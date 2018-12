CPTPP mang lại nhiều lợi ích cho nông dân và doanh nghiệp Australia

Vào ngày mai (30/12), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là CPTPP) sẽ có hiệu lực. Hiện các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nông dân Australia đang được cho là đối tượng được hưởng nhiều lợi ích từ Hiệp định này.

Ngay khi khi hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực, việc cắt giảm thuế sẽ được bắt đầu. Tiếp sau đó, đến ngày 1/1/2019, đợt cắt giảm thuế lần thứ 2 cũng sẽ có hiệu lực. Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham khẳng định, Hiệp định này mang về lợi ích cho đông đảo người dân cũng như nền kinh tế.

Đại diện các quốc gia thành viên CPTPP chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết hồi tháng 3. (Ảnh: Reuters)

“Đối với những người dân Australia, Hiệp định này có nghĩa là những người nông dân, chủ các doanh nghiệp vừa và nhỏ hay các nhà xuất khẩu mà họ biết có thêm cơ hội để tiếp cận các thị trường quan trọng. Hiệp định này cũng tác động tích cực tới nền kinh tế Australia khi một nghiên cứu độc lập cho thấy, từ năm 2030, việc gia nhập CPTPP sẽ mang lại cho Australia 15,6 tỷ AUD lợi nhuận mỗi năm” - ông Simon Birmingham chỉ rõ.





CPTPP được cho là mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đồng thời, Hiệp định cũng khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào các cơ hội mua sắm của chính phủ ở tất cả các quốc gia thành viên...

Đối với người nông dân Australia, Hiệp định này cũng mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu nông sản. Trong đó thịt lợn, thịt bò và các sản phẩm từ sữa sẽ là những hàng hóa có lợi nhất. Canada và Mexico sẽ là hai thị trường mới của hàng hóa Australia.

Với các thị trường cũ như Nhật Bản, Chile, New Zealand, Malaysia, Singapore, Peru, Brunei và Việt Nam, các sản phẩm nông sản của Australia lại có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Với Nhật Bản, do đều là thành viên của CPTPP nên thịt bò Australia sẽ có khả năng cạnh tranh cao hơn so với thịt bò Mỹ tại thị trường này.

Bộ trưởng Thương mại Australia Simon Birmingham cho biết, ngoài các sản phẩm nông nghiệp, nhiều mặt hàng công nghiệp của nước này cũng sẽ mở rộng thị trường như sắt thép, da và các sản phẩm giấy, thiết bị y tế. Bộ trưởng Bơ-minh-ham cho hay, những sản phẩm này có thể thâm nhập vào thị trường các nước thành viên CPTPP mà không gặp phải các bất lợi về thuế quan./.

