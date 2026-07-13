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Cải chính

Cục Thuế ra sổ tay giải đáp về hành vi vi phạm sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán

Thứ Hai, 09:55, 13/07/2026
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VOV.VN - Cục Thuế vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán và Bộ câu hỏi Phòng, chống hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán.

Sổ tay hướng dẫn và 24 câu hỏi dưới dạng hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu được Cục Thuế tập trung làm rõ các quy định pháp luật, dấu hiệu nhận diện hành vi vi phạm, trách nhiệm của người nộp thuế cũng như các chế tài xử lý theo quy định hiện hành.

Trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý dựa trên dữ liệu, việc bảo đảm tính minh bạch của số liệu kế toán trở thành yêu cầu cốt lõi đối với mọi doanh nghiệp. Để hạn chế tình trạng lập hai hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế, Cục Thuế vừa chính thức ban hành Sổ tay hướng dẫn và Bộ câu hỏi phòng, chống hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán. Cuốn Sổ tay được biên soạn gồm 6 phần nội dung chính, giúp người nộp thuế nhận diện rõ ranh giới giữa hoạt động quản trị nội bộ hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật. Tài liệu phân tích sâu từ bản chất, dấu hiệu nhận diện, phương thức phát hiện rủi ro của cơ quan thuế, đến các hệ quả pháp lý và tình huống minh họa thực tế.

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Sổ tay giải đáp về hành vi vi phạm sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán

Đi kèm với Sổ tay là Bộ tài liệu gồm 24 câu hỏi – đáp ngắn gọn. Nội dung không chỉ giải thích rõ rủi ro, mức xử phạt trốn thuế, còn hướng dẫn doanh nghiệp tự rà soát, khắc phục sai sót về hóa đơn, chứng từ. Đặc biệt, bộ tài liệu cũng làm rõ trách nhiệm của các đại lý thuế, tổ chức dịch vụ kế toán và đơn vị cung cấp phần mềm trong việc ngăn chặn hành vi vi phạm này. 

Thông qua bộ tài liệu đầy đủ và dễ tiếp cận này, Cục Thuế mong muốn đồng hành, giúp các đơn vị phòng ngừa rủi ro từ sớm. Đồng thời lan tỏa mạnh mẽ thông điệp: “Minh bạch sổ sách - Vững vàng pháp lý”, hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng, phát triển bền vững.

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Khởi tố doanh nghiệp dùng hai sổ sách kế toán, che giấu doanh thu gần 379 tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Vũ Anh Tuấn - chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả".

Phạm Hạnh/VOV1
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