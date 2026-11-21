Đầu tháng 11/2026, Văn phòng Marvell Việt Nam chính thức khai trương tại Tòa nhà ICT 2, Công viên Phần mềm số 2, TP Đà Nẵng. Đây là bước mở rộng hoạt động của tập đoàn bán dẫn hàng đầu của Mỹ, cho thấy sức hút của thành phố đối với các doanh nghiệp nghiên cứu, thiết kế vi mạch toàn cầu.

Marvell Việt Nam là một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) quan trọng của tập đoàn trên thế giới, tập trung vào thiết kế vi mạch, phát triển chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và công nghệ mạng tốc độ cao. Doanh nghiệp này cũng chú trọng hợp tác với các trường đại học, phát triển nguồn nhân lực thông qua chương trình học bổng và thực tập.

Dự án Fab-Lab tại Công viên Phần mềm số 2, TP Đà Nẵng

TP Đà Nẵng đang tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất thử nghiệm và kiểm định chip. Phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất công nghệ đóng gói tiên tiến (Fab-Lab) do Công ty cổ phần VSAP LAB đầu tư tại Công viên Phần mềm số 2 với tổng vốn khoảng 1.800 tỷ đồng. Dự án hướng đến nghiên cứu các công nghệ đóng gói tiên tiến như FOWLP, 2.5D/3D IC, Silicon Interposer và Silicon Bridge, tạo môi trường thực hành, thử nghiệm và đào tạo nhân lực bán dẫn.

TP Đà Nẵng cũng định hướng phát triển trung tâm tính toán hiệu năng cao, phòng thí nghiệm dùng chung và hạ tầng dữ liệu phục vụ nghiên cứu, thiết kế vi mạch, ứng dụng AI. Tuy nhiên, hạ tầng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được khai thác hiệu quả, có sự tham gia của doanh nghiệp, trường đại học và các nhóm nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm công nghệ cụ thể.

Nếu hạ tầng là nền móng thì nhân lực chính là yếu tố quyết định sự phát triển lâu dài của ngành bán dẫn. Theo kế hoạch giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng và thu hút tối thiểu 8.000 nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và AI. Riêng ngành bán dẫn là 5.000 nhân lực, gồm ít nhất 2.000 nhân lực thiết kế và 3.000 nhân lực kiểm thử, đóng gói.

Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu đào tạo, thu hút tối thiểu 8.000 nhân lực vi mạch bán dẫn

Từ năm 2024 đến nay, số doanh nghiệp vi mạch tại Đà Nẵng tăng từ 8 lên 26 doanh nghiệp. Thành phố hiện có khoảng 1.000 nhân lực vi mạch và 12 cơ sở đào tạo. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn còn thiếu, chương trình đào tạo chưa thật sự sát thực tiễn, trong khi chi phí đầu tư phòng thí nghiệm và thiết bị chuyên dụng rất lớn.

TS. Đặng Minh Tuấn, Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn công nghệ CMC đánh giá cao lợi thế của Đà Nẵng trong phát triển công nghiệp bán dẫn: “Đà Nẵng nằm ở vị trí trung tâm khu vực miền Trung, là cầu nối giữa hai miền Nam - Bắc và kết nối với các khu vực quốc tế. Không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý, thành phố này còn là trung tâm văn hóa, khoa học và công nghệ của khu vực. Đây là những điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng phát triển các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là công nghiệp vi mạch bán dẫn”.

Đà Nẵng đang là điểm đến thu hút các nhà đầu tư ngành vi mạch bán dẫn

Đà Nẵng đặt mục tiêu hướng tới tự chủ sản xuất chip chuyên dụng, chip AI và chip Internet vạn vật (IoT). Trong năm 2027, thành phố định hướng triển khai các nhiệm vụ công nghệ cụ thể, kết nối những đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế, đo kiểm, kiểm thử, từng bước hình thành các mẫu thử được kiểm chứng. HĐND TP Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 21 năm 2026 về phát triển nguồn nhân lực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và Nghị quyết số 22 năm 2026 về ưu đãi, hỗ trợ phát triển vi mạch bán dẫn, AI và công nghệ chiến lược.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, các chính sách này tạo thêm cơ sở thu hút doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và phát triển hệ sinh thái công nghệ.

“Đà Nẵng có lợi thế về hạ tầng sẵn sàng, chính sách thông thoáng và vị trí thuận lợi với hệ thống khu công nghệ cao, khu công nghệ số. Thành phố cũng công khai các chính sách ưu đãi đặc thù, xây dựng cơ chế hỗ trợ dành cho các nhà đầu tư chiến lược, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn, điện tử công nghệ cao. Đây là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Đà Nẵng”, ông Hồ Quang Bửu cho biết.

Đồ án Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng số 2

Phát triển công nghiệp bán dẫn là hành trình lâu dài. Điều quan trọng là hình thành được những nhóm nghiên cứu mạnh, doanh nghiệp công nghệ nội địa và những sản phẩm mang hàm lượng trí tuệ, công nghệ của chính mình. Đây chính là bước chuyển có ý nghĩa quyết định để Đà Nẵng từ điểm đến thu hút đầu tư công nghệ cao từng bước trở thành trung tâm nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ công nghệ lõi.