中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cục Hải quan chỉ đạo áp dụng thuế 0 đồng, thống nhất mã khai báo đối với xăng dầu

Thứ Sáu, 14:54, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thực hiện Quyết định số 482 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực triển khai áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.

Theo đó, kể từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, các đơn vị hải quan thực hiện áp dụng mức thuế theo đúng quy định tại Quyết định này. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít. Đây là mức thuế thấp nhất, thể hiện giải pháp điều hành linh hoạt nhằm góp phần ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh cần thiết.

Đối với thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng; đồng thời vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định hiện hành.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế suất đối với xăng các loại cũng được điều chỉnh xuống 0% trong thời gian áp dụng chính sách.

Cục Hải quan chỉ đạo áp dụng thuế 0 đồng, thống nhất mã khai báo đối với xăng dầu

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất trên hệ thống nghiệp vụ, Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống thông quan hàng hoá tự động VNACCS/VCIS. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện chọn mã VK240 tại chỉ tiêu “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đối với các lô hàng đăng ký trong khoảng thời gian từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, tương ứng với nhóm hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo Quyết định số 482 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan cũng yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 482 đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan để bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định. Việc triển khai kịp thời các chính sách thuế nêu trên được kỳ vọng góp phần hỗ trợ ổn định thị trường, giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn điều hành đặc thù theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nghị định quản lý thuế, hoá đơn điện tử: Giảm mạnh thủ tục hành chính

VOV.VN - Dự thảo Nghị định quy định về hoá đơn điện tử, chứng từ điện tử được xây dựng theo hướng tinh gọn, giảm thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Nhiều ý kiến từ doanh nghiệp, hiệp hội đánh giá cao tinh thần cải cách, đồng thời kỳ vọng tiếp tục cắt giảm, đổi mới thủ tục.

Phạm Hạnh/VOV1
Tag: Xăng dầu Cục Hải quan thuế doanh nghiệp xuất khẩu thuế giá trị gia tăng thuế tiêu thụ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hưng Yên: Hải quan và doanh nghiệp cùng đối thoại để gỡ vướng trong xuất nhập khẩu
Hưng Yên: Hải quan và doanh nghiệp cùng đối thoại để gỡ vướng trong xuất nhập khẩu

VOV.VN - Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026, cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Hải quan triển khai đồng bộ giải pháp chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới
Hải quan triển khai đồng bộ giải pháp chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới

VOV.VN - Thực hiện Công văn 2389 của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm soát, phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu qua biên giới trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST