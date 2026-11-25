Năm nay, thành phố Đà Nẵng thu hút gần 804 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, gấp gần 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 130 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký gần 630 triệu USD, gấp hơn 3,3 lần cùng kỳ. Vốn của các dự án cấp mới chiếm hơn 78% tổng vốn thu hút, là động lực chính của mức tăng.

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới tại thành phố Đà Nẵng tăng mạnh so với cùng kỳ

Các dự án hiện hữu tiếp tục được bổ sung vốn, với 49 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tổng vốn tăng thêm hơn 138 triệu USD, tăng hơn 94% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10/2026, thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 117 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, gấp gần 2,7 lần cùng kỳ năm 2025, trong đó có 19 dự án được cấp mới.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới: “Cần có nhiều giải pháp để chống thất thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư đối với các dự án trọng điểm, dự án động lực; hướng dẫn, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai quy hoạch đô thị, nông thôn của các xã, phường, đặc khu. Đồng thời, cần phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị liên quan theo tinh thần "sáu rõ" mà Trung ương đã chỉ đạo”.