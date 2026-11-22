

Riêng năm 2026, thành phố bố trí hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chính sách này, giúp các hộ dân giảm áp lực vốn trong thời gian chờ rừng đạt tuổi khai thác.

Được chính quyền địa phương khuyến khích, chị BNướch Thị Thúy, người Cơ Tu ở xã miền núi Bến Giằng đã chuyển đổi gần 2 héc-ta đất trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn, chủ yếu là cây quế và dổi. Trong quá trình thực hiện, gia đình chị được hỗ trợ cây giống và hướng dẫn quy trình trồng, chăm sóc. Để tận dụng diện tích đất sản xuất, chị còn trồng xen cây ba kích dưới tán rừng, vừa khai thác hiệu quả lợi thế đất đai, vừa có thêm thu nhập trong thời gian chờ rừng đến tuổi khai thác. Chủ trương chuyển từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn này đang nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo bà con trong thôn.

Chị BNướch Thị Thúy cho biết: “Hiện nay chuyển qua trồng cây gỗ lớn hy vọng mang lại kinh tế cao hơn. Từ khi tham gia trồng rừng gỗ lớn được hỗ trợ cây giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trồng cây như thế nào cho hiệu quả”.

Chị BNướch Thị Thúy, dân tộc Cơ Tu ở xã miền núi Bến Giằng đã chuyển đổi từ trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn

Tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng, sau thời gian chuyển đổi phương thức sản xuất từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, ngày càng nhiều hộ dân đăng ký phát triển lâm nghiệp theo hướng lâu dài. Mô hình này không chỉ nâng cao giá trị kinh tế mà còn bảo vệ đất, giữ nguồn nước và tăng khả năng chống chịu thiên tai.

Đà Nẵng khuyến khích người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn

Riêng tại xã Bến Giằng, hàng chục hộ dân đã tham gia trồng rừng gỗ lớn, góp phần tăng độ che phủ rừng và cải thiện thu nhập. Ông Zơ Râm Thực, Phó Chủ tịch UBND xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng cho biết, địa phương đang từng bước hình thành chuỗi liên kết trồng rừng gỗ lớn nhằm hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững.

"Đối với trồng rừng gỗ lớn theo Nghị quyết 03 thành phố giao xã Bến Giằng 22 hộ 25 héc ta, hiện nay đang triển khai thực hiện. Xã khuyến khích người dân chuyển từ trồng keo sang trồng rừng gỗ lớn tạo thu nhập, nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng. So với cây keo trồng rừng gỗ lớn thời gian dài nhưng kinh tế đảm bảo hơn nên tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng gỗ lớn. Chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn từ nghị quyết 03 là 1 héc ta hỗ trợ 55 triệu đồng sau đầu tư từ Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ bà con trồng rừng gỗ lớn”, ông Zơ Râm Thực cho biết.

Hướng dẫn người dân tham gia trồng rừng gỗ lớn

Năm 2026, thành phố Đà Nẵng bố trí hơn 20 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất gỗ lớn. Đây là nguồn lực ban đầu giúp người dân giảm áp lực vốn, yên tâm chuyển từ khai thác chu kỳ ngắn sang nuôi rừng dài ngày. Việc chuyển từ keo gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn còn mở ra hướng phát triển sinh kế dưới tán rừng. Địa phương khuyến khích người dân trồng xen cây dược liệu, cây ngắn ngày hoặc cây đa mục đích phù hợp để tạo thêm nguồn thu trong thời gian chờ khai thác, hạn chế tình trạng khai thác non, hướng tới phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững.

Đồng bào Cơ Tu vùng núi Đà Nẵng phát triển trồng rừng gỗ lớn

Ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết: “Việc hỗ trợ người dân ngày càng được tăng cường. Đối với rừng trồng gỗ lớn, mức kinh phí hỗ trợ trong một chu kỳ sản xuất là 55 triệu đồng/ha/chu kỳ.

Hy vọng trong thời gian tới, diện tích rừng sản xuất sẽ được chuyển hóa nhanh chóng và mạnh mẽ theo hướng trồng rừng gỗ lớn bằng các loài cây bản địa. Với cơ chế, chính sách từ Nghị quyết 03 của thành phố, cùng các chính sách của Trung ương và Chương trình mục tiêu quốc gia, người dân sẽ có thêm điều kiện và động lực để mạnh dạn đầu tư phát triển rừng gỗ lớn.

Bên cạnh đó, cần định hướng người dân triển khai các mô hình xen canh, canh tác dưới tán rừng nhằm khai thác và phát huy hiệu quả các giá trị kinh tế từ rừng. Tôi tin rằng, với những định hướng và chính sách hỗ trợ này, phong trào trồng rừng gỗ lớn sẽ ngày càng phát triển và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân".

Thành phố Đà Nẵng đang đặt mục tiêu hình thành vùng nguyên liệu gỗ lớn gắn với chế biến sâu và quản lý rừng bền vững. Khi các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, hướng đi này sẽ tạo dư địa nâng cao giá trị kinh tế rừng, ổn định sinh kế cho người dân và bảo vệ hiệu quả tài nguyên đất, nước ở khu vực miền núi.