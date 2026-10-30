Công nghệ sinh học tổng hợp - “chip bán dẫn” của nông nghiệp tương lai

Nông nghiệp chịu "sức ép" từ đầu vào đến đầu ra

Chiều 30/10, thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027, đại biểu Nguyễn Thị Lan (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) đánh giá cao kết quả tăng trưởng kinh tế, trong đó GDP 9 tháng đạt trên 9%, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 56 tỷ USD. Đây là những điểm sáng đáng ghi nhận trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, thể hiện sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nỗ lực của toàn xã hội.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đại biểu nhận định, nước ta đã bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với điểm nghẽn chiến lược khi phụ thuộc tới 60-70% nguồn đạm và phụ gia thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Nhiều loại giống chất lượng cao, enzyme và chế phẩm phục vụ chế biến sâu cũng phải nhập từ nước ngoài.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan - Đoàn ĐBQH TP Hà Nội

Ở góc độ thực tiễn sản xuất tại Đồng bằng sông Cửu Long, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) chỉ ra nhiều khó khăn của ngành nông nghiệp, từ chi phí đầu vào, tổ chức sản xuất đến thị trường tiêu thụ. Theo đó, chi phí vật tư nông nghiệp và giống chất lượng cao vẫn ở mức lớn, trong khi giá nông sản chỉ ở mức trung bình. Việc sản xuất cây ăn trái chưa tuân thủ chặt chẽ quy hoạch, khuyến cáo của ngành nông nghiệp dẫn đến mất cân đối cung - cầu. Đầu ra của nhiều loại nông sản vẫn phụ thuộc chủ yếu vào thị trường Trung Quốc, trong khi thị trường này thiếu ổn định.

Đối với Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá thành sản phẩm thấp vẫn là trở ngại, khiến nông dân khó yên tâm duy trì sản xuất lâu dài.

Bên cạnh đó, tình trạng giá cả hàng hóa tiêu dùng tăng, ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận người có thu nhập thấp. Trong khi đó, việc làm và thu nhập của người lao động chưa được cải thiện đáng kể do hoạt động sản xuất, kinh doanh còn khó khăn.

Nông nghiệp cần làm chủ một “chip bán dẫn” của riêng mình

Để giữ vững đà tăng trưởng và đưa nông nghiệp tiếp tục bứt phá, đại biểu Nguyễn Thị Lan cho rằng, Việt Nam cần làm chủ một “chip bán dẫn” của riêng mình trong lĩnh vực nông nghiệp, đó chính là công nghệ sinh học tổng hợp.

Vì vậy, thước đo phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới không nên chỉ là quy mô sản lượng, mà phải là mức độ làm chủ công nghệ lõi, chủ động chuỗi cung ứng đầu vào. Công nghệ sinh học tổng hợp có thể lập trình tế bào sống thành những “nhà máy siêu vi”, giúp sản xuất đạm sinh học, enzyme, vaccine và chế phẩm sinh học thay thế hóa chất độc hại.

Để đưa công nghệ sinh học tổng hợp vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp, đại biểu Nguyễn Thị Lan đề xuất Chính phủ tập trung vào 4 nhóm giải pháp.

Thứ nhất, sớm ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các sản phẩm sinh học nông nghiệp mới. Cần thiết lập quy trình liên thông từ thử nghiệm tại các viện nghiên cứu, trường đại học đủ điều kiện đến cấp phép lưu hành, cắt giảm rào cản thủ tục nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ, minh bạch về an toàn sinh học.

Thứ hai, tháo gỡ các rào cản về thể chế, tài chính và quản lý tài sản công để phát triển doanh nghiệp trong trường đại học. Đại biểu đề nghị sớm có hướng dẫn cụ thể về định giá, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học; thí điểm cơ chế vốn mồi, đồng tài trợ với doanh nghiệp trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm. Đồng thời, cần thực thi thực chất nguyên tắc chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học theo quy định pháp luật, tạo điều kiện để các nhà khoa học theo đuổi những bài toán công nghệ khó.

Thứ ba, quy hoạch và đầu tư có trọng tâm hạ tầng nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm dùng chung. Trong đó, ưu tiên các phòng thí nghiệm hiện đại và hệ thống sản xuất thử nghiệm (pilot) tại những viện nghiên cứu, trường đại học trọng điểm; vận hành theo cơ chế mở, tăng kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí ngân sách.

Thứ tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng làm chủ và dẫn dắt công nghệ sinh học tổng hợp. Chính phủ cần đặt hàng đào tạo chuyên sâu, gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ nhà khoa học đầu ngành làm chủ công nghệ lõi, cùng lực lượng quản lý, tư vấn khoa học có năng lực kết nối chuỗi giá trị. Cùng với đó là chính sách đãi ngộ đặc thù để thu hút và giữ chân chuyên gia giỏi.

Bảo đảm an ninh lương thực là yêu cầu cần thiết, song cần tính toán hài hòa với mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Do tỷ trọng nông nghiệp còn khá cao trong cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long, dư địa tăng trưởng không giống các địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp

Nhấn mạnh yêu cầu đầu tư hạ tầng và tạo động lực phát triển cho nông nghiệp, nhất là tại những địa phương có tỷ trọng ngành này còn cao, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư trọng tâm, trọng điểm vào các ngành, lĩnh vực có tác động kích cầu nông nghiệp. Việc đầu tư cần hướng tới tạo điều kiện để sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng xanh, thân thiện với môi trường, nâng cao hiệu quả và tính bền vững.

Trong đó, hạ tầng giao thông được xác định là một trong những yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế. Đại biểu kiến nghị Chính phủ xem xét mở rộng tuyến cao tốc Trung Lương - Cần Thơ, có thể nghiên cứu triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), nhằm tăng cường kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các vùng kinh tế khác.

Bên cạnh đó, cần quan tâm đầu tư các tuyến cao tốc trục dọc kết nối các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang. Đây là những tuyến đã có quy hoạch, hồ sơ nhưng chưa đủ nguồn vốn để triển khai, hiện còn phụ thuộc vào khả năng cân đối vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn của Trung ương.

Đại biểu đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét bổ sung nguồn lực đầu tư cho các tuyến giao thông này trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Việc ưu tiên hạ tầng kết nối vùng, cùng với đầu tư vào những lĩnh vực có khả năng kích cầu, sẽ tạo thêm điều kiện để nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long phát triển, chuyển đổi theo hướng xanh và nâng cao khả năng đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.