định là một trong những yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế. Đại biểu kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng tuyến cao tốc Trung Lương - Cần Thơ, có thể nghiên cứu triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), nhằm tăng cường kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các vùng kinh tế khác.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư các tuyến cao tốc trục dọc kết nối các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang. Đây là những tuyến đã có quy hoạch, hồ sơ nhưng chưa đủ nguồn vốn để triển khai, hiện còn phụ thuộc vào khả năng cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn của Trung ương.

Đại biểu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung nguồn lực đầu tư cho các tuyến giao thông này trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Việc ưu tiên hạ tầng kết nối vùng, cùng với đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng kích cầu, sẽ tạo thêm điều kiện để nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long phát triển, chuyển đổi theo hướng xanh và nâng cao khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Vân Hồng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp
Phó Thủ tướng: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

VOV.VN - Sáng nay (30/10), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông lâm thủy sản.

Phó Thủ tướng: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

Phó Thủ tướng: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp

VOV.VN - Sáng nay (30/10), tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu, tiêu thụ nông lâm thủy sản.

Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển
Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

VOV.VN - Chiều 28/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế nông nghiệp - kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

Quảng Ngãi mở hướng phát triển nông nghiệp, kinh tế biển

VOV.VN - Chiều 28/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo “Phát triển kinh tế nông nghiệp - kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tháo 5 điểm nghẽn, đưa khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng nông nghiệp
Tháo 5 điểm nghẽn, đưa khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng nông nghiệp

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tháo gỡ 5 điểm nghẽn, đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực tăng trưởng bền vững của ngành nông nghiệp.

Tháo 5 điểm nghẽn, đưa khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng nông nghiệp

Tháo 5 điểm nghẽn, đưa khoa học công nghệ thành động lực tăng trưởng nông nghiệp

VOV.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tháo gỡ 5 điểm nghẽn, đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành động lực tăng trưởng bền vững của ngành nông nghiệp.

Ninh Bình tiếp tục giảm 1 sở, tái cơ cấu y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp
Ninh Bình tiếp tục giảm 1 sở, tái cơ cấu y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp

VOV.VN - Theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của UBND tỉnh Ninh Bình, địa phương dự kiến giảm 1 sở và 21 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành. Nhiều đơn vị trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa và khoa học công nghệ cũng được đề xuất sáp nhập, tổ chức lại.

Ninh Bình tiếp tục giảm 1 sở, tái cơ cấu y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp

Ninh Bình tiếp tục giảm 1 sở, tái cơ cấu y tế, giáo dục, văn hóa, nông nghiệp

VOV.VN - Theo Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của UBND tỉnh Ninh Bình, địa phương dự kiến giảm 1 sở và 21 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở, ngành. Nhiều đơn vị trong lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp, văn hóa và khoa học công nghệ cũng được đề xuất sáp nhập, tổ chức lại.

Hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp năm 2026 và những lưu ý người dân cần biết
Hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp năm 2026 và những lưu ý người dân cần biết

VOV.VN - Người dân cần lưu ý thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026, cách tính thuế và điều kiện miễn, giảm. Việc chủ động tra cứu thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn sẽ giúp hạn chế sai sót, vướng mắc phát sinh.

Hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp năm 2026 và những lưu ý người dân cần biết

Hạn nộp thuế đất phi nông nghiệp năm 2026 và những lưu ý người dân cần biết

VOV.VN - Người dân cần lưu ý thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026, cách tính thuế và điều kiện miễn, giảm. Việc chủ động tra cứu thông tin, thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn sẽ giúp hạn chế sai sót, vướng mắc phát sinh.

 
Giáo dục
Tư vấn Luật