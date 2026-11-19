Những tháng cuối năm luôn là thời điểm sôi động nhất của thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp phải chạy đua với thời gian để hoàn thành các đơn hàng đã ký trong năm. Nhiều doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động. Công ty Điện tử Poster Khu Công nghiệp Hòa Cầm thông báo tuyển dụng 50 lao động vào làm việc. Công ty đẩy mạnh tăng ca, áp dụng các chính sách đãi ngộ nhằm giữ chân công nhân, đáp ứng kế hoạch sản xuất lâu dài.

Chị Huỳnh Thị Hoài Diễm, làm việc tại đây cho biết, dịp cuối năm đơn hàng nhiều nên người lao động cũng tích cực tăng ca: “Dịp cuối năm có nhiều đơn hàng mới, lao động làm tăng ca nên có thêm thu nhập, chế độ phúc lợi rất tốt, thu nhập cao hơn so với trước nên người lao động rất vui, hăng say làm việc. Chúng tôi được hỗ trợ thêm tiền chuyên cần, xăng xe và tiền thuê nhà ở nên chúng tôi gắn bó lâu dài với công ty”.

Không khí làm việc của lao động tại Công ty Điện tử Poster Khu Công nghiệp Hòa Cầm

Hiện nay, hoạt động của nhiều doanh nghiệp ở Đà Nẵng đã kín đơn hàng cuối năm, thậm chí kéo sang quý 2 năm sau. Các doanh nghiệp tăng cường tuyển dụng lao động để phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Trần Xuân Hòe, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 cho biết, công ty giải quyết việc làm cho hơn 2.500 lao động, thu nhập bình quân của lao động là 12,5 triệu đồng/tháng.

“Hiện nay, đơn hàng đủ cho năm 2026 và đã ký đến cuối tháng 7/2027. Chúng tôi tin tưởng rằng với nguồn hàng như vậy chắc chắn người lao động sẽ gắn bó lâu dài hơn với Công ty. Hiện nay tình hình lao động tuyển dụng rất khó do mặt bằng chung. Đơn hàng của năm này khởi sắc hơn các năm trước”, ông Hòe cho hay.

Công ty Cổ phần Dệt may 29/3 tạo việc làm hơn 2.500 lao động

Hiện nay, một số doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp may mặc, sản xuất công nghiệp, thủy sản, điện tử có tín hiệu vui khi đơn hàng tăng, việc làm của người lao động ổn định. Nhiều doanh nghiệp thông báo tuyển dụng lao động. Trước thực tế đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đà Nẵng tổ chức 187 phiên giao dịch việc làm, giới thiệu hơn 8.000 lượt lao động, trong đó hơn 2.000 lao động được giới thiệu việc làm thành công.

Doanh nghiệp tư vấn việc làm cho người lao động tại Đà Nẵng

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn hàng tăng vào thời điểm cuối năm mở ra cơ hội cải thiện thu nhập cho công nhân, nhất là những người có nhu cầu làm tăng ca.

“Thị trường lao động tại Đà Nẵng có nhu cầu rất nhiều, một số khu vực có tình trạng khan hiếm lao động vẫn diễn ra. Có những doanh nghiệp có đơn hàng đến tháng 6 năm sau có nhu cầu tuyển dụng lao động, tuy nhiên nguồn lao động tại Đà Nẵng rất khó, phải đi tuyển dụng nơi xa ở các xã miền núi mới có nguồn lao động để sản xuất. Tổ chức Công đoàn tiếp tục phối hợp để giới thiệu các nguồn lao động. Các phường xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm để tổ chức phiên chợ việc làm di dộng cho các doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng lao động tại các địa phương”, ông Đại nói.