Đà Nẵng còn nhiều trụ sở dôi dư, nguy cơ gây lãng phí tài sản công

Tại Trung tâm huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trước đây, nay là xã Hòa Vang, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều trụ sở công chưa được sư dụng. Nhiều trụ sở gồm các dãy nhà cao tầng, khuôn viên rộng đẹp nhưng không có người bảo vệ, lâu ngày xuống cấp, hư hỏng, lãng phí. Một số trụ sở được tận dụng làm nhà kho nhếch nhác, mất mỹ quan.

Ông Nguyễn Văn Tâm, ở Tổ 2, Dương Lâm 1, xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thấy xót xa khi hàng loạt trụ sở đóng cửa, bỏ không.

“Ở Hòa Vang, tình trạng các trụ sở dôi dư rất nhiều, trụ sở của Ủy ban Mặt trận huyện cũng dư. Bà con cũng thấy bức xúc, vì lãng phí. Nhà mà không ở là xuống cấp, muốn sử dụng phải sửa lại. Nhà nước cần đưa vào sử dụng, nhưng chắc cũng phải mất nhiều năm nữa. Nếu không có kế hoạch sử dụng cần thiết nên làm khu chung cư nhà ở xã hội cho dân cũng được”,- ông Tâm nói.

Nhà làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hòa Vang (cũ) chưa được xử lý

Trên địa bàn xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng có 131 cơ sở nhà đất công sản dôi dư. Ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết, xã đề xuất thành phố giao cho địa phương quản lý 5 trụ sở gồm: Quản lý thị trường số 4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chi cục Thống kê của huyện Hòa Vang trước đây để làm trung tâm giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề và trạm y tế xã, tránh lãng phí. Thành phố đã đồng ý chủ trương và đang làm thủ tục bàn giao.

Tuy nhiên, số lượng trụ sở dôi dư, chưa được sử dụng cũng còn rất nhiều, đặc biệt là các trụ sở làm việc của ngành dọc thuộc cấp huyện trước đây. Ông Lê Phú Nguyện lo ngại, nếu tình trạng này kéo dài, không có người bảo vệ, các nhà công sản sẽ xuống cấp, hư hỏng, gây lãng phí và dễ phát sinh những tệ nạn, làm mất an ninh trật tự: “Thành phố cần phải có tính toán lâu dài, nếu để hoang kéo dài sẽ xuống cấp, hư hỏng, dẫn đến lãng phí.

Đây cũng là điểm có thể phát sinh tệ nạn ma túy, phát sinh những phức tạp về an ninh trật tự. Chúng tôi cũng kiến nghị nếu trường hợp các cơ quan nhà nước không có nhu cầu về sử dụng nhà công sản dôi dư thì để cho khu vực tư nhân đấu thầu, được thuê, khai thác, sử dụng. Cái này thì thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan thành phố”.

Trụ sở Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hòa Vang (cũ) bỏ hoang

Ngay giữa trung tâm thành phố Tam Kỳ cũ, trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam trước đây, nay là phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, hàng loạt trụ sở của các sở, ngành, địa phương dôi dư bỏ không, đang có dấu hiệu xuống cấp. Riêng phường Tam Kỳ đang quản lý 65 cơ sở nhà, đất; trong đó 23 cơ sở dôi dư, gồm trụ sở làm việc cũ và nhà sinh hoạt khối phố sau sáp nhập.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng cho biết, trụ sở bỏ hoang là vấn đề được cử tri, nhân dân rất quan tâm. Nếu để kéo dài không sử dụng gây lãng phí, thất thoát tài sản công, mất mỹ quan môi trường đô thị. Phường Tam Kỳ đã xây dựng phương án sắp xếp, ưu tiên chuyển đổi công năng phục vụ cộng đồng, đồng thời siết chặt quản lý tài sản công trong giai đoạn chuyển tiếp. Phường cũng đang nghiên cứu phương án cho thuê đất chưa sử dụng để làm công trình tạm về thiết chế thể thao, văn hoá có thời hạn, phục vụ người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Lan, để triển khai hiệu quả phương án bố trí, sử dụng tài sản công, nhất là trụ sở công dôi dư, thành phố cần có hướng dẫn, làm việc trực tiếp với các địa phương để có phương án khai thác tối ưu: “Khu vực trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam cũ trước đây gồm các phường Bàn Thạch, phường Tam Kỳ và tại trung tâm hành chính của các huyện, quận cũ trước đây, rất nhiều công sở bỏ không, cửa đóng then cài, thậm chí có biểu hiện xuống cấp, hư hỏng, gây bức xúc trong cử tri, nhân dân. Đề nghị UBND thành phố làm rõ phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp, sử dụng các trụ sở công dôi dư”.

Trụ sở của các sở, ngành tỉnh Quảng Nam cũ tại phường Tam Kỳ không được sử dụng

Theo thống kê, sau khi hợp nhất, thành phố Đà Nẵng hiện có 931 trụ sở dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng. Đến nay, thành phố đã xử lý 141 cơ sở, trong đó, chuyển đổi công năng phục vụ nhà ở công vụ, y tế, giáo dục, công cộng; giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà quản lý, khai thác và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý. Hiện 790 cơ sở dôi dư vẫn đang thực hiện phương án xử lý, chưa đưa vào sử dụng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, hàng loạt công trình, dự án bỏ hoang, trong đó có cả nhà công sản dôi dư sau sắp xếp rất lãng phí. Đi kiểm tra thực tế, nhìn thấy trụ sở bỏ không mà thấy xót xa; trong khi nhiều xã, phường đang kêu thiếu đất để mở rộng trường học, thiết chế văn hóa. Thành phố cũng đang thiếu công viên cây xanh. Ông Lê Ngọc Quang đề nghị cơ quan chức năng thành phố khẩn truong rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công chịu tác động của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính.

Nhiều trụ sở bỏ không, nguy cơ xuống cấp, gây lãng phí

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị các địa phương, cơ quan chức năng có phương án rà soát tổng thể và phân nhóm các công trình, trụ sở dôi dư sau sắp xếp để đưa về các đầu mối chịu trách nhiệm quản lý: “Thực tế bây giờ, nhất là trụ sở trong tình trạng bỏ không rất nhiều, vô cùng lãng phí. Tôi thấy chúng ta làm còn chậm, phải tập trung xử lý. Trong thời gian sớm nhất, phải có phương án cho từng dự án, trụ sở bỏ hoang này, có phương án xử lý dứt điểm tình trạng này. Đây là công việc có tính chất phức tạp, nhạy cảm, yêu cầu đặt ra là phải rà soát rất chặt chẽ, xử lý dứt điểm, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực”.

Nhu cầu về quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, trường học, công trình dân sinh, thiết chế văn hóa… rất lớn; trong khi đó hàng loạt công sở, cơ sở nhà đất dôi dư, bỏ hoang đang gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Việc chậm xử lý, chưa sử dụng trụ sở dôi dư đã gây lãng phí nguồn lực, cần tập trung khắc phục và sử dụng hiệu quả tài sản công.