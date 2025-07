“Cú hích” từ Nghị quyết 68, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 cao kỷ lục

Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2025 tổ chức hôm nay 5/7, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê cho biết, trong tháng 6, cả nước có hơn 24.400 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 176.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký gần 137.200 lao động, tăng 61,4% về số doanh nghiệp, tăng 12,8% về số vốn đăng ký và tăng 39,8% về số lao động so với tháng 5/2025.

So với cùng kỳ năm trước, tăng 60,5% về số doanh nghiệp, tăng 21,2% về số vốn đăng ký và tăng 49,9% về số lao động. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 30,1% so với tháng trước và giảm 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có 14.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 79,5% so với tháng trước và tăng 91,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê công bố số liệu tại họp báo

Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, cả nước có 91.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký gần 820.900 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký gần 591.100 lao động, tăng 11,8% về số doanh nghiệp, tăng 9,9% về số vốn đăng ký và tăng 13,9% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 9 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm 2024.

Một điểm sáng đặc biệt là tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2025 là hơn 2.778 nghìn tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, cả nước có hơn 61.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 57,2% so với cùng kỳ năm 2024), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm lên hơn 152.700 doanh nghiệp, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân một tháng có gần 25.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 6 tháng đầu năm 2025 có 813 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước; gần 20.000 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 3,4%; gần 70.400 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 14,5%.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. Cụ thể, trong tháng 6, có 6.433 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 8,6% so với tháng trước và tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2024; gần 10.100 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 54% và tăng 86,2%; có 2.761 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 44,6% và tăng 59,6%.

Tính chung trong 6 tháng đầu năm nay, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là hơn 80.800 doanh nghiệp, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước; hơn 34.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 18,3%; hơn 12.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23,3%. Bình quân một tháng có gần 21.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo bà Trịnh Thị Hương, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính), điểm nhấn đặc biệt quan trọng trong bức tranh doanh nghiệp 6 tháng năm 2025 là lần đầu tiên sau nhiều tháng trở lại đây, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường cao hơn số doanh nghiệp rút lui. Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập cao gấp 1,2 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 6 tháng (152.700 so với 127.100).

“Điều này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào triển vọng phục hồi và phát triển kinh tế đang được củng cố rất mạnh mẽ”, bà Hương nhấn mạnh, đồng thời cho rằng những kết quả ấn tượng trên là sự khẳng định các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 68-NQ/TW, đã bắt đầu đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mạnh mẽ lực lượng kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp vào một nền kinh tế độc lập, tự chủ và bền vững.