Cục Hải quan An Giang thực hiện hiệu quả cải cách hành chính

Những năm gần đây, Cục Hải quan An Giang luôn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý Nhà nước về hải quan; quản lý, giám sát, thông quan nhanh chóng… tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, và nhận được sự hài lòng của các doanh nghiệp trên địa bàn.



Giảm thủ tục để hỗ trợ xuất nhập khẩu

Ông Trần Minh Hùng, một chủ doanh nghiệp trên địa bàn, thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang chia sẻ, doanh nghiệp của ông thường làm thủ tục xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương. Đến nay, việc khai báo trên hệ thống điện tử rất thuận tiện, chỉ mất khoảng 5 phút, hạn chế được sai sót trong quá trình nhập dữ liệu nên không phải khai đi khai lại nhiều lần.

Đối với hàng "luồng xanh" sau khi nộp thuế có phản hồi thì được thông quan ngay. Đối với "luồng vàng", sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đầy đủ, khâu tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát của cơ quan hải quan thực hiện nhanh chóng do cán bộ nhân viên hải quan ở đây làm việc nhiệt tình, không kể ngày giờ.

“Trước kia, lúc mình còn làm tờ khai thủ công rất là rườm rà và khó khăn, bây giờ các tờ khai là trên hệ thống điện tử, khi đủ thủ tục thì làm rất nhanh; hiệu quả giờ cũng cao, hàng hóa đều khai trên hệ thống Internet hết. Kể cả về mặt thời gian, chi phí đi lại thì đỡ hơn rất nhiều so với trước kia, không tốn công như trước kia” - ông Trần Minh Hùng nói.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương là đơn vị quản lý khu vực Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, thuộc Thị xã Tân Châu. Đây là 1 trong 2 cửa khẩu lớn nhất trên địa bàn tỉnh An Giang thường xuyên xuất nhập khẩu các mặt hàng tổng hợp, sắt, thép, phân bón, xi măng, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông sản...

Theo ông Trần Văn Phú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, từ năm 2014 đến nay, Chi cục triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến, duy trì, vận hành hệ thống thông quan tự động VNACSS/VCIS và các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ… đã giảm giấy tờ, hồ sơ làm thủ tục hải quan, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn biên giới.

Trước đây, thông quan một lô hàng xuất khẩu phải mất nhiều giờ, nhập khẩu, có khi kéo dài cả ngày. Nhưng từ khi sử dụng hệ thống thông quan điện tử, thời gian thông quan, thời gian giải phóng hàng cho doanh nghiệp rất thuận tiện, nhanh chóng. Doanh nghiệp khai trên hệ thống, hệ thống phân luồng trả kết quả chỉ vài phút là lô hàng đã thông quan.

“Để cải cách thủ tục hành chính, Chi cục đã quan tâm cử cán bộ đi đào tạo để tiếp cận được công nghệ thông tin mới, để kịp thời giải quyết thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. VNACSS/VCIS rất là tiện lợi cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp; tăng tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, nâng cao nguồn lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao công tác quản lý nhà nước về hải quan, hạn chế được gian lận thương mại” - ông Trần Văn Phú cho biết.

Tinh gọn bộ máy, tăng nguồn thu

Ông Trần Quốc Hoàn, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, thực hiện chiến lược của Tổng cục Hải quan về cải cách hành chính, thời gian qua ngoài việc hiện đại hóa hải quan, triển khai thủ tục hải quan điện tử, xây dựng nền tảng cơ bản triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, ứng dụng phương pháp quản lý hiện đại trong các lĩnh vực công tác hải quan, Cục Hải quan An Giang còn thực hiện tốt việc cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn.

Theo đó, sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, đơn vị đã giảm được 1 phòng, 1 chi cục và 13 đội, tổ. Hiện toàn Cục có 159 công chức, thiếu gần 30 người so với tổng biên chế được giao. Tuy nhiên, hoạt động của bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả cố gắng không để xảy ra các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tăng cường sự hài lòng của doanh nghiệp trên địa bàn.

Năm 2018, Hải quan An Giang thu ngân sách đạt 191 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2017, vượt 19% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Riêng 6 tháng đầu năm nay, thu ngân sách đạt hơn 361 tỷ đồng, vượt 105% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2018.

Đối thoại, lắng nghe doanh nghiệp

Cục Hải quan An Giang đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý rủi ro để giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hoá, chi tiết hồ sơ, nhưng vẫn đảm bảo phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Đơn vị duy trì hội nghị đối thoại doanh nghiệp nhằm giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc xuất nhập khẩu.

“Cục Hải quan An Giang tiếp tục triển khai hệ thống VNACSS/VCIS để thông quan hàng hóa tự động, tiếp tục triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đối với công chức trong thực thi nhiệm vụ. Triển khai thực hiện đường dây nóng để tiếp nhận phản hồi thông tin về tội phạm, thông tin về buôn lậu, các sách nhiễu của công chức hải quan đối với doanh nghiệp, tiếp nhận khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp…” - ông Trần Bửu Tài - Trưởng phòng Nghiệp vụ, Cục Hải quan An Giang cho biết.

Cục Hải quan tỉnh An Giang quản lý địa bàn rất phức tạp với đường biên giới kéo dài gần 100 km, có nhiều đường mòn, kênh rạch chằng chịt và 5 cửa khẩu biên giới. Thực hiện phương châm hành động của ngành “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả” Hải quan An Giang chủ động, nỗ lực cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn… đáp ứng yêu cầu quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn./.