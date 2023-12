Đà Nẵng chuẩn bị hàng hoá phục vụ Tết trị giá 2.580 tỷ đồng

Các nhóm hàng chủ yếu là gạo các loại, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm khô, bánh kẹo, mứt hạt dưa, rau củ quả các loại...

Nhiều mặt hàng bánh kẹo, mứt phục vụ thị trường Tết

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng phối hợp các doanh nghiệp liên quan tổ chức các điểm bàn hàng bình ổn giá các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm. Dự kiến, diễn ra trong 3 ngày, từ 6 đến 8/2/2024 (tức ngày 27 đến 29 tháng Chạp năm Quý Mão ) tại 19 điểm bán tập trung ở các chợ gần khu dân cư trên địa bàn thành phố. Góp phần bình ổn giá cả thị trường cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Coop mart Đà Nẵng dự trữ hàng hoá thiết yếu hơn 4 ngàn tấn hàng, tổng giá trị khoảng 90 tỷ đồng, tăng 15% so với những tháng trước.

Điểm bán hàng bình ổn giá thịt heo ở đường Trung Nữ Vương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Ông Phan Thống, Giám đốc Coop mart Đà Nẵng cho biết: “Trong giai đoạn cao điểm cuối năm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trước, trong và sau Tết 2024, chúng tôi ưu tiên trữ các mặt hàng gạo, đường, dầu ăn, thịt gia cầm và thuỷ hải sản. Kỳ vọng sức mua và lượng khách tăng khoảng 20% đến 30% so với tháng kinh doanh bình thường và tăng 50% so với ngày thường. Để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, chúng tôi tăng cường tần suất kiểm tra lên gấp 2 gấp 3 lần. Chúng tôi bắt đầu giảm giá trực tiếp từ 50% cho hơn 10 ngàn sản phẩm Tết".