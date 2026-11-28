Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3456/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của cơ quan Hải quan, trong đó đáng chú ý là việc kiện toàn cơ cấu tổ chức theo mô hình 3 cấp.

Bổ sung nhiệm vụ xây dựng Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN

Theo Quyết định số 3456/QĐ-BTC, Cục Hải quan là đơn vị thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan trong phạm vi cả nước.

Cục Hải quan tổ chức lại bộ máy, chuyển sang mô hình 3 cấp từ năm 2027 (Ảnh: Cục Hải quan)

Về nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật, Cục Hải quan thực hiện 17 nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, một số nội dung được sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với quy định pháp luật và yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, tại điểm d khoản 1 Điều 2, Quyết định bổ sung nhiệm vụ liên quan đến Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN).

Theo Cục Hải quan, xây dựng Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) là nhiệm vụ quốc tế quan trọng của ngành Hải quan. Căn cứ Điều 6 và Điều 7 Nghị định thư thực hiện Danh mục Biểu thuế hài hòa ASEAN ký ngày 7/8/2003 tại Philippines và các nghị định thư sửa đổi, Tổng cục trưởng Hải quan các nước ASEAN là cơ quan có thẩm quyền quyết định việc cho phép sửa đổi Danh mục AHTN, dưới sự chỉ đạo của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN.

Bên cạnh đó, việc sửa đổi Danh mục AHTN được xác định là sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế theo Luật Điều ước quốc tế. Vì vậy, Cục Hải quan có trách nhiệm trình Bộ Tài chính để trình Chính phủ phê duyệt Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN.

Một nội dung khác được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 5 Điều 2 là nhiệm vụ tổ chức thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan theo quy định của pháp luật.

Nội dung này nhằm bảo đảm phù hợp với Điều 17 và Điều 17a Luật Hải quan số 11/2026/QH16 được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23/8/2026. Theo đó, cơ quan Hải quan thực hiện quản lý tuân thủ trong quản lý hải quan và quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Đồng thời, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 ban hành ngày 10/12/2025 và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế cũng đã xác định quản lý tuân thủ và quản lý rủi ro là một trong những nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan quản lý thuế, bao gồm cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế.

Cục Hải quan tổ chức bộ máy theo mô hình 3 cấp

Điểm đáng chú ý trong Quyết định số 3456/QĐ-BTC là việc tổ chức lại bộ máy Cục Hải quan từ Trung ương đến địa phương theo mô hình 3 cấp.

Cụ thể, tại cấp Trung ương, Cục Hải quan có 12 đơn vị, gồm Văn phòng, 6 Ban và 5 Chi cục. Trong đó, 6 Ban gồm: Ban Pháp chế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra, Ban Tài vụ - Quản trị, Ban Quản lý rủi ro, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

5 Chi cục gồm: Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu, Chi cục Kiểm định hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Kiểm tra sau thông quan. Theo cơ cấu tổ chức mới, Ban Giám sát quản lý về hải quan được tổ chức lại thành Chi cục Giám sát quản lý về hải quan. Ban Nghiệp vụ thuế hải quan được tổ chức lại thành Chi cục Thuế xuất nhập khẩu.

Thu ngân sách hơn 447.000 tỷ đồng, Hải quan đẩy mạnh cải cách, chống thất thu VOV.VN - 10 tháng năm 2026, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt hơn 447.362 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán cả năm. Trong 2 tháng cuối năm, ngành Hải quan tiếp tục tăng tốc cải cách thủ tục, chuyển đổi số, chống thất thu và quyết liệt đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại.

Ở cấp địa phương, Cục Hải quan có 20 Hải quan khu vực. Tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của từng Hải quan khu vực được quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 3456/QĐ-BTC ngày 26/11/2026.

Các Hải quan khu vực được tổ chức bình quân không quá 8 đơn vị, gồm Văn phòng, Phòng và Đội nghiệp vụ trên một Hải quan khu vực. Theo đó, Chi cục Hải quan khu vực được tổ chức lại thành Hải quan khu vực.

Ở cấp cơ sở là các Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc Hải quan khu vực. Số lượng các đơn vị này không quá 165. Hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu không tổ chức các đơn vị bên trong, làm việc theo chế độ chuyên viên.

Như vậy, mô hình tổ chức mới gồm 3 cấp: Cục Hải quan ở Trung ương, Hải quan khu vực và Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu. Việc tổ chức lại bộ máy hướng tới kiện toàn tổ chức, phân định nhiệm vụ và bảo đảm hoạt động quản lý hải quan thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Để bộ máy mới đi vào hoạt động kể từ ngày 1/1/2027, không để ngắt quãng công việc, không bỏ trống địa bàn và không ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân, doanh nghiệp, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác pháp chế, công tác nghiệp vụ, công nghệ thông tin và một số công tác liên quan khác.