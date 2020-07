Cục thuế Hà Nội, TPHCM “quá tải”, đề nghị xin thêm cấp phó

Cục Thuế TP. Hà Nội xin thêm 4-5 cấp phó

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thuế diễn ra tại Hà Nội ngày 8/7, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội khẳng định: Dù khó khăn nhưng đơn vị sẽ quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao.

Theo ông Sơn, trong 6 tháng đầu năm, số thu ngân sách của Cục Thuế Hà Nội cơ bản đạt mức khá với hơn 118.000 tỷ đồng, đạt 45,3% dự toán, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ đạt 34,9% dự toán, giảm 22,5% so với cùng kỳ do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của TP.Hà Nội chỉ đạt 34,9% dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã đôn đốc thu nợ được 4.653 tỷ đồng, đạt 50,8% chỉ tiêu thu nợ được giao, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, theo ông Mai Sơn, Cục đã hoàn thành 6.063 cuộc thanh kiểm tra. Qua đó, truy thu, truy hoàn, xử phạt 760 tỷ đồng, giảm lỗ 2.351 tỷ đồng, giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 114 tỷ đồng.

“Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai gia hạn kịp thời, đúng đối tượng 17.170 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất đối với trên 36.500 lượt người nộp thuế trên địa bàn”, ông Mai Sơn cho biết thêm.

Nhiệm vụ thuế 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề, do đó, để đạt mục tiêu đề ra, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, sẽ tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị - giám sát nội ngành...

Đồng thời, khẳng định sẽ tập trung phân tích, nhận diện và tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế theo yếu tố rủi ro, theo các chuyên đề chống thất thu từ kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án - vốn, thương mại điện tử, chống chuyển giá, chống xói mòn cơ sở thuế, chống lợi dụng Hiệp định thuế...

Đặc biệt, Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính và các cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung cho Cục thuế Hà Nội và các Cục thuế có số thu lớn và địa bàn rộng thêm từ 4 đến 5 cấp phó để phục vụ nhiệm vụ hết sức nặng nề đạt hiệu quả.

Cục thuế TP.HCM khó đạt dự toán thu ngân sách

Theo ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục thuế TP.HCM, tổng số thu nội địa 6 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt 116.000 tỷ đồng, đạt 40% dự toán và 87,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kết quả thu nội địa trừ dầu thô trong 5 tháng đầu năm 2020 của TP.HCM giảm khoảng 10.040 tỷ đồng, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh giảm 6.300 tỷ đồng.

“98% người nộp thuế chịu tác động dịch bệnh nên thu ngân sách trên địa bàn TP gặp nhiều khó khăn”, ông Lê Duy Minh nói.

Giao dịch tại Cục thuế TP.HCM (Ảnh: Thời báo Tài chính)

Về thực hiện Nghị định 41 của Chính phủ, Cục thuế TP.HCM đã gửi thư đến các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Đến nay, cơ quan thuế TP.HCM đã nhận được 41.498 giấy đề nghị gia hạn thuế với tổng số thuế được gia hạn là trên 8.800 tỷ đồng.

Ngay khi Quốc hội thông qua nghị quyết giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 cho các doanh nghiệp có doanh thu tối đa 200 tỷ đồng, Cục thuế TP.HCM đã rà soát trên địa bàn và xác định có 231.329 thuộc đối tượng được giảm thuế. Ước tính TP sẽ giảm thu 1.200 tỷ đồng khi áp dụng chính sách này.

Theo Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, để đạt chỉ tiêu thu ngân sách năm nay hơn 290.828 tỷ đồng, nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng cuối năm là hết sức nặng nề. Cục Thuế TP.HCM đã xây dựng 2 kịch bản, nếu tình hình nửa cuối năm vẫn diễn biến như tháng 6, Cục thuế TP.HCM khả năng chỉ thu được 86% dự toán. Kể cả trong kịch bản tốt nhất là toàn bộ nền kinh tế thế giới mở cửa và hệ thống xuất nhập khẩu trở lại trong tháng 6, thành phố cũng chỉ thu được 92% dự toán.

“Số nợ có khả năng thu hồi khoảng trên dưới 13.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm đã thu được 2.034 tỷ đồng tiền nợ từ 2019. Tinh thần là do ảnh hưởng dịch Covid-19, có những doanh nghiệp khó khăn nhưng cơ quan thuế sẽ quyết liệt thu đủ những khoản nợ phát sinh từ năm 2019 trở về trước. Theo đó, sẽ thu sát con số 13.000 tỷ đồng này để bù đắp cho hụt thu do Covid-19 gây ra”, ông Minh cho biết thêm.

Đại diện Cục Thuế TP.HCM cũng cho rằng, với cơ cấu 1 Cục trưởng, 2 Cục phó tại Cục Thuế TP.HCM hiện nay chưa cáng đáng được hết mọi việc. Do đó, cơ quan này mong muốn Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét bổ sung thêm lãnh đạo cho đơn vị trong thời gian tới./.