Theo đó, kể từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, các đơn vị hải quan thực hiện áp dụng mức thuế theo đúng quy định tại Quyết định này. Cụ thể, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel và nhiên liệu bay được áp dụng là 0 đồng/lít. Đây là mức thuế thấp nhất, thể hiện giải pháp điều hành linh hoạt nhằm góp phần ổn định thị trường năng lượng trong bối cảnh cần thiết.

Đối với thuế giá trị gia tăng, xăng, dầu diezel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng; đồng thời vẫn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy định hiện hành.

Về thuế tiêu thụ đặc biệt, mức thuế suất đối với xăng các loại cũng được điều chỉnh xuống 0% trong thời gian áp dụng chính sách.

Cục Hải quan chỉ đạo áp dụng thuế 0 đồng, thống nhất mã khai báo đối với xăng dầu

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất trên hệ thống nghiệp vụ, Cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện khai báo thuế giá trị gia tăng trên hệ thống thông quan hàng hoá tự động VNACCS/VCIS. Theo đó, doanh nghiệp thực hiện chọn mã VK240 tại chỉ tiêu “Mã áp dụng thuế suất/mức thuế và thu khác” trên tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu đối với các lô hàng đăng ký trong khoảng thời gian từ 24 giờ 00 phút ngày 26/3/2026 đến hết ngày 15/4/2026, tương ứng với nhóm hàng hóa không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo Quyết định số 482 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan cũng yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 482 đến cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan để bảo đảm thực hiện thống nhất, đúng quy định. Việc triển khai kịp thời các chính sách thuế nêu trên được kỳ vọng góp phần hỗ trợ ổn định thị trường, giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn điều hành đặc thù theo chỉ đạo của Chính phủ.