Siết chặt nguồn gốc cá tầm giống, rà soát điều kiện sản xuất

Cục Thủy sản và Kiểm ngư cho biết, phát triển nuôi cá tầm góp phần khai thác hiệu quả lợi thế nguồn nước lạnh, tiềm năng các thủy vực, tạo việc làm, sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân tại một số địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua xuất hiện thông tin phản ánh về tình trạng nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh cá tầm giống không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác quản lý giống, an toàn dịch bệnh và an toàn sinh học trong nuôi trồng thủy sản.

Đáng chú ý, cá tầm Beluga (Huso huso), cá tầm Nga (Acipenser gueldenstaedtii), cá tầm Sterlet (Acipenser ruthenus), cá tầm Trung Hoa (Acipenser sinensis) và cá tầm Xibêri (Acipenser baerii) thuộc Phụ lục II Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Việc kinh doanh các loài này tại Việt Nam phải đáp ứng đầy đủ quy định của pháp luật trong nước và Công ước CITES.

Để chấn chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh và nuôi cá tầm, Cục Thủy sản và Kiểm ngư yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, thống kê đầy đủ các tổ chức, cá nhân sản xuất, ương dưỡng giống và nuôi cá tầm trên địa bàn.

Đối với cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống, các địa phương phải phân loại rõ cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, chưa được cấp giấy, đang hoàn thiện hoặc khắc phục điều kiện, tạm ngừng hay chấm dứt hoạt động. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân và biện pháp quản lý đối với từng trường hợp.

Với các cơ sở nuôi, cần kiểm tra việc đáp ứng điều kiện theo Điều 19 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP; việc đăng ký nuôi trồng thủy sản và chấp hành quy định về bảo vệ môi trường, thú y thủy sản, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm. Các cơ sở phải kê khai rõ loài nuôi, tên khoa học, số lượng, kích cỡ và nguồn gốc cá tầm.

Đặc biệt, hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của trứng và cá giống phải được kiểm tra chặt chẽ. Các tài liệu cần xuất trình gồm hồ sơ nhập khẩu (nếu có), hợp đồng, hóa đơn, chứng từ mua bán, giao nhận, giấy tờ kiểm dịch và các giấy tờ liên quan.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư yêu cầu, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất, ương dưỡng, nuôi trồng, mua bán và vận chuyển trứng cá tầm, cá giống, cá thương phẩm. Những cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định phải được kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư nhấn mạnh, khi phát hiện cá tầm thương phẩm, trứng hoặc cá giống không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu nhập lậu, địa phương phải chuyển ngay thông tin, hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xác minh, ngăn chặn và xử lý nghiêm. Kết quả xử lý vi phạm phải được công khai theo quy định.

Việc rà soát, kiểm soát lần này nhằm siết chặt quản lý nguồn gốc giống, bảo đảm tuân thủ quy định về CITES, kiểm dịch và chất lượng giống, qua đó bảo vệ các cơ sở sản xuất, kinh doanh hợp pháp và thúc đẩy nghề nuôi cá tầm phát triển bền vững.

Yêu cầu truy xuất nguồn gốc từng lô cá

Bên cạnh việc kiểm soát nguồn gốc đầu vào, Cục Thủy sản và Kiểm ngư yêu cầu các địa phương hướng dẫn cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng cá tầm thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về CITES.

Cụ thể, các cơ sở cần thực hiện quy định tại Điều 18 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT ngày 31/12/2025, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 3 Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT ngày 4/8/2026; đồng thời thực hiện việc đề nghị xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước CITES có nguồn gốc từ nuôi trồng theo Điều 16 Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 33/2026/TT-BNNMT.

Các mô hình nuôi cá tầm góp phần phát huy lợi thế địa phương, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Đáng chú ý, tổ chức, cá nhân là chủ cơ sở nuôi phải mở sổ theo dõi hoạt động nuôi sinh trưởng, sinh sản đối với các loài cá tầm thuộc Phụ lục CITES theo Mẫu số 07, Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 88/2025/TT-BNNMT.

Các cơ sở có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn, chứng từ, hồ sơ đầu vào và các tài liệu liên quan để bảo đảm truy xuất được từng lô cá. Việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu này góp phần kiểm soát nguồn gốc hợp pháp trong quá trình sản xuất, nuôi trồng và lưu thông cá tầm.

Đặc biệt, phụ lục yêu cầu các địa phương báo cáo riêng kết quả kiểm tra, xử lý và xác nhận nguồn gốc CITES. Những nội dung phải thống kê gồm số cơ sở đã kiểm tra, số cơ sở vi phạm và hành vi vi phạm chủ yếu; số lô cá giống không chứng minh được nguồn gốc; số vụ, lô thiếu hồ sơ kiểm dịch; số quyết định xử phạt hoặc biện pháp khắc phục.

Ngoài ra, các địa phương phải thống kê số cơ sở có hồ sơ, sổ theo dõi CITES và số hồ sơ đề nghị xác nhận nguồn gốc từ nuôi trồng đã tiếp nhận, đã cấp. Đây là những nội dung giúp cơ quan quản lý có cơ sở theo dõi tình hình chấp hành quy định, kiểm soát nguồn gốc và hoạt động kinh doanh cá tầm trên địa bàn.

Cùng với các biện pháp quản lý, Cục Thủy sản và Kiểm ngư yêu cầu địa phương tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chỉ mua, vận chuyển và thả nuôi cá tầm giống có nguồn gốc hợp pháp, có hồ sơ kiểm dịch theo quy định.

Các cơ sở nuôi không sử dụng hóa chất, kháng sinh, chế phẩm thuộc danh mục cấm hoặc không được phép sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Khi phát hiện hoạt động nhập lậu, vận chuyển, mua bán trứng và cá tầm giống không rõ nguồn gốc, tổ chức, cá nhân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Cục Thủy sản và Kiểm ngư đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, tổng hợp số liệu theo các biểu mẫu kèm theo văn bản, gửi báo cáo về Cục trước ngày 25/11/2026 để tổng hợp, theo dõi và kịp thời tham mưu chỉ đạo.