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CPI 10 tháng tăng 4,57%, nhóm hàng nào gây áp lực lớn nhất?

Thứ Ba, 11:10, 03/11/2026
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VOV.VN - Giá xăng tăng 6,86% trong tháng 10, góp phần đẩy CPI tăng 0,2% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Giá xăng tăng gần 7% kéo CPI tháng 10 đi lên

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,20% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. Bình quân 10 tháng năm 2026, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,24%.

Trong tháng 10, có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính ghi nhận chỉ số giá tăng, còn 4 nhóm giảm so với tháng trước.

cpi 10 thang tang 4,57 , nhom hang nao gay ap luc lon nhat hinh anh 1
Giá xăng tăng gần 7%, CPI tháng 10 chịu thêm áp lực

Đáng chú ý, nhóm giao thông tăng mạnh nhất với mức 2,66%, chủ yếu do giá xăng tăng 6,86% và dầu diesel tăng 0,75%. Diễn biến này tác động làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm. Nhóm giáo dục và nhóm thuốc, dịch vụ y tế cùng tăng 0,31%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,27%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,19% do chi phí nguyên liệu và vận chuyển ở mức cao; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%, chủ yếu do chi phí nguyên nhiên vật liệu và nhân công tăng. Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng nhẹ 0,04%, nguyên nhân chủ yếu do giá gas tăng 10,35%, dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,63% và giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,4%.

Ở chiều ngược lại, 4 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm: nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,87%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,24%, góp phần làm CPI chung giảm 0,09 điểm phần trăm; nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,18%; nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,06%.

Nhóm nhà ở, giao thông tác động lớn đến CPI bình quân

Tính chung 10 tháng năm 2026, CPI bình quân tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,61%, tác động làm CPI chung tăng 1,65 điểm phần trăm.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,66%, tác động làm CPI chung tăng 1,51 điểm phần trăm; nhóm giao thông tăng 6,98%, tác động làm CPI chung tăng 0,70 điểm phần trăm, trong đó giá nhiên liệu tăng 13,09%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại đều có chỉ số giá tăng, gồm: hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,72%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,80%; giáo dục tăng 3,29%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 2,88%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,75%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 2,04%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,19%; thông tin và truyền thông tăng 0,12%.

Về lạm phát cơ bản, chỉ số này trong tháng 10/2026 giảm 0,05% so với tháng trước nhưng tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 10 tháng, lạm phát cơ bản tăng 4,24%, thấp hơn mức tăng 4,57% của CPI bình quân chung.

 Theo Cục Thống kê, nguyên nhân chủ yếu là giá xăng dầu, gas, lương thực, thực phẩm tươi sống và dịch vụ y tế có biến động làm CPI chung tăng, trong khi các nhóm hàng này được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Giá vàng giảm gần 3% trong tháng 10, giá USD cũng đi xuống

Cùng với diễn biến giá tiêu dùng, thị trường vàng trong nước tháng 10 ghi nhận xu hướng giảm. Theo Cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới.

Bình quân giá vàng thế giới tháng 10 (tính đến ngày 28/10) ở mức 4.137,85 USD/ounce, giảm 6,69% so với tháng trước, chủ yếu do đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ duy trì ở mức cao, thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát cùng với áp lực bán chốt lời của các nhà đầu tư.

cpi 10 thang tang 4,57 , nhom hang nao gay ap luc lon nhat hinh anh 2
Giá vàng giảm gần 3% trong tháng 10

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 10 giảm 2,85% so với tháng trước; giảm 2,94% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 6,77% so với tháng 12/2025. Bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 37,28% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với đồng USD, giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường quốc tế tháng 10 (tính đến ngày 28/10) đạt 101,88 điểm, tăng 2,39 điểm so với tháng trước, trong bối cảnh kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao.

Trong nước, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 10 giảm 0,26% so với tháng trước; giảm 1,26% so với cùng kỳ năm 2025; giảm 1,32% so với tháng 12/2025, chủ yếu do nguồn cung ngoại tệ tương đối dồi dào và chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bình quân 10 tháng năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước.

Cẩm Tú/VOV.VN
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