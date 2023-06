Cử tri Cù Lao Chàm: Đi lại, giao thương hàng hoá ách tắc vì tàu không đăng kiểm được

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam khẳng định, những năm qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống, an sinh xã hội của cán bộ, chiến sỹ và người xã đảo. Trên đảo Tân Hiệp hiện có 2 khu tái định cư. Theo quy định hiện nay không còn chủ trương giao đất cho người dân như trước đây mà phải thông qua đấu giá.

Cử tri xã đảo Tân Hiệp mong muốn cấp thẩm quyền xem xét cơ chế đặc thù để người dân có thu nhập thấp được giao đất có thu tiền hoặc làm nhà ở xã hội. Cử tri xã đảo Tân Hiệp cũng nêu thực trạng kinh doanh, buôn bán mặt hàng xăng, dầu nhỏ lẻ trên đảo tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đồng thời mong muốn chính quyền địa phương có chính sách kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư cửa hàng xăng dầu trên đảo, vừa thuận tiện cho người dân, vừa đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Nhiều cử tri cho rằng, khó khăn lớn nhất của người dân trên đảo những năm qua là việc đi lại, giao thương vào mùa đông hết sức khó khăn, nhiều đợt biển động kéo dài hơn 1 tháng ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, đi lại của người dân trên đảo, đặc biệt là các trường hợp cấp cứu khẩn cấp.

“Trong những năm qua, việc đi lại giao thương dựa vào tàu vận chuyển khách của Hợp tác xã Thuỷ Bộ, thành phố Hội An, để vận chuyển hàng hóa, xe cộ, vật liệu xây dựng ra đảo. Nhưng từ tháng 7/2022 đã dừng hoạt động vì không đăng kiểm được, gây khó khăn cho người dân xã đảo”.Cử tri Nguyễn Văn Tài, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam nêu thực tế.

Cử tri Nguyễn Văn Tài, xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bức xúc khi thiếu phương tiện thuỷ vận chuyển khách và hàng hoá giữa đảo và đất liền.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, việc kiểm định tàu hiện nay rất chặt chẽ.Tất cả các phương tiện bắt buộc phải đảm bảo an toàn vận chuyển, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật.

Ông Lê Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết: “Thành phố Hội An không có đủ điều kiện sửa chữa tàu nên phải đem ra thành phố Đà Nẵng. Nếu thuộc trường hợp phải can thiệp với các Cục Đăng kiểm có thẩm quyền để kiểm định tàu, liên quan đến những vấn đề người dân đã làm được rồi nhưng họ không kiểm định thầu thì Sở sẽ làm việc với các cơ quan đó để tháo gỡ.”

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, sẽ đôn đốc, chỉ đạo các cấp có thẩm quyền sớm giải quyết những tồn tại, vướng mắc mà cử tri xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam kiến nghị, nhất là vấn đề giao thông, vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa Hội An và đảo Cù Lao Chàm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị địa phương tập trung xây dựng, hoàn thành công tác quy hoạch một cách khoa học, có tầm nhìn chiến lược. Đặt xã đảo Tân Hiệp ở vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, lấy du lịch sinh thái làm mũi nhọn để kết nối với Di sản văn hoá thế giới Hội An, mở rộng không gian du lịch.

“Tại sao chúng ta không thành lập một hiệp hội các xã đảo, huyện đảo để thường xuyên trao đổi kinh nghiệp phát triển du lịch, tổ chức lễ hội, kết nối tour tuyến du lịch… đó mới là hướng đi lâu dài. Việc quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội đảo Cù Lao Chàm hết sức đặc biệt, cần lưu ý không được bê tông hoá quá nhiều. Thật thận trọng khi đưa ra các chủ trương phát triển vì Cù Lao Chàm nhỏ lắm nếu để bị tàn phá thì sau này không còn. Hệ sinh thái biển cần được giữ gìn”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đặt vấn đề.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tặng quà các gia đình chính sách.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tặng quà các gia đình chính sách, người có công cách mạng, học sinh nghèo vượt khó tại xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.